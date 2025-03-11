¡È¤Þ¤ë¤ÇÀ»Êì¥Þ¥ê¥¢¡É¾¾²¼Í³¼ù¤¬ÌîÂ¼¹¯ÂÀ¤òÊú¤¯¡ÄÉÔ²º¤ÊÅ©¤ë·ì¡¡¡Ø¥Ç¥£¥¢¥Þ¥¤¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡Ù¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¸ø³«
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾¾²¼Í³¼ù¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥Æ¥ìÅì·Ï¥É¥é¥Þ24¡Ø¥Ç¥£¥¢¥Þ¥¤¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡Á»ä¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡Á¡Ù(4·î4Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¡Ëè½µ¶âÍË¡¡¿¼0¡§12)¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶¸°¦¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ÎÆÇ¤¬¤Ë¤«¤«¤ë!¡©¡Ø¥Ç¥£¥¢¥Þ¥¤¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡Ù¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢¡ØºâÈ¶Éü½²¡Ù¤ËÂ³¤¡¢¥Æ¥ìÅì¡ß¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¶¦Æ±À½ºî¤·¤¿´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÌ¡²è¡£·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¦µÈÀî·Ã»Ò¡Ê¾¾²¼¡Ë¤¬¡¢¿·¿ÍÇÐÍ¥¡¦¿¹»³Âó¿Í¡ÊÌîÂ¼¹¯ÂÀ¡Ë¤Ë°Û¾ï¤Ê¤Þ¤Ç¤Î°¦¤òÃí¤®¡¢¤½¤Î¼¹Ãå¤¬¶¸µ¤¤ØÊÑ¤Ü¤¦¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡¢µ´µ¤Ç÷¤ë¶¸°¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£
¡¡Âó¿Í¤Î²áµî¤Ë¥È¥é¥¦¥Þ¤òÍ¿¤¨¤¿ÆÇ¿Æ¡¦¿¹»³ÀãÇµ¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢½÷À¤Î±åÇ°¤äÉü½²¿´¤Ê¤É¡¢ÆâÌÌ¤«¤éÍ¯¤½Ð¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¶¯¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¹¥±é¤¹¤ë¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¡¦»³¸ý¼ÓÌï²Ã¡£¥É¥é¥Þ¤Ç¤Î¶¦±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÂó¿Í¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¿Íµ¤½÷Í¥¡¦Æî±ÀÈþ±©¤ò¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤½¤ÎºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÇÐÍ¥¡¦ÃæÂ¼¤æ¤ê¤«¡£¡Ö¥í¥¸¥ã¡¼¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡×¤Î´ÇÈÄÇÐÍ¥¤ÇÂó¿Í¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë»³Éô¹î¸Ê¤ò¡¢ÃíÌÜÅÙµÞ¾å¾º¤Î¿·±Ô¡¦Ä¹ºÊÎç±û¡£¡Ö¥í¥¸¥ã¡¼¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡×¤Î¼ÒÄ¹¡¦±üÂ¼¿Ê¤ò¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±é·à³¦¤Ç¤âÌ¾¤ò¤Ï¤»¤ë´äÃ«·ò»Ê¡£»³Éô¹î¸Ê¤ò¸¥¿ÈÅª¤Ë»Ù¤¨¤ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¦½ÕÆü°æ´ÝÀ¤¤ò°Ûµ·ÅÄ²ÆÍÕ¡£·Ã»Ò¤È½ÕÆü°æ¤ÎÆ±Î½¡¦¿ÀºêÍý·Ã¤òºù¤Þ¤æ¤ß¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿º£ºî¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£Âó¿Í¤òÊú¤¤«¤«¤¨¤ë·Ã»Ò¤«¤é¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡ÈÀ»Êì¥Þ¥ê¥¢¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¿¼¤¤ÊìÀ¤È»ü°¦¤ò´¶¤¸¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¥í¥´¤«¤éÅ©¤ë·ì¤¬¡¢2¿Í¤Î´í¤¦¤¤´Ø·¸¤È¶¸µ¤¤òÂÓ¤Ó¤ÆÀ÷¤Þ¤ë°¦¤Î¹ÔÊý¤òÁ¯Îõ¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤±¿Ì¿¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£»³¸ý¼ÓÌï²Ã¡¿¿¹»³ÀãÇµÌò
¡Ö¡Á»ä¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡Á¡×¤³¤ÎÉûÂê¡¢ÂæËÜ¤ÎÉ½»æ¤Î¿§¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤·¤³¤ËÉº¤¦¤Í¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿ÉÔµÈ¤Êµ¤ÇÛ¡£¤½¤³¤Ï¤«¤È¤Ê¤¤°ãÏÂ´¶¤ÈÆÀÂÎ¤ÎÃÎ¤ì¤Ê¤¤²÷´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¾¾²¼Í³¼ù¤µ¤ó¤¬¤É¤¦±é¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡Ä¡£¤¤¤Á»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¬±é¤¸¤ë¿¹»³ÀãÇµ¤Ï¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤Êì¿Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤æ¤¨¤Ê¤Î¤«¡¢°¦¤ª¤·¤µ¤ÏÇÜÁý¤Ç¤¹¡£ÀãÇµ¤òÂçÀÚ¤Ë±é¤¸¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£ÃæÂ¼¤æ¤ê¤«¡¿Æî±ÀÈþ±©Ìò
