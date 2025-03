水瀬いのりが、3月12日にLIVE Blu-ray『Inori Minase LIVE TOUR heart bookmark』を発売した。本作には、ハーフアルバム『heart bookmark』発売後に全国6都市7公演で開催された同名ライブツアーより、ファイナル千葉 La La arena TOKYO-BAY day2公演の模様が収録されている。2025年12月にアーティスト活動10周年を迎える水瀬いのりの“bookmark=お気に入り”をたっぷり詰め込んだ本ライブを、本人と振り返ってみたいと思う。ぜひLIVE Blu-rayと一緒に、このインタビューを楽しんでほしい。

LIVE Blu-ray『Inori Minase LIVE TOUR heart bookmark』

2025年3月12日(水)発売

購入:https://inoriminase.lnk.to/heart-bookmark_Blu-ray_shop



【価格】 \8,800 (税抜価格\8,000)

【品番】 KIXM-618〜9

【形態】Blu-ray(2枚組)

【初回特典】別冊40Pフォトブック / 特製BOX / 特製トレカ / いのりブックマーク



【収録曲目】

Inori Minase LIVE TOUR 2024 heart bookmark

2024.11.3 La La arena TOKYO-BAY

01. OPENING

02. We Are The Music

03. Sweet Melody

04. MC

05. Ring of Smile

06. ほしとね、

07. ソライロ

08. バンドメンバー紹介

09. フラーグム

10. Kitty Cat Adventure

11. MC

12. グラデーション

13. 夏夢

14. Short Movie

15. スクラップアート

16. アイオライト

17. MC

18. 八月のスーベニア

19. 三月と群青

20. Starry Wish

21. Interlude

22. 燈籠光柱

23. My Graffiti

24. glow

25. MC

26. heart bookmark

〈ENCORE〉

27. Step Up!

28. 笑顔が似合う日

29. MC

30. MELODY FLAG

〈DOUBLE ENCORE〉

31. MC

32. Ready Steady Go!

33. Line Up

34. Endroll

【映像特典】

・Making of heart bookmark

・幕間Short Movie(全会場分)



法人別オリジナル特典



過去ライブ音源配信情報

Inori Minase 1st LIVE Ready Steady Go!

▶各音楽サイトにて配信中:http://inoriminase.lnk.to/readysteadygo-digital

Inori Minase LIVE TOUR 2018 BLUE COMPASS

▶各音楽サイトにて配信中:http://inoriminase.lnk.to/bluecompass-digital



・今後の配信スケジュール

2025年3月21日(金)配信予定

Inori Minase LIVE TOUR 2019 Catch the Rainbow!

2025年4月配信

Inori Minase 5th ANNIVERSARY LIVE Starry Wishes

2025年5月配信

Inori Minase LIVE TOUR 2021 HELLO HORIZON

2025年6月配信

Inori Minase LIVE TOUR 2022 glow

2025年7月配信

Inori Minase LIVE TOUR 2023 SCRAP ART

2025年8月配信

Inori Minase LIVE TOUR 2024 heart bookmark

<いのりまち町民集会2025 -ACOUSTIC LIVE シネマチックダイアリー->

イベント詳細はこちら:https://www.inorimachi.com/news/2025/0226183000.html



【チケット代金】

¥8,800(税込)



【会場】埼玉・ソニックシティ大ホール

【日程】2025年7月6日(日)

【時間】昼公演:13:00開場/14:00開演

夜公演:16:30開場/17:30開演

※埼玉公演のみ昼・夜2回公演を予定しております



【会場】大阪・箕面市立文化芸能劇場

【日程】2025年7月12日(土)

【時間】16:30開場/17:30開演



【会場】宮城・仙台サンプラザホール

【日程】2025年7月20日(日)

