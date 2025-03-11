½é¤Î³«Ëë¥í¡¼¥Æ¤Ø¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤¤´¶¤¸¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Á°ÅÄ½ã¡¢ºòµ¨¤Î¥»²¦¼Ôµð¿Í¤ò6²óÎíÉõ¡¡OPÀï¤Ï9²óÌµ¼ºÅÀ¤ÇÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë
¡¡¢¡¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯4¡½4µð¿Í¡Ê11Æü¡¢Ä¹ºê¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÁ°ÅÄ½ãÅê¼ê¡Ê24¡Ë¤¬»Ä¤ê2ÏÈ¤Î³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤ØÁ°¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Ç6²ó¤ò3°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£ÀÚ¤ì¤¬¤¤¤¤Ä¾µå¤Ë¥«¡¼¥Ö¤Ê¤É¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë¸ò¤¨¡¢ÂÇ¼Ô¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¹ª¤ß¤Ë³°¤·¤¿¡£78µå¤Èµå¿ô¤â¾¯¤Ê¤¯¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½¼¼Â´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ï2»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ·×9²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¡£ÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÂ³¤±¤ë3Ç¯ÌÜº¸ÏÓ¤Ï¡Ö³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤¬¤Þ¤ºÌÜÉ¸¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡º£µ¨¤Î³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÍ¸¶¹ÒÊ¿¡¢¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥í¡¢Âç´ØÍ§µ×¡¢¾åÂôÄ¾Ç·¤¬´û¤ËÆâÄê¡£»Ä¤ê2ÏÈ¤òÅìÉÍµð¡¢Á°ÅÄ½ã¡¢ÂçÄÅÎ¼²ð¡¢¾¾ËÜÀ²¡¢°ËÆ£Í¥Êå¤é¤¬Áè¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£