Æî±ÀÈþ±©Ìò¤Ç½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¢ÃæÂ¼¤æ¤ê¤«¤Ç¤¹¡£¾¾²¼Í³¼ù¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤é¤ì¤ëµÈÀî·Ã»Ò¤µ¤ó¤ÎÊÐ°¦¤¬¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Æ¡¢¶¸°¦¤Ë¡£¤½¤ÎÀè¤Ï¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¤í¤¦¤È¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Ë¤Ê¤ê¡¢´ÑµÒÌÜÀþ¤Ç¤â¤½¤Î¥¹¥ê¥ë¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èþ±©¤Ï¡¢µÈÀî¤µ¤ó¤Î°ÛÊÑ¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¼é¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¹Å¤¤ÊÉ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢Í½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÅ¸³«¤Ë¶¸¤ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì»ö¾ð¤òÊú¤¨¡¢°ÛÍÍ¤ÊÀ³Ê¤ò»ý¤Ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ¥ÎÏÅª¤Ë±é¤¸¤é¤ì¤ë³§¤µ¤Þ¤ÎÃæ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë»ö¡¢²¿¤è¤ê¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¡¢¤¼¤Ò¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢£Ä¹ºÊÎç±û¡¿»³Éô¹î¸ÊÌò
»³Éô¹î¸ÊÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¢Ä¹ºÊÎç±û¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¡¢ÌÂ¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤¬¿È¤òÃÖ¤¯·ÝÇ½³¦¤È¤¤¤¦À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥ê¥¢¥ë¤È¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¸òºø¤¹¤ë¡¢¶½Ì£¿¼¤¤Êª¸ì¤Ç¤¹¡£±é¤¸¤ë¾å¤Ç¤â¸½¼Â¤È¤Î¥ê¥ó¥¯¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤ê¿¼¤¯Ìò¤ËÆþ¤ê¹þ¤á¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»³Éô¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤¬»ý¤ÄÆÈÆÃ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Àº°ìÇÕ±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª
¢£´äÃ«·ò»Ê¡¿±üÂ¼¿ÊÌò
»ä¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¼ã¼êÇÐÍ¥¤Ë¤â¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î²á´³¾Ä¤äÂ«Çû¤¬·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼¤á¤¿¡¢¤È¤¤¤¦»Ò¤¬¿ô¿Í¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎµÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤À»þ¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ó¤Ê¸½¼Â¤Î¾¯¤·±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ë¥ê¥¢¥ë¤ÊÊª¸ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°¦¤Û¤ÉÌñ²ð¤Ê¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£À¤¤ÎÃæ¤Î»ö·ï¤Î¸¶°ø¤Î¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¡¢°¦Áþ¤Ç¤¹¡£°¦¤ÏË½Áö¤·¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¶¸µ¤¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï²æ¡¹¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉáÊ×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£³§¤µ¤Þ¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£°Ûµ·ÅÄ²ÆÍÕ¡¿½ÕÆü°æ´ÝÀ¤Ìò
¿Í´Ö¤Î¥ª¥â¥Æ¤È¥¦¥é¡¢°¦¤ÈÁþ¡¢¶È³¦¤ÎÌÀ¤È°Å¡¢¤½¤ó¤Ê¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½Î¢°ìÂÎ¤ò¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤ÈÆÍ¤¤Ä¤±¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¤è¤¦¤Ç¥¹¥ê¥é¡¼¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤Î¾¾²¼¤µ¤ó±é¤¸¤ëµÈÀî·Ã»ÒÀèÇÚ¤ËÉ¬»à¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤Ê¤¬¤é¡¢½ÕÆü