【時間】16:30開場/17:30開演



【チケット情報】

チケットの申込受付期間終了までに、ファンクラブページよりクレジットカード決済・コンビニ/ペイジー支払にて入会(入金完了まですると申込可能

入会はこちらから→https://www.inorimachi.com/entry/entry_top.php



《申込受付期間》

3月10日(月)15:00〜3月24日(月)17:00

《当落発表》

4月10日(木)15:00予定

《入金期間》

4月10日(木)15:00〜4月14日(月)23:59

《申込制限枚数》

1公演につき1枚

◆ ◆ ◆──LIVE Blu-ray『Inori Minase LIVE TOUR heart bookmark』のジャケットですが、水瀬さんが栞になるというのは、面白いアイデアですよね。水瀬:ジャケットやグッズのアートワークを、同じデザイナーさんと一緒に作っているのですが、ひとつのライブをするときに、グッズとパンフレットとライブパッケージで、違うデザイン案を用意していただくんです。そのパッケージのデザイン画のひとつに「栞になったいのり」というものがあったんです。このポップな感じと、ちょっとへんてこかわいいみたいなところが、今回のツアーのテーマにマッチすると思い選びました。その際、お洋服の色をピンクと緑にして、ライブタイトルロゴの色に合わせたのもポイントになっているんですけど、共通したデザインチームだからこそ、そういう繋がりを意識して作っていくことができました。──それにしても、この髪型がかわいいですよね。水瀬:ありがとうございます(笑)。デザイナーさんのこだわりとしては、ポップで、本に住んでいるかわいい妖精さんっぽくして撮れたらいいなということだったんです。このヘアスタイルも含めて、今まで挑戦したことがない世界観になったと思うので、私自身も楽しみにしていました。ただ個人的には、かわいさみたいなところをどのくらい表現できるのか、その自信はあまりなかったので、ずっと妖精さんのようにひょこひょこするのではなくて、落ち着いたカットも撮っていただくというのはこだわりです。あまりファンタジー空間になりすぎないようなバランスで撮っていただきました。──本に挟まっている感じもいいですよね。水瀬:本自体はハートマークが刻印されているシンプルなものなんですけど、本の中には私のこれまでの思い出がたくさん詰まっているんです。で、この中の1ページが、今回のツアーなんだよっていうことになっていて、すごく気に入っています。──同じタイトルの作品でも、アルバムとライブで、違う趣があって良いですよね。水瀬:ブックマークには“お気に入り”という意味があって、お気に入りを集めるという意味で、アルバムジャケットはコラージュになっていたんですよね。でも今回は、そのアルバムのツアーを終えた映像作品なので、“総括”みたいなところはあります。──ツアーの話をしていきたいと思いますが、10周年ツアーのような、9周年のツアーでした(笑)。水瀬:そうなんですよ。まるで10周年みたいな感じで、私もやりながら、来年どうするんだろうって、ちょっと思いました(笑)。個人的には、周年をお祝いしていただくのは嬉しいですし、5周年のときはコロナ禍で無観客だったので、次の10周年は、皆さんとお祝いできるんじゃないかなっていう楽しみもあります。でもやっぱり8周年とか9周年がなければ、10周年までいけないので、基本的には毎年ハイライトで、毎年お祝いしたい気持ちなんです(笑)。だから通過点という感じもしてなくて、ずっと全力で、毎年何かをしているなっていう感じの9周年ツアーでした。──1stハーフアルバム『heart bookmark』を引っ提げてのツアーでしたが、ライブで歌って初めてわかる感覚もあると思うんです。ツアーを終えた今、改めてどんなハーフアルバムだったと感じていますか?水瀬:1stハーフアルバム『heart bookmark』は、これまでの活動がなかったら歌えていなかった楽曲たちだと思います。アルバムを制作しているときは、別に足りないものという感覚もなかったんですが、ライブで歌ってみると、今までの自分になかった要素を『heart bookmark』は担ってくれているなと感じたんです。それもこれも、今までの自分がなかったら、ここまでの説得力を持って歌うことはできなかっただろうなって感じながら、ステージで歌っていました。──足りなかった要素というのは?水瀬:自分自身を信じる気持ちや、多くを語らないけど分かりあえている感覚のような……。目に見えないものが本当にあるんだというのを感じられるような曲だったんですよね。