【THIS WEEK’S ISSUE】暮らしを楽しくアップデートしてくれる、最新アイテムたち

今回の特集は「最先端の暮らし 2025」。毎年恒例で行っている、日々の生活をより便利に楽しくしてくれる最新家電&アイテムをご紹介する特集です!

今年も、インテリア家電、クリーン家電、コンパクト家電など、注目キーワード別の最新家電のご紹介、AIで変わる暮らしと仕事、推し活ライフを豊かにするガジェット、気になる美容家電のお試しルポ、最新スマホの選び方&スマホアクセカタログ、日常から備える防災ライフ、最先端のクリエイターたちの「WHAT'S IN MY BAG & BEST BUY」など、暮らしをアップデートしてくれるアイテム情報やトピックスを盛りだくさんでお届けします。

表紙を飾るのは、8人体制となったtimeleszのみなさん! 貴重な新体制初の表紙グラビア&インタビューを、どうぞお見逃しなく。タイプロと並走する形で追いかけ続けてきた短期集中企画「timelesz project -AUDITION- DOCUMENTARY」も今号が最終回。メンバー発表記者会見レポート、審査振り返り、新メンバーインタビューなどなど、必見の内容になっています。

スペシャルエディションの表紙に登場するのは、日本の音楽シーンで躍進を続け、「Bling-Bang-Bang-Born」の大ヒットで世界にもその名を知らしめたCreepy Nutsのお二人です。

また、短期集中連載「Travis Japan カレンダーへの道」もいよいよ最終回となります。

完全保存版の一冊を、ぜひ、手に入れてください!(SN)