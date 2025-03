PSYCHIC FEVERが、オリジナル3rd EP『PSYCHIC FILE III』を6月18日にリリースすることを発表した。約1年振りのリリースとなる今作のオリジナルEPは、全新曲の4曲を収録予定しているという。初回生産限定盤Aに収録される映像商品は、2024年行われた単独アジアツアー<PSYCHIC FEVER ASIA TOUR 2024 ”HEAT”>を、初回生産限定盤Bに収録される映像商品は、2025年2月に行われたキャリア初のUSツアー<PSYCHIC FEVER FIRST U.S. TOUR 2025>を収録する。さらに、グループ初となるLDHオフィシャルSHOP限定盤には上記2映像商品を収録し、USツアーの撮り下ろしカットを使用したフォトブックを付属した豪華内容となっている。

リリース情報



3rd EP『PSYCHIC FILE III』2025年6月18日(水)発売予約リンク:https://psychicfever.lnk.to/PSYCHICFILEIII■初回生産限定盤A形態:CD+Blu-ray / CD+DVD品番:(CD+Blu-ray)WPZL-32203〜4 / (CD+DVD)WPZL-32205〜6価格:\7,370(税込)仕様:デジパック / スリーブケース仕様映像収録内容:PSYCHIC FEVER ASIA TOUR 2024 ”HEAT” ライブ映像封入特典:応募抽選用シリアルナンバーフォトカードA(全7種中1種ランダム)■初回生産限定盤B形態:CD+Blu-ray / CD+DVD品番:(CD+Blu-ray)WPZL-32207〜8 / (CD+DVD)WPZL-32209〜10価格:\7,370(税込)仕様:デジパック / スリーブケース仕様映像収録内容:PSYCHIC FEVER FIRST U.S. TOUR 2025 ライブ映像封入特典:応募抽選用シリアルナンバーフォトカードB(全7種中1種ランダム)■通常盤形態:CD品番:WPCL-13650価格:\1,870(税込)初回封入特典:応募抽選用シリアルナンバーフォトカードC(全7種中1種ランダム)■LDHオフィシャルSHOP限定盤形態:CD+2Blu-ray / CD+2DVD品番:(CD+2Blu-ray)WPZL- 60058〜60 /(CD+2DVD)WPZL- 60061〜63価格:\13,200(税込)仕様:デジパック / 三方背BOX仕様 / フォトブック付映像収録内容:DISC-1 PSYCHIC FEVER ASIA TOUR 2024 ”HEAT” ライブ映像DISC-2 PSYCHIC FEVER FIRST U.S. TOUR 2025 ライブ映像封入特典:応募抽選用シリアルナンバーフォトカードD(全7種類セット封入)