実は、4thアルバム『glow』のとき、それを目指して作っていたんです。日常にある輝きとか、気づく人にしか気づけないもの。当たり前を大切に、みたいなところを指標にして作ったのが『glow』なんですが、その時の自分は、どこか言い聞かせているというか、「こう在りたい!」という気持ちがあったんです。でも、この『heart bookmark』ツアーで、気づいたらそういう理想の自分になれていたという感覚があったんです。もう自分は、そうなりたいと夢見ていたフェーズになれているんだという瞬間が多々あって、ステージ上で、バンドメンバーと目が合うだけで何を考えているのか分かるみたいな(笑)。「今、良いライブができてるよね!」って、脳と脳で会話できている感覚って本当にあるんだ!と感じられたツアーでした。──そのフェーズに導いてくれた、ハーフアルバムだったんですね。水瀬:はい。いい意味で冷静にステージにいられたツアーで、何でも来い!って感じでした(笑)。今までは、無事にステージを終えられますように!って考えていたんですけど、このツアーは、たとえ自分のコンディションや舞台の演出が100%大成功にならなくても、今できる最高を見つけられる!我々はそれをカタチにできる!という謎の自信がずっとあったんです。そういう意味では、自分の成長だけでなく、チームの成長も感じました。──それはやはり、続けてきたからこそ、なんでしょうね。水瀬:そうかもしれないですね。自分の言葉で、自分の音で、何かを届けることに対する不安や恐怖がなくなった感じがするんです。今までは、これを言ったら私っぽくないのかな?とか考えてしまっていたんですけど、自分が一番自分のファンでいたいよね!みたいな、そんな気持ちになれていたんです(笑)。──それは、ファンとの信頼関係もあるからですね。水瀬:自分が誰かを応援するときも、そんな気持ちでいたなということを思い出したんです。推しが幸せであれば……ってあるじゃないですか。これこそ原点だな!って気持ちになりました。自分が自分で良かったというのを毎公演感じたので、この上ない幸せでした。──このライブを楽しいものにするためにこだわったことについて話していきたいのですが、まずは舞台セットが豪華でしたね。水瀬:ジャケットの撮影で訪れたパリの町並みをイメージしたステージセットになっていたんですけど、誕生日の「1202」という数字や、INORIの文字があって、美術さんが愛を持って作ってくださったセットなんですよね。私がパリで見てきた景色を、チームいのり色にしてくれて、唯一無二のパリをこの空間で作ることができました。あと前回の<Inori Minase LIVE TOUR SCRAP ART>が全面LEDで、ちょっとサイバーな空間だったので、今回はもう少し人の温かみとか生活が見えるセットにしたいという思いがあったんです。──町の広場に、音楽家たちが集まってきて、演奏を始めるような感じでしたね。水瀬:だから、ライブへようこそ!というよりは、この町に、みんながなんとなく集まり、私たちの明日は、これからもここで続いていく……みたいな感じになっていたのかなと思います。──実際に、このセットの中で歌ってみてどうでしたか?水瀬:楽しかったです! 移動した先にベンチやテーブル、バルコニーがあったりして、映えるところが多かったので絵になる感じでした。いつもはお客さんを意識して、歌を届けるということを考えるんですけど、今回はどこか自分に歌っている感覚があって……。自分の心の思いが歌に乗っている感じだったので、没入して歌うことができました。それは、ちょっとお芝居している感覚に近いかもしれないですね。──考えてみると、ミュージカルっぽさがありましたね。「フラーグム」で、2階から出てきたときも、楽しかったです。水瀬:それもライブだからこそですよね。視覚的にも曲を楽しんでもらえるから、ヘッドホンで聴いているだけでは見えなかった景色をライブで演出できたのかなって思います。「フラーグム」も回を増すごとに良くなっていって、気づくとみんなが赤と緑のイチゴカラーで応援してくれるようになっていました。──あとはライブの照明も、すごく良かったです。水瀬:神戸公演のとき、客席からステージを見てみたくて、バンドリハを客席から見ていたんです。そのときにPA卓に入れていただけて、音響だけでなく、映像やライティングも当たり前だけどスタッフさんが手掛けているんだよなと改めて感じました。あらかじめプログラムされているものだと思うんですけど、それでもアドリブのときは人力でやっているし、こうやってたくさんの方に支えられてライブができているのを実感することができたので、より一層感謝しましたし、すごく原動力になりました。