WOWOWは、5月に『吉川晃司 40th Anniversary Live Tour Final』(※放送・配信終了後〜2週間アーカイブ配信あり)を放送・配信。それを記念し、数カ月にわたって吉川晃司を特集する。WOWOWで数カ月にわたって特集する吉川晃司本特集では、吉川の出演映画、ライブ番組、ドキュメンタリー、ミュージックビデオ集などを数カ月連続で放送・配信。同特集を通じ、過去から現在に至る吉川の活動の軌跡を辿ることで、魅力を再確認できる。

○音楽と映画で観る! 吉川晃司特集ランナップ『吉川晃司 40th Anniversary Live Tour Final』5月放送・配信予定映画『すかんぴんウォーク』5月放送・配信予定映画『ユー★ガッタ★チャンス』5月放送・配信予定映画『テイク・イット・イージー』5月放送・配信予定映画『漂流街 THE HAZARD CITY』5月放送・配信予定映画『やくざの詩(うた) OKITE [掟]』5月放送・配信予定映画『キングダム 大将軍の帰還』5月放送予定『吉川晃司 横浜アリーナLIVE 「KEEP ON KICKIN'&SINGIN'!!!!!〜日本一心〜』6月放送・配信予定『ノンフィクションW吉川晃司 ヒーローになれなかった日〜新たなる挑戦・日本一心〜』6月放送・配信予定『吉川晃司 30th Anniversary Live "SINGLES+"at 日本武道館』7月放送・配信予定『吉川晃司 Live 2016“WILD LIPS”TOUR FINAL at 東京体育館』7月放送・配信予定『吉川晃司 35th Anniversary LIVE archives 35〜WOWOW Special〜』8月放送・配信予定『吉川晃司 35th Anniversary Music Video Collection』8月放送・配信予定『吉川晃司 35th Anniversary Live TOUR FINAL』8月放送・配信予定『その男、職業 吉川晃司。』9月放送・配信予定『吉川晃司 Premium Night“Guys and Dolls”presented by WOWOW「INVITATION」拡大版』9月放送・配信予定『吉川晃司 LIVE 2022-2023“OVER THE 9”at 日本武道館』9月放送・配信予定【編集部MEMO】吉川晃司は、1965年8月18日生まれ。59歳。広島県出身。シンガーソングライター、俳優。1984年2月に主演映画『すかんぴんウォーク』公開と主題歌「モニカ」でデビュー。以降、日本のエンターテインメントカルチャーにセンセーションを巻き起こす。ソロアーティストとしてはもちろん、布袋寅泰とともに結成したCOMPLEXでの活動を通じ、常にロックシーンを牽引。ジャンルの枠組みに収まらないその存在はいつしか“職業・吉川晃司”と称され、世代を超えて人気を拡大させている。