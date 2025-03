韓国ボーイズグループ・n.SSignの初アリーナ単独公演テレビ初オンエアを含む、「n.SSignセレクション」特集が、CSホームドラマチャンネルで放送されることが決まった。4〜6月の3ヶ月連続企画となる。n.SSignは、オーディションプロジェクト番組『青春スター』で選ばれたメンバーで2023年に結成された7人組。番組放送時から日本のファンも多く、日韓で精力的に活動する。

特集企画では、初のアリーナ単独公演『n.SSign 1st ARENA CONCERT "BIRTH OF COSMO"』(2023年11月、東京・有明アリーナ)の模様を、同チャンネル特別版で4月20日にテレビ初・独占放送。また、5月には、n.SSignの軌跡を映し出した記録映画『n.SSign THE MOVIE』のテレビ初放送が決定。さらに、6月もn.SSign関連番組を放送予定。■『n.SSign 1st ARENA CONCERT "BIRTH OF COSMO"』<ホームドラマチャンネル特別版> 4月20日(日)午後6時30分〜n.SSignが東京・有明アリーナで開催した初のアリーナ単独公演の模様をホームドラマチャンネル特別版でテレビ初放送。(公演日:2023年11月11日・12日、会場:東京・有明アリーナ)■映画 『n.SSign THE MOVIE』 5月放送予定n.SSignが2023年11月に行った東京・有明アリーナ単独公演の映像を中心に、メンバーたちの練習風景や素顔に迫るインタビューなどを交えて、日本デビューまでの軌跡を映し出した記録映画をテレビ初放送。(劇場公開日:2024年7月5日)■6月もn.SSign関連番組を放送予定。詳細は後日発表