PSYCHIC FEVER、3rd EP『PSYCHIC FILE III』6月にリリース決定
PSYCHIC FEVERが、オリジナル3rd EP『PSYCHIC FILE III』を6月18日にリリースすることを発表した。
約1年振りのリリースとなる今作のオリジナルEPは、全新曲の4曲を収録予定しているという。初回生産限定盤Aに収録される映像商品は、2024年行われた単独アジアツアー＜PSYCHIC FEVER ASIA TOUR 2024 ”HEAT”＞を、初回生産限定盤Bに収録される映像商品は、2025年2月に行われたキャリア初のUSツアー＜PSYCHIC FEVER FIRST U.S. TOUR 2025＞を収録する。さらに、グループ初となるLDHオフィシャルSHOP限定盤には上記2映像商品を収録し、USツアーの撮り下ろしカットを使用したフォトブックを付属した豪華内容となっている。
リリース情報
2025年6月18日（水）発売
予約リンク：https://psychicfever.lnk.to/PSYCHICFILEIII
■初回生産限定盤A
形態：CD+Blu-ray / CD+DVD
品番：（CD+Blu-ray）WPZL-32203〜4 / （CD+DVD）WPZL-32205〜6
価格：\7,370（税込）
仕様：デジパック / スリーブケース仕様
映像収録内容：PSYCHIC FEVER ASIA TOUR 2024 ”HEAT” ライブ映像
封入特典：
応募抽選用シリアルナンバー
フォトカードA（全7種中1種ランダム）
■初回生産限定盤B
形態：CD+Blu-ray / CD+DVD
品番：（CD+Blu-ray）WPZL-32207〜8 / （CD+DVD）WPZL-32209〜10
価格：\7,370（税込）
仕様：デジパック / スリーブケース仕様
映像収録内容：PSYCHIC FEVER FIRST U.S. TOUR 2025 ライブ映像
封入特典：
応募抽選用シリアルナンバー
フォトカードB（全7種中1種ランダム）
■通常盤
形態：CD
品番：WPCL-13650
価格：\1,870（税込）
初回封入特典：
応募抽選用シリアルナンバー
フォトカードC（全7種中1種ランダム）
■LDHオフィシャルSHOP限定盤
形態：CD+2Blu-ray / CD+2DVD
品番：（CD+2Blu-ray）WPZL- 60058〜60 /（CD+2DVD）WPZL- 60061〜63
価格：\13,200（税込）
仕様：デジパック / 三方背BOX仕様 / フォトブック付
映像収録内容：
DISC-1 PSYCHIC FEVER ASIA TOUR 2024 ”HEAT” ライブ映像
DISC-2 PSYCHIC FEVER FIRST U.S. TOUR 2025 ライブ映像
封入特典：
応募抽選用シリアルナンバー
フォトカードD（全7種類セット封入）
ライブ情報
■公演日程
2025年6月7日（土）会場：宮城・SENDAI GIGS 開場15:00 / 開演16:00
2025年6月12日（木）会場：愛知・Zepp Nagoya 開場17:30 / 開演18:30
2025年6月19日（木）会場：東京・Zepp DiverCity (TOKYO) 開場17:30 / 開演18:30
2025年6月27日（金）会場：福岡・Zepp Fukuoka 開場17:30 / 開演18:30
2025年6月29日（日）会場：大阪・Zepp Osaka Bayside 開場16:00 / 開演17:00
■チケット料金
全自由：\9,900（税込）
※整理番号付き・入場時ドリンク代別途\600
※年齢制限: 6歳以上有料、5歳以下入場不可
※託児所: 実施無し
※ticketbookリセールサービス：有り
※入場方法：QRコード
※LDH PROTECT：対象公演
■抽選販売スケジュール
▼CLプレミアムPLUS抽選先行 / EXILE Channel[プレミアム]抽選先行 / EXILE Channel抽選先行
〜3月12日（水）23:00
▼LDH official mobile抽選先行 / EXILE TRIBE CARD抽選先行 / LDH LIVE SQUARE抽選先行
2025年3月15日（土）15:00〜3月20日（木・祝）23:00
▼ローソンチケット先行 / ticketbook先行
2025年3月24日（月）15:00〜3月30日（日）23:00
詳細：https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/33347/
■注意事項
※実施中の先行受付にて多数のエントリーがあった公演は、以降の先行受付・一般発売等では受付対象外となる場合がございます。
※開場時間・開演時間が変更になる場合がございます。
※出演者が変更となる場合がございます。
※都合により興行内容の一部を変更する場合がございます。
※着席指定席が含まれる場合がございます。着席指定席とは、公演中必ずご着席いただくお席となります。
※ステージの形状・ライブの構成・会場の特性等によっては、出演者や演出などの一部が見えない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※政府や自治体の方針により、感染症対策にご協力いただく場合がございます。
※LDHオフィシャルホームページにて注意事項を必ずご確認のうえお買い求めください。
関連リンク
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