¤¢¤¹12Æü¤Ï´ØÅì¡¢Åì³¤¡¢¶áµ¦¤Ç¡ÈÃÈ¤«¤¤±«¡É¡¡Åìµþ¤Ï17¡îÍ½ÁÛ¤Ç4·î¾å½ÜÊÂ¤ß
ËÜ½£¤ÎÆî³¤¾å¤òÄãµ¤°µ¤¬¿Ê¤à±Æ¶Á¤Ç¡¢Äãµ¤°µ¤Ë¶á¤¤´ØÅì¹Ã¿®¡¢Åì³¤¡¢¶áµ¦¤Ç±«¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆîÉ÷¤¬¿á¤¯¤¿¤á¡¢Îä¤¿¤¤±«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÈ¤«¤¤±«¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°ìÆüÃæ¹ß¤ë±«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß»±¤¬¤¢¤ë¤ÈÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Åì³¤¤È¶áµ¦¤Ï¡¢¸áÁ°Ãæ¤è¤ê¸á¸å¤ÎÊý¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¹ß¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Åìµþ¤ÏÄ«¤ÈÌë¤Î2²ó¡¢±«¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶å½£¡¢»Í¹ñ¤âÄÌ¤ê±«¤Î½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËÌÎ¦¤âÌë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é±«¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÊý¡¢ËÌ³¤Æ»¡¢ÅìËÌ¡¢Ãæ¹ñÃÏÊý¤ÏÀ²¤ì´Ö¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ³¤¤ÎÄãµ¤°µ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆîÉ÷¤¬¿á¤¯¤¿¤á¡¢Á´¹ñÅª¤Ëµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Í½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤Ï»¥ËÚ¤Ï12¡î¤Ç4·îÃæ½ÜÊÂ¤ß¡¢Åìµþ¤Ï17¡î¤Ç4·î¾å½ÜÊÂ¤ß¡¢Âçºå¤â18¡î¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¾¾¹¾¤ä¹âÃÎ¤Ï20¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¡¢ÆüÃæ¤Ï¾åÃå¤ÏÍ×¤é¤Ê¤¤ÍÛµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î»þ´ü¡¢Ä«ÈÕ¤Ï¤Þ¤ÀÎä¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢Ã¦¤®Ãå¤Î¤·¤ä¤¹¤¤ÉþÁõ¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
Íè½µÁ°È¾¤Ï¡¢ºÆ¤ÓÎä¤¿¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¡¢Åß¤ËÌá¤Ã¤¿ÂÎ´¶¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÅßÊª¥³¡¼¥È¤Ï¤Þ¤À½ÐÈÖ¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£