──ステージを作るために動いているスタッフは本当にたくさんいて、それも含めていのりチームですからね。水瀬:ソロと言われると寂しい気持ちもあるんですけど、今となっては「ソロだけどチーム」ということに気づけているので、全然寂しくないんです。それも、続けてきて良かったなと思う部分です。──そんないのりチームでの思い出は、ありましたか?水瀬:ファイナル公演では、スタッフさんをみんな集めて舞台上で集合写真を撮ったんです。もう、5列くらいになっていたんですけど(笑)。しかもファイナルはドローンチームもいて、初めて自分のライブに関わってくれる方が、いまだにいるのはすごいことだし、水瀬いのりに対する矢印の数が本当にすごく多いんだなって思いました。デビューのときは、その矢印がプレッシャーにもなっていたんですけど、今はこんなにも温かいんだなって感じているんです。皆さんとコミュニケーションを取ることで、自分のモチベーションも上がるということに気づけたので、本当にこのチームで良かったし、もっと思い出を作りたいなぁと思っています。──いいですね。水瀬:あと、地方公演では、バンドメンバーとご飯を食べるというのも約束事にしていたんです。今回、ファンクラブイベントからツアーメンバーに加入してくれた、にゃんちー(若森さちこ/Per/オレンジ)とすまり(須磨和声/Vio/黄緑)がいたんですけど、バンドメンバーからは「ニックネームやイメージカラーがある現場はそんなにないから嬉しいけど、本当にいいのかな?」みたいなことを言われました(笑)。でも、私のマインド的にはボーカルが一歩前に出る絵があまり好きではなくて、気持ち的には、同じ線の上にみんながいると思っているんです。「皆さんはバックバンドではないんです」っていうのはずっと言っているし、その思いがこのご飯会で届いたのかなって思っています。──打ち上げのときに、次はこうしてみようという話もするのですか?水瀬:バンマスのみっちーさん(島本道太郎/B/赤)がファイナル前の不安なときに、会場が広くなろうとやることは何ひとつ変えなくていいからと言ってくれてて、お父さんすぎる!って思いました(笑)。ハコが変わっても、今やっていることができることが一番大事なんだと言ってくれたのは、とても印象に残っています。──ヴァイオリンとパーカッションは、ライブでもかなり利いていましたね!水瀬:私の楽曲って弦を使っている楽曲が多いから、それを生で演奏していただけると、よりドラマが演出されますよね! でもにゃんちーとすまりに関しては、初めてやる曲ばかりだったと思うので、本当に頑張ってくれたし、素敵な演奏を届けてくれてありがたかったです。そんなバンドメンバーの紹介パートでは、みんなかわいく映っていると思うので、映像でじっくり観ていただきたいです。──自分ではライブ映像はあまり観ないと以前話していましたが、他に観てほしいところはありますか?水瀬:今回、ライブ後に配信があったんですよ。そのときに家族と一緒に観ました。母がわざわざパソコンから有線でテレビに繋いで観ていたんですけど、私はパソコンの小さい画面から観ていました(笑)。そのとき「この人、すごく楽しそうだな」って思ったんですよね。過去のライブとかだと、「頑張れ! 良いよ! できてるよ!」っていう目線で見がちだったんですけど、今回は客観的に見られたし、すごく素敵なライブだと思ったんです。このボーカルの表情、素敵!みたいな(笑)。バンドメンバーとの温かい空気やチームワークが感じられて、まるで仲良しじゃん!って思いました。実際、仲良しなんですけど。──ということは、見どころは水瀬さんの表情ということですね。水瀬:はい。これはバンドメンバーやファンの皆さん、そして楽曲が引き出してくれたと思うんですけど、本当に作っていない表情だったので、そういうところを観ていただけたら嬉しいです。──曲単位で、この曲の演出を観てほしい、などはありますか?水瀬:開幕で歌った「We Are The Music」で、いきなりシンクロライトを使った演出にしたところですかね。ファンクラブイベントで「やりたい」と言ってこのライブですぐにやることになったので、嬉しい気持ちと「やっぱり、お金掛かったのかな?」っていう気持ちと半々でした(笑)。──やはり、ステージから見たらきれいな景色になっているのですか?水瀬:お客さんが入って、皆さんの腕が光ると、制御されているからこその脈打っている感じが演出されていて、人の数を感じました。これはみんなが工夫してくださったのかもしれないんですけど、ペンライトと喧嘩することもなく、私が見たかった景色が見られたので、嬉しかったです。