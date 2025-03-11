¡ÚÆÃ½¸¡Ã¸©ËÌÉô¤Î°åÎÅµòÅÀ¤Ë²¿¤¬¡Ä¡ÛÊ¬ÊÚµÙ»ßÄ¾Á°¤ÎÉÂ±¡¤Ç¿·¤·¤¤Ì¿ÃÂÀ¸¤ËÌ©Ãå－ÃÏ°è°åÎÅ¤Î¡Èº£¡É①¡Ú¿·³ã¡Û
Â¼¾å»Ô¤ÎJA¸üÀ¸Ï¢Â¼¾åÁí¹çÉÂ±¡¤¬¡¢3·î¤Ç½Ð»º¤Î¼è¤ê°·¤¤¤òµÙ»ß¤·¤Þ¤¹¡£¸©ËÌÉô¤Î°åÎÅµòÅÀ¤¬¡¢¤Ê¤¼Ê¬ÊÚ¤ÎµÙ»ß¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£²óUX¤Ï¡¢Â¼¾åÁí¹çÉÂ±¡¤Î°åÎÅ¸½¾ì¤ËÌ©Ãå¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉÂ±¡´´Éô¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦ÍøÍÑ¤¹¤ëÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¥«¥á¥é¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢ÃÏ°è°åÎÅ¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¸½¼Â¤È´Ø¤ï¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÎÍÍ¡¹¤Ê»×¤¤¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
·ÙÊóµé¤ÎÂçÀãÍ½Êó¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿2·î4ÆüÌë¡£
ÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤Ã¤¿ÉÂÅï¤Ë1¿Í¤ÎÃËÀ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¹Ô¤Àè¤Ï¡È¿ØÄË¼¼¡É¡£¤Þ¤â¤Ê¤¯¡¢¿·¤¿¤ÊÌ¿¤¬À¸¤Þ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
JA¸©¸üÀ¸Ï¢¡¦Â¼¾åÁí¹çÉÂ±¡¡£½ªÀï´ÖºÝ¤Ë¿ÇÎÅ½ê¤È¤·¤ÆÈ¯Â¤·¡¢µßµÞ¤äºÒ³²¡¦¤Ø¤ÃÏ°åÎÅ¤âÃ´¤¦¸©ËÌÃÏ°è¤Î´ð´´ÉÂ±¡¤Ç¤¹¡£°å»Õ40¿Í¡¦´Ç¸î»Õ184¿Í¤ò´Þ¤àÁíÀª403¿Í¤¬Æ¯¤¡¢4Ç¯Á°¤Ë¿·ÃÛ°ÜÅ¾¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬Ž¥Ž¥Ž¥
¢£¿ùÃ«ÁÛ°ì±¡Ä¹
¡Ö3·îÃæ½Ü¤ò¤á¤É¤ËÊ¬ÊÚ¤òµÙ»ß¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£»ÄÇ°¤Ê¥Ë¥åー¥¹¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢±¡Ä¹¤È¤·¤Æ¤â»ÄÇ°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½»Ì±¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¤ªÏÍ¤Ó¤·¤¿¤¤¡£¡×
ÆÍÁ³¤ÎÈ¯É½¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¡¦Â¼¾å»ÔÄ¹¤Ï¡Ö°åÎÅ¤ÎÂçÉý¤Ê¸åÂà¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¡¢¿ùÃ«ÁÛ°ì±¡Ä¹¤Ï¡ÖÇº¤ß¤Ì¤¤¤¿·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¿ùÃ«ÁÛ°ì±¡Ä¹
¡Ö¤³¤³¿ôÇ¯¤ÇÊ¬ÊÚ¿ô¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢È©´¶³Ð¤È¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡£Ê¬ÊÚ¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¤Ï2Ç¯Á°¡¦3Ç¯Á°¤«¤é¡£¡×
ÉÂ±¡¤¬ºÎ»»¥é¥¤¥ó¤È¤ß¤ëÇ¯´Ö¤Î½Ð»º·ï¿ô¤Ï200·ï¡£2007Ç¯¤Ë¤Ï400·ï¶á¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë¸º¾¯¤·¿··¿¥³¥í¥Ê¤ò¶¤ËµÞ¸º¡£º£Ç¯ÅÙ¤Ï70·ï¤òÀÚ¤ë¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢»º²Ê¤Ï¡Ø¥Áー¥à°åÎÅ¡Ù¡£°å»Õ¡¦´Ç¸î»Õ¡¦½õ»º»Õ¤é¤¬¾ï¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¡¢¿Í·ïÈñ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¿ùÃ«ÁÛ°ì±¡Ä¹
