「洋食勝井」から独立！ 大阪・西区新町にある、地元の常連客でにぎわう洋食店

教えてくれる人

門上 武司

1952年大阪生まれ。関西中のフランス料理店を片っ端から食べ歩くももの足らず、毎年のようにフランスを旅する。39歳で独立し「株式会社ジオード」設立後はフードコラムニストというポジションにとどまらず、編集者、プロデューサー、コーディネーターとマルチに活躍。関西の食雑誌「あまから手帖」編集顧問であり、全日本・食学会副理事長、関西食文化研究会コアメンバー。著書には「食べる仕事 門上武司」「門上武司の僕を呼ぶ料理店」(クリエテ関西)、「京料理、おあがりやす」(廣済堂出版)、「スローフードな宿1・2」(木楽舎)、など。年間外食は1,000食に及ぶ。

黒板からアラカルトで選ぶ洋食

大阪メトロ・西大橋駅から徒歩数分。お洒落なカフェや雑貨店でにぎわう西区・新町エリアに、カウンターがメインのガラス張りの洋食店がある。

店はカウンターの他テーブル席もあるが、おすすめはカウンター

店主は熊本県生まれの手嶋弘二さん。「将来は自分の店を持ちたい」と思い、高校卒業後、大阪あべの辻調理師専門学校へ。実家の近所にあって家族で通った、ハンバーグやステーキがおいしい洋食屋のような店に魅力を感じ、洋食店で修業を重ねる。関西の洋食界を牽引する「洋食勝井」ではなんと19年も勤めたとのこと。「居心地がよいで店でした。勝井シェフには、“来てくださるお客様に喜んでいただけるように努める”“楽しく、働く”というスピリットを学びました!」と話す。そして、40歳で独立した。

店主の手嶋弘二さん。きさくで、カウンター越しの会話も弾む

自分の店は、家族連れや年配の夫婦が気軽に通えるような「地元の人に愛される店」を目指し、路面店を厳選。落ち着いていて、安全な新町エリアを気に入ったそう。お客様の顔を見て仕事ができるように、大きなカウンター席をメインとし、料理はアラカルト。ゆっくりお酒を飲みながら、オードブル、サラダ、メインなどが選べるように、カウンター上の大きな黒板にメニューを記した。ときには常連さんの「オムライスが食べたい」というようなワガママに応えることも。また、冬ならオニオングラタンスープ、秋ならあんぽ柿のレーズンバターなど季節ごとのスペシャリテもスタンバイ。そんな料理を心待ちにしている常連客も多いとか。「一番おいしい時においしいものをと、こころがけています。だからこそ、素材選びには妥協しませんよ」

黒板にずらりと書かれたメニュー。赤字は季節によって変わる

門上さん

ご主人が勤めていた「洋食勝井」時代から知っており、独立時にうかがいました。カウンターで気軽に訪れることができる。日常使いにうれしい一軒です!

おすすめの料理はこちら!

今回は、カウンター前の黒板に書かれた、夜のアラカルトメニューからご紹介。

門上さんのイチオシメニュー。醤油味で海苔もたっぷりと、年配客も食べやすい和風仕立てが人気のサラダ。黒毛和牛コールドビーフは驚くほどやわらかく、うまみ満載。

黒毛和牛コールドビーフ和風サラダ(2,200円)

門上さん

ビーフの深い味わいを実感できます。前菜として野菜もたっぷりで食べやすいです!

皮つきでざっくり切り、油で揚げたジャガイモ。熱々のジャガイモの上に生ハムとチーズをのせて味わえば、熱で生ハムやチーズのうまみがひろがっていく。

揚げたポテトと生ハムサラダ(1,500円)

門上さん

大ぶりのポテトのサイズ感に感動!

「有頭エビのエビフライってごちそう感があってテンション上がりますよね!」と手嶋さん。たっぷりのタルタルと生野菜と一緒に。車エビや赤足エビをフライにすることも。

エビフライ(1,650円)

門上さん

凝縮した有頭エビの香りと甘みが味わえます。

脂に甘みがある山形三元豚を選択。厚めにカットして、しっかり奥歯で噛みしめて食べる楽しみのある一皿。酸味があってあっさりといただけるトマトソースと、食感が楽しいタスマニアの粒マスタードを添えて。

山形三元豚カツレツ(2,400円)

門上さん

三元豚とトマトベースのソースとのマッチングが楽しめます!

新町で愛される店を続けたい

店をオープンして6年。「スタイルを守りつつ、この街で長くお店を続けていくことが理想です」と手嶋さんは話す。特にお店を大きくしようなど大きな変化は望んでいないそう。「今まで通り、お米一つとっても素材を選び抜き、自分がおいしいと思うものを追求していきたいですね。この街で愛される店として続けていきたいです!」

夜はアラカルト。ワインも豊富に揃う。昼はミンチカツ、ハンバーグなどの定食が味わえる

門上さん

味わいと料金のバランスがすごくいいです。日本人が大好きな洋食を存分に楽しめます!

<店舗情報>◆洋食 手嶋住所 : 大阪府大阪市西区新町1-22-22TEL : 06-4394-7567

※価格は税込。

撮影:東谷幸一

取材・文:木佐貫久代

