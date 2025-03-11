3rd EP『PSYCHIC FILE III』2025年6月18日（水）発売予約リンク：https://psychicfever.lnk.to/PSYCHICFILEIII■初回生産限定盤A形態：CD+Blu-ray / CD+DVD品番：（CD+Blu-ray）WPZL-32203〜4 / （CD+DVD）WPZL-32205〜6価格：\7,370（税込）仕様：デジパック / スリーブケース仕様映像収録内容：PSYCHIC FEVER ASIA TOUR 2024 ”HEAT” ライブ映像封入特典：応募抽選用シリアルナンバーフォトカードA（全7種中1種ランダム）■初回生産限定盤B形態：CD+Blu-ray / CD+DVD品番：（CD+Blu-ray）WPZL-32207〜8 / （CD+DVD）WPZL-32209〜10価格：\7,370（税込）仕様：デジパック / スリーブケース仕様映像収録内容：PSYCHIC FEVER FIRST U.S. TOUR 2025 ライブ映像封入特典：応募抽選用シリアルナンバーフォトカードB（全7種中1種ランダム）■通常盤形態：CD品番：WPCL-13650価格：\1,870（税込）初回封入特典：応募抽選用シリアルナンバーフォトカードC（全7種中1種ランダム）■LDHオフィシャルSHOP限定盤形態：CD+2Blu-ray / CD+2DVD品番：（CD+2Blu-ray）WPZL- 60058〜60 /（CD+2DVD）WPZL- 60061〜63価格：\13,200（税込）仕様：デジパック / 三方背BOX仕様 / フォトブック付映像収録内容：DISC-1 PSYCHIC FEVER ASIA TOUR 2024 ”HEAT” ライブ映像DISC-2 PSYCHIC FEVER FIRST U.S. TOUR 2025 ライブ映像封入特典：応募抽選用シリアルナンバーフォトカードD（全7種類セット封入）

ライブ情報



＜PSYCHIC FEVER LIVE TOUR 2025 “EVOLVE” in JAPAN＞■公演日程2025年6月7日（土）会場：宮城・SENDAI GIGS 開場15:00 / 開演16:002025年6月12日（木）会場：愛知・Zepp Nagoya 開場17:30 / 開演18:302025年6月19日（木）会場：東京・Zepp DiverCity (TOKYO) 開場17:30 / 開演18:302025年6月27日（金）会場：福岡・Zepp Fukuoka 開場17:30 / 開演18:302025年6月29日（日）会場：大阪・Zepp Osaka Bayside 開場16:00 / 開演17:00■チケット料金全自由：\9,900（税込）※整理番号付き・入場時ドリンク代別途\600※年齢制限: 6歳以上有料、5歳以下入場不可※託児所: 実施無し※ticketbookリセールサービス：有り※入場方法：QRコード※LDH PROTECT：対象公演■抽選販売スケジュール▼CLプレミアムPLUS抽選先行 / EXILE Channel[プレミアム]抽選先行 / EXILE Channel抽選先行〜3月12日（水）23:00▼LDH official mobile抽選先行 / EXILE TRIBE CARD抽選先行 / LDH LIVE SQUARE抽選先行2025年3月15日（土）15:00〜3月20日（木・祝）23:00▼ローソンチケット先行 / ticketbook先行2025年3月24日（月）15:00〜3月30日（日）23:00詳細：https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/33347/■注意事項※実施中の先行受付にて多数のエントリーがあった公演は、以降の先行受付・一般発売等では受付対象外となる場合がございます。※開場時間・開演時間が変更になる場合がございます。※出演者が変更となる場合がございます。※都合により興行内容の一部を変更する場合がございます。※着席指定席が含まれる場合がございます。着席指定席とは、公演中必ずご着席いただくお席となります。※ステージの形状・ライブの構成・会場の特性等によっては、出演者や演出などの一部が見えない場合がございますので、あらかじめご了承ください。※政府や自治体の方針により、感染症対策にご協力いただく場合がございます。※LDHオフィシャルホームページにて注意事項を必ずご確認のうえお買い求めください。