願わくば、今回シンクロライトを使用しなかった曲でも、この色にしたいというイメージは結構持っているので、いつか実現できたらなと思っています。──色のイメージを持っているんですね。水瀬:私が勝手にイメージしているだけなので、皆さんは自由に楽しんでいただきたいんですけどね。曲によって、このカラーにしないといけないのではないかって迷ったり、ステージから見ていて、カラーを変えているときに、頭が下がったりして、それもちょっと寂しかったりするんです。別に隣の人と色が違っていても、何てことはないし、それよりもずっと視線がステージに向いていてほしいというか。せっかくライブに来てくれたのだから、気にせずに楽しんでほしいなぁっていう思いもあったので、それならば光を制御して、そこはフリーになってもらおうという思いも、実はありました。──特に今回は、没頭できるライブでしたからね。水瀬:そうですね。各々が自分の感情とか思い出を重ねてエモくなってほしかったので。それにみんな、一緒じゃないといけないなんてルールはまったくないということを伝えたかったし、それぞれの楽しみ方をしてほしかったので、1曲目に「We Are The Music」を歌いました。──この曲から始まるのは、かなり良かったです。水瀬:私もセットリストを考えたときに、この曲しかないな!って思いました。──セットリストは、自分で考えているのですか?水瀬:リストを上げてもらった上で、変更したりしていたんですけど、最初から全部考えたのは、このツアーが初めてかもしれないです。──最高のセットリストでした。ハーフアルバムの中では、「スクラップアート」「アイオライト」は、ダークファンタジーのタイアップ曲でもあったので、入れどころが難しいかな?と思ったのですが、良い流れで歌っていたし、ファンも喜ぶ、キュートな猫ダンスがある「Kitty Cat Adventure」も入っていて。この曲は、かなり盛り上がっていましたね。水瀬:すごかったですよね(笑)。この曲は、私がかわいいに対して頑張らなければな!と、いつからか使命感を感じてしまっていた曲です(笑)。歌うととっても楽しいですし、振り付けもキュートでお気に入りなんですが…みなさんの声援と可愛い振り付けへのハードルに何度披露しても恥じらいが消えません(笑)。ただ、この『heart bookmark』ツアーで歌うことで、それもひとつの自分の思い出、ピースであるということを改めて証明したいという気持ちがあり、今回セットリストに組み込ませていただきました。──ツアータイトル的にも、思い出の曲を入れやすいですよね。水瀬:表題やリード曲ではないところも私にとっては思い入れがあるし、意外とカップリングって自分の気持ちが100%乗っていたりするんですよね。私自身もアーティストのカップリング曲が大好きだったりするので、そこにブックマークを当てたかったんです。──カップリングは、アーティストの本質が出ているところがありますからね。だから、好きな人は本当に好きなセットリストだったんじゃないかなと思いました。水瀬:the・私みたいな感じですよね。そしてじんわりと広がっていく、唯一無二のセットリストができたと思います。◆インタビュー(3)へ──『heart bookmark』に収録された新曲についてはどうでしたか?水瀬:「ほしとね、」が難しかったです。この曲のビート感が体に馴染むまでが少し大変でした。歌っているとき、どうやって自分がノればいいのかって考えちゃったんです。──揺れながら聴く印象はありますね。水瀬:そうですね。最終的にはいい感じのところに落ち着けたんですけど、リハやゲネプロ、あと初日あたりは、みんないい感じでノれているかな? 楽しくてかわいい感じになっているかな?っていう不安も若干ありました。あと、「グラーデーション」は照明の演出が印象的で、あまり照らされない中で歌うというのが新鮮だったし、これはこれで曲に入り込めるなと思いました。衣装がすごくかわいいゾーンだったので、光を当てすぎず、シャドーにして内面で歌うみたいな感じを演出しようと工夫をしたところでもあります。──苺の衣装でしたからね。ちなみに、衣装で見てほしいところはありますか?水瀬:私、1着目の衣装が大好きなんですよ。ふわっとしたロングスカートって、女の子の憧れみたいなところがあるけど、私服で着ようと思ってもこんなに腰から広がっていくスカートはなかなか着れないんですよね。それに、この上品なクラシカルさの中に女の子らしさが入っているのも良くて、ただかわいいのではなくて、清楚な雰囲気だったり品があるんですよね。