¡Ö¹â¥³¥¹¥È¤Ç°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤ËÊ¬ÊÚ¿ô¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ¡£ÃÏ°è¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡ÈÉ¬Í×¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¡É¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯¾×·â¤È¤¤¤¦¤«¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬Ž¥Ž¥Ž¥¡£¡×
JA¸©¸üÀ¸Ï¢¤Î¡È·Ð±Ä´íµ¡¡É¤Ç¤¹¡£
Â¼¾å¤ò´Þ¤à¸©Æâ11ÉÂ±¡¤ò±¿±Ä¤¹¤ëJA¸©¸üÀ¸Ï¢¤Ï2024Ç¯7·î¡¢º£Ç¯ÅÙ¤ÎÀÖ»ú¤¬60²¯±ß¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤òÈ¯É½¡£¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢»ö¶È¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×²ÄÇ½À¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Â³¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡Ø·Ð±Ä²þ³×¡Ù¡£¥ê¥¹¥È¥éºö¤¬ÊÂ¤ÖÃæ¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤ÎÀÖ»ú¤¬7²¯3000Ëü±ß¤À¤Ã¤¿Â¼¾å¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡È²¯Ã±°Ì¡É¤Î°Ý»ýÈñ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿»º²Ê¤Ï¡¢½Ð»º¼è¤ê°·¤¤¤òµÙ»ß¤Ë¡£4·î°Ê¹ß¤Ë½Ð»ºÍ½Äê¤À¤Ã¤¿Ç¥ÉØ¤Ï¡¢Å¾±¡¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Ê¬ÊÚ¤ÎµÙ»ß¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤¿ÉÂ±¡¤Ç¡¢½Ð»º¤ËÎ×¤à²ÈÂ²¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¼¾å»Ô¤Ë½»¤àÀîºê°¦Èþ¤µ¤ó°ì²È¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÉÂ±¡¤ÇÀ¸¤à¤³¤È¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
3Ç¯Á°¡¢Â¼¾åÁí¹çÉÂ±¡¤ÇÄ¹½÷¤ÎÍ£°¦(¤æ¤¢)¤Á¤ã¤ó¤ò½Ð»º¤·¤¿¤È¤¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê²¼¡£É×¤ÎÃéÂ§¤µ¤ó¤ÏÎ©¤Á²ñ¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¢£É×¡¦ÀîºêÃéÂ§¤µ¤ó
¡Ö(3Ç¯Á°¤Ï)ÉÂ¼¼¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÉÂ±¡¤â¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤Ë¾è¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¤°¤é¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÎ©¤Á²ñ¤¤¤·¤Æ¡¢²¿¤«ÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ì¤Ð¤Ê¤È¡£¡×
ÃéÂ§¤µ¤ó¤âÆ±¤¸ÉÂ±¡¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£É×¡¦ÀîºêÃéÂ§¤µ¤ó
¡Ö»ä¼«¿È¤âÂ¼¾åÉÂ±¡¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢(µÙ»ß¤Ï)¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈá¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¢£ºÊ¡¦°¦Èþ¤µ¤ó
¡ÖÂ¼¾å¤ÇÀ¸¤á¤ë¤È¤³¤í¤ÏÂ¼¾åÉÂ±¡¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë»ÄÇ°¡£¡×
¼«Âð¤«¤éÉÂ±¡¤Þ¤Ç¼Ö¤Ç15Ê¬¡£ÃÏ¸µ¤Ç½Ð»º¤Ç¤¤ë°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£É×¡¦ÀîºêÃéÂ§¤µ¤ó
