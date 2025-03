2025年3月7日(金)より全国公開中『デビルズ・ゲーム』主演のチャン・ドンユンさん

殺人鬼と刑事が入れ替わる予測不可能な「アクション・スリラー」作品として話題沸騰の『デビルズ・ゲーム』。2025年3月7日(金)より新宿ピカデリーほかで全国公開中です!本作でサイコパス殺人鬼ジニョクを演じたのがドラマ『ノクドゥ伝〜花に降る月明り〜』や『砂の上にも花は咲く』など多くの作品に出演し、国内外問わずファンの多いチャン・ドンユンさん。映画の日本公開を記念しインタビューさせていただきました!

チャン・ドンユンさん

爽やかな雰囲気が魅力のチャン・ドンユンさん!スタイルも抜群!

稀代の殺人鬼ジニョクを演じたチャン・ドンユンさん

予測不可能な展開が見どころ

殺人鬼と熱血刑事の一人二役を演じた

刑事役のオ・デファンさんとの化学反応も見逃せない

追撃戦やアクションシーンも満載

悪役らしいワイルドなファッションで挑んだチャン・ドンユンさん

料理が大好きなチャン・ドンユンさん

『デビルズ・ゲーム』メインポスター

『デビルズ・ゲーム』は2025年3月7日(金)全国公開!

(インタビュー日:2025年2月)■初の悪役に「挑戦してみたかった」チャン・ドンユンさん――これまで誠実な役柄や爽やかな役柄を演じることが多かったチャン・ドンユンさん。今回「ボディチェンジ」をテーマにした殺人鬼という役柄ですが、最初にオファーをもらった時の印象はいかがでしたか?チャン・ドンユンさん:とても衝撃を受けましたし、興味深い役柄だなと感じました。――台本を読んだ時の感想はいかがでしたか?チャン・ドンユンさん:これまで出演した作品とは異なる斬新な設定でしたので、まずは挑戦してみたいという気持ちが湧きましたね。ストーリー自体は皆さんにとっても馴染みのある題材かとは思いますが、衝撃的な反転要素があるため、より創造的でストーリーを巧みに展開させているなと思いました。――本格的な悪役を演じたのは初めてでしたが、殺人鬼ジニョクを演じる上で役作りはどのようにされましたか?熱血刑事ジェファンと入れ替わることから、一人二役を演じる必要がありましたが、役作りをする上で工夫されたことを教えてください。チャン・ドンユンさん:悪役なだけに目つきや話し方など常識的ではない見せ方でいこうと思いました。そして、二つの役柄を演じるのでギャップをできるだけ大きくするようにしました。特にジェスチャーや声のトーンには気を配りました。――チャン・ドンユンさんと共に一人二役を演じたオ・デファンさんやキム・ジェフン監督と現場で話し合ったりアドバイスを受けたりしたのでしょうか?チャン・ドンユンさん:そうですね。体が入れ替わる設定なので、ジェスチャーやセリフのトーンについてのアドバイスを多くいただきましたし、その温度感についても監督と一緒にアイデアを出し合いながら作り上げていきました。――印象的なシーンはありますか?チャン・ドンユンさん:特に印象に残っているのは、後半の乱闘シーンです。非常に激しく、感情を込めて撮影したことを覚えています。――アクションシーンで苦労されたことはありますか?チャン・ドンユンさん:今回の作品では実際のアクションは思っていたほど難しくなかったんです(笑)。個人的には楽しい経験となりました。車両が転覆するシーンは直接撮影こそしていませんが、制作過程を見てすごくテンションが上がりました(笑)。――本作では殺人鬼と刑事が入れ替わりましたが、チャン・ドンユンさんが入れ替わってみたい人物や職業、俳優などはいますか?チャン・ドンユンさん:そうですね。人類最強の格闘技選手の体と入れ替わってみたいです(笑)。生まれ持った反射神経や運動能力を体験してみたら面白そうですよね。――これまで様々な役柄を演じられ、『私の耳になって(原題)』(2023)では監督にも初挑戦されました。今後演じてみたい役柄や作品のジャンル、監督をしてみたいジャンルはありますか?チャン・ドンユンさん:個人的には今後、恋愛作品の映画を演出してみたいと思っています。――「レタスクラブ」は料理レシピなどをご紹介しているメディアです。チャン・ドンユンさんも料理にはこだわりがあると伺いましたが、最近ご自宅で作られた料理やお気に入りのレシピはありますか?チャン・ドンユンさん:そうですね。最近は干しダラのスープをよく作って食べています。長ネギと干しスケトウダラをまずエゴマ油で炒めてから水を注ぎ、豆腐や卵など残りの材料を入れて作るのがコツです。――料理が休日の息抜きにもなっているのでしょうか?チャン・ドンユンさん:はい。私にとって料理と運動が本当に大きな幸せとなっていますし、人生の大半を占めているといっても過言ではないです。――日本のファンの皆さんが韓国に行ったらぜひ食べてほしい料理があれば教えてください!チャン・ドンユンさん:韓国にいらっしゃったら羅州(ナジュ)コムタンをぜひ召し上がってほしいと思います。全羅南道(チョルラナムド)の羅州市発祥のスープ料理なのですが、透明に澄んだコクのある味が最高です!皆さんもきっと気に入ってくれると思います。――ありがとうございました!普段の穏やかな語り口とは一転し、本作では素顔とのギャップが際立つ狂気じみた悪役を演じられたチャン・ドンユンさん。新たな魅力を発見できること間違いなし!そして予測不可能な展開と激しいアクションシーンも見どころです。映画『デビルズ・ゲーム』、劇場でぜひご覧ください!■【チャン・ドンユン プロフィール】1992年7月12日生まれ。大学時代、「コンビニ強盗を捕まえたイケメン大学生」として報道されたことを機に事務所からスカウトされ、芸能界入りを果たす。2016年にウェブドラマで俳優デビューし、同年に放送された宮部みゆき原作『ソロモンの偽証』韓国版ドラマの主演に抜擢される。その後も、2022年の映画『オオカミ狩り』や2023年のドラマ『今日もあなたに太陽を〜精神科ナースのダイアリー〜』など多くの作品に出演。2025年放送予定のドラマ『カマキリ(原題)』の放送を控え注目を集めている。■【作品概要】■映画『デビルズ・ゲーム』STORY韓国中を恐怖に陥れているサイコパス連続殺人事件。騒々しい音楽に興じながら殺人を楽しむジニョク(チャン・ドンユン)ら一味を追っていた刑事ジェファン(オ・デファン)は、捜査中に後輩刑事を彼らのせいで失ってしまう。悲しみの中ジェファンはついに殺人鬼ジニョクを追い詰め捕まえるが、病室で目を覚ますと何故かジェファンとジニョクは身体が入れ替わっていた…。殺人鬼ジニョクは刑事ジェファンの姿となり、家族を人質にして彼を脅迫し始める。本当の悪魔は誰なのか、そこには驚くべき真実が隠されていた―。『デビルズ・ゲーム』2025年3月7日(金)より新宿ピカデリーほか全国公開中監督・脚本:キム・ジェフン出演:チャン・ドンユン、オ・デファン、チェ・グィファ、チャン・ジェホ2023年/韓国/韓国語/106分/カラー/シネマスコープ/5.1ch/原題:악마들英題:Devils/字幕翻訳:根本理恵映倫区分:R15+提供:KADOKAWA Kプラス、MOVIE WALKER PRESS KOREA配給:KADOKAWA、KADOKAWA Kプラス(C) 2023 THE CONTENTS ON & CONTENTS G All Rights Reserved.【文=パダヨノ】