あまりに自分の憧れる女性像だったので、この服で優雅にティータイムを過ごしたいと思いました。あと、これは完全に妄想ですけど、この衣装を擬人化すると、イヤなお嬢様ではなく、町のみんなの声もちゃんと聞いてくれる人みたいな感じがしませんか?そんなお姫様とかお嬢様が大好きなので、妄想をしていました。──どこかのアニメにありそうな設定ですね(笑)。水瀬:悪役令嬢ではない、みたいな感じですね(笑)。そんな衣装で、このセットを練り歩くのが本当に楽しかったです。──ヘアスタイルはどうですか?水瀬:今回はエクステを付けていて、すごく自然なので、あまり意識していなかった方もいると思うんですけど、2着目と4着目の映像を見たら、かなり髪が伸びているので、そこは注目です(笑)。あと、見てほしいところだと、バンド紹介のときのウインドチャイムの音! あれは私が鳴らしたものなので、映像で何度でも確認して、「センスあるなぁ、上手いなぁ」って思っていただけたら嬉しいです(笑)。にゃんちーに、だいぶ上手くできたんじゃない?って顔をしたら「上手」って褒めてくれたので、このあたりの様子もメイキングに入っていると思います。──メイキングといえば、水瀬さんが撮影した映像もあるんですよね?水瀬:……ただ自分で撮るという使命を忘れていることがたくさんあったんですよね。だから謎に初日に固まっているかもしれないです。で、思い出したかのように、ファイナルの日に稼働する、みたいな……。──忘れ過ぎじゃないですか(笑)。水瀬:いや、高いカメラを買ったんですよ。これも貧乏性なところが出たのかもしれないんですけど、遠征に高いカメラを持っていくのが怖すぎて、途中、休んじゃったんですよね……。──自前のカメラだったんですね。水瀬:時代に乗ろうかなと、Vlogカメラを買ったんです。でも、壊れたらイヤだなぁという思いがあって……。──あははは(笑)。Vlogカメラなら、余計地方に持っていってほしかったですけどね。でも毎回、メイキングが面白いので、今回も見どころではありますね。水瀬:どうやらバンドメンバーが私のことを話しているインタビューがあるらしいんですよ。メイキングこそ、自分では恥ずかしくて見られないんですけど、そこだけは頑張って見ようかなと思っています。あと、メイキングの撮影あるあるとして、メイキングのカメラが来ると、スタッフさんが逃げていくというのがあるんですよね。カメラが来るとひとりになっちゃうんです。でも、バンドメンバーは一緒に映ってくれて、ふっふーさん(藤原佑介/Dr/黄色)は、めっちゃ映像に映り込んでいて、めちゃめちゃカットされているって話を聞いたことがあるんですけど、そういうのも愛ですよね(笑)。頼もしいバンドメンバーに囲まれて、幸せです。──では最後に、10周年はどんな1年になりそうですか?水瀬:今年の12月2日でデビュー10年を迎えるということで、10周年イヤーが走り出している感じなんですけど、個人的には、10年だから何かしようっていうのもなく、これまでやってきたことを続けていくだけだと思っています。もちろん、チームとして楽しいことは走り出しているんですけど、私のマインドとしては、この幸せを1日でも長く続けていきたいというテンション感なんです。でも、過去のライブ音源の配信がスタートしたり、改めて10年続けてきたんだなと感じる出来事が自分の周りで起こっているので、みんなにお祝いしていただけている限り、それが続いていけば良いなぁって思っています。ただ、自分の楽曲に対する愛とか、慈しみみたいな気持ちは日に日に増しているので、たくさん自分の曲を届けられる1年になるのは間違いないと思います。──ここにきてライブ音源が順次リリースされているというのも面白い試みですよね。1stライブの音源を聴いたんですけど、今とかなり違っていてすごく力強いんですよね。水瀬:私も「喉強いね〜」って思っていました(笑)。最初の頃は、全部の歌詞がしっかりと聴こえるように、言葉を前に前に出そうと思って歌っていたんです。思い返してみると、声優だからいっぱいニュアンスを込めて歌わなくちゃと思っていて、すごく感情豊かに、歌詞の意味をセリフのように捉えて歌っていたんです。引き算を知らない私だからできた歌だったんですよね。──それも、愛おしいですよね。水瀬:そうなんです。最初から今みたいにいろんなことを考えて歌っていたら、あのライブはできていないと思うので、発見と学びと成長の最初の一歩目でした。それを改めて聴き返せるということで、今後も過去ライブの音源配信が続きます!それぞれのライブ音源を聴き比べて当時のわたしの思い、そして皆さんの思い出をブックマークしていただけたら嬉しいです!取材・文◎塚越淳一