¡Ö¤¹¤°¹Ô¤±¤ë¤È¤³¤í¤ÇÀ¸¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤À¤Ã¤¿¡£(Â¼¾å¤ÎµÙ»ß¤Ç)¿·È¯ÅÄ¤¬°ìÈÖ¶á¤¯¤Ê¤ë¡£¤Ç¤â¡¢ÊÒÆ»40Ê¬°Ê¾å¤Ï¤«¤«¤ë¤Î¤ÇÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²¿¤«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤¹¤°¹Ô¤±¤Ê¤¤¡£¡×
º£²óUX¤Ï¡¢Â¼¾åÁí¹çÉÂ±¡¤Î°åÎÅ¸½¾ì¤ËÌ©Ãå¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉÂ±¡´´Éô¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦ÍøÍÑ¤¹¤ëÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¥«¥á¥é¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢ÃÏ°è°åÎÅ¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¸½¼Â¤È´Ø¤ï¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÎÍÍ¡¹¤Ê»×¤¤¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
·ÙÊóµé¤ÎÂçÀãÍ½Êó¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿2·î4ÆüÌë¡£
ÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤Ã¤¿ÉÂÅï¤Ë1¿Í¤ÎÃËÀ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¹Ô¤Àè¤Ï¡È¿ØÄË¼¼¡É¡£¤Þ¤â¤Ê¤¯¡¢¿·¤¿¤ÊÌ¿¤¬À¸¤Þ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
JA¸©¸üÀ¸Ï¢¡¦Â¼¾åÁí¹çÉÂ±¡¡£½ªÀï´ÖºÝ¤Ë¿ÇÎÅ½ê¤È¤·¤ÆÈ¯Â¤·¡¢µßµÞ¤äºÒ³²¡¦¤Ø¤ÃÏ°åÎÅ¤âÃ´¤¦¸©ËÌÃÏ°è¤Î´ð´´ÉÂ±¡¤Ç¤¹¡£°å»Õ40¿Í¡¦´Ç¸î»Õ184¿Í¤ò´Þ¤àÁíÀª403¿Í¤¬Æ¯¤¡¢4Ç¯Á°¤Ë¿·ÃÛ°ÜÅ¾¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬Ž¥Ž¥Ž¥
¢£¿ùÃ«ÁÛ°ì±¡Ä¹
¡Ö3·îÃæ½Ü¤ò¤á¤É¤ËÊ¬ÊÚ¤òµÙ»ß¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£»ÄÇ°¤Ê¥Ë¥åー¥¹¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢±¡Ä¹¤È¤·¤Æ¤â»ÄÇ°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½»Ì±¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¤ªÏÍ¤Ó¤·¤¿¤¤¡£¡×
ÆÍÁ³¤ÎÈ¯É½¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¡¦Â¼¾å»ÔÄ¹¤Ï¡Ö°åÎÅ¤ÎÂçÉý¤Ê¸åÂà¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¡¢¿ùÃ«ÁÛ°ì±¡Ä¹¤Ï¡ÖÇº¤ß¤Ì¤¤¤¿·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¿ùÃ«ÁÛ°ì±¡Ä¹
¡Ö¤³¤³¿ôÇ¯¤ÇÊ¬ÊÚ¿ô¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢È©´¶³Ð¤È¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡£Ê¬ÊÚ¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¤Ï2Ç¯Á°¡¦3Ç¯Á°¤«¤é¡£¡×
ÉÂ±¡¤¬ºÎ»»¥é¥¤¥ó¤È¤ß¤ëÇ¯´Ö¤Î½Ð»º·ï¿ô¤Ï200·ï¡£2007Ç¯¤Ë¤Ï400·ï¶á¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë¸º¾¯¤·¿··¿¥³¥í¥Ê¤ò¶¤ËµÞ¸º¡£º£Ç¯ÅÙ¤Ï70·ï¤òÀÚ¤ë¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢»º²Ê¤Ï¡Ø¥Áー¥à°åÎÅ¡Ù¡£°å»Õ¡¦´Ç¸î»Õ¡¦½õ»º»Õ¤é¤¬¾ï¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¡¢¿Í·ïÈñ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¿ùÃ«ÁÛ°ì±¡Ä¹
¡Ö¹â¥³¥¹¥È¤Ç°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤ËÊ¬ÊÚ¿ô¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ¡£ÃÏ°è¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡ÈÉ¬Í×¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¡É¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯¾×·â¤È¤¤¤¦¤«¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬Ž¥Ž¥Ž¥¡£¡×
