µð¿ÍÀï¤ËÀèÈ¯¤·¤¿Á°ÅÄ½ã¡Ê»£±Æ¡¦·ªÌÚ°ì¹Í¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¢¡¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯4¡½4µð¿Í¡Ê11Æü¡¢Ä¹ºê¡Ë

¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÁ°ÅÄ½ãÅê¼ê¡Ê24¡Ë¤¬»Ä¤ê2ÏÈ¤Î³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤ØÁ°¿Ê¤·¤¿¡£

¡¡ÀèÈ¯¤Ç6²ó¤ò3°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£ÀÚ¤ì¤¬¤¤¤¤Ä¾µå¤Ë¥«¡¼¥Ö¤Ê¤É¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë¸ò¤¨¡¢ÂÇ¼Ô¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¹ª¤ß¤Ë³°¤·¤¿¡£78µå¤Èµå¿ô¤â¾¯¤Ê¤¯¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¤­¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½¼¼Â´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£

¡¡¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ï2»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ·×9²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¡£ÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÂ³¤±¤ë3Ç¯ÌÜº¸ÏÓ¤Ï¡Ö³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤¬¤Þ¤ºÌÜÉ¸¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£

¡¡º£µ¨¤Î³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÍ­¸¶¹ÒÊ¿¡¢¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥í¡¢Âç´ØÍ§µ×¡¢¾åÂôÄ¾Ç·¤¬´û¤ËÆâÄê¡£»Ä¤ê2ÏÈ¤òÅìÉÍµð¡¢Á°ÅÄ½ã¡¢ÂçÄÅÎ¼²ð¡¢¾¾ËÜÀ²¡¢°ËÆ£Í¥Êå¤é¤¬Áè¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£