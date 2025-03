【ブラックサンダー 抹茶の真髄】 3月18日 発売予定 参考小売価格:64円 ※一部取扱いのない店舗もございます。

有楽製菓は、厳選素材とチョコレートが生み出す濃厚でリッチな味わいを楽しめる「濃いtheリッチ」シリーズの第三弾として「ブラックサンダー 抹茶の真髄」を3月18日より全国のコンビニエンスストア、スーパーマーケット、ドラッグストアなどで発売する。価格は1個64円。

本商品は「抹茶」フレーバーの「ブラックサンダー」シリーズで、抹茶本来の味わいを存分に感じられる抹茶の「真髄」を追求した商品となっている。

宇治抹茶に加え、玉露パウダーを配合することで、ひとくち頬張ると、口の中でしっかりと旨味や渋みなど抹茶の味わいがバランスよく感じられ「濃いtheリッチ」にふさわしい濃厚な抹茶を堪能できる。

具材にはブラックサンダーの特長である食感を生み出すざくざくビスケットとざくざくココアクッキーが使用され、隠し味に「黒糖」が使用されている。