JA¸©¸üÀ¸Ï¢¤Î¡È·Ð±Ä´íµ¡¡É¤Ç¤¹¡£
Â¼¾å¤ò´Þ¤à¸©Æâ11ÉÂ±¡¤ò±¿±Ä¤¹¤ëJA¸©¸üÀ¸Ï¢¤Ï2024Ç¯7·î¡¢º£Ç¯ÅÙ¤ÎÀÖ»ú¤¬60²¯±ß¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤òÈ¯É½¡£¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢»ö¶È¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×²ÄÇ½À¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Â³¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡Ø·Ð±Ä²þ³×¡Ù¡£¥ê¥¹¥È¥éºö¤¬ÊÂ¤ÖÃæ¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤ÎÀÖ»ú¤¬7²¯3000Ëü±ß¤À¤Ã¤¿Â¼¾å¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡È²¯Ã±°Ì¡É¤Î°Ý»ýÈñ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿»º²Ê¤Ï¡¢½Ð»º¼è¤ê°·¤¤¤òµÙ»ß¤Ë¡£4·î°Ê¹ß¤Ë½Ð»ºÍ½Äê¤À¤Ã¤¿Ç¥ÉØ¤Ï¡¢Å¾±¡¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Ê¬ÊÚ¤ÎµÙ»ß¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤¿ÉÂ±¡¤Ç¡¢½Ð»º¤ËÎ×¤à²ÈÂ²¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¼¾å»Ô¤Ë½»¤àÀîºê°¦Èþ¤µ¤ó°ì²È¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÉÂ±¡¤ÇÀ¸¤à¤³¤È¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
3Ç¯Á°¡¢Â¼¾åÁí¹çÉÂ±¡¤ÇÄ¹½÷¤ÎÍ£°¦(¤æ¤¢)¤Á¤ã¤ó¤ò½Ð»º¤·¤¿¤È¤¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê²¼¡£É×¤ÎÃéÂ§¤µ¤ó¤ÏÎ©¤Á²ñ¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¢£É×¡¦ÀîºêÃéÂ§¤µ¤ó
¡Ö(3Ç¯Á°¤Ï)ÉÂ¼¼¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÉÂ±¡¤â¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤Ë¾è¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¤°¤é¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÎ©¤Á²ñ¤¤¤·¤Æ¡¢²¿¤«ÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ì¤Ð¤Ê¤È¡£¡×
ÃéÂ§¤µ¤ó¤âÆ±¤¸ÉÂ±¡¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£É×¡¦ÀîºêÃéÂ§¤µ¤ó
¡Ö»ä¼«¿È¤âÂ¼¾åÉÂ±¡¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢(µÙ»ß¤Ï)¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈá¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¢£ºÊ¡¦°¦Èþ¤µ¤ó
¡ÖÂ¼¾å¤ÇÀ¸¤á¤ë¤È¤³¤í¤ÏÂ¼¾åÉÂ±¡¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë»ÄÇ°¡£¡×
¼«Âð¤«¤éÉÂ±¡¤Þ¤Ç¼Ö¤Ç15Ê¬¡£ÃÏ¸µ¤Ç½Ð»º¤Ç¤¤ë°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£É×¡¦ÀîºêÃéÂ§¤µ¤ó
¡Ö¤¹¤°¹Ô¤±¤ë¤È¤³¤í¤ÇÀ¸¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤À¤Ã¤¿¡£(Â¼¾å¤ÎµÙ»ß¤Ç)¿·È¯ÅÄ¤¬°ìÈÖ¶á¤¯¤Ê¤ë¡£¤Ç¤â¡¢ÊÒÆ»40Ê¬°Ê¾å¤Ï¤«¤«¤ë¤Î¤ÇÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²¿¤«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤¹¤°¹Ô¤±¤Ê¤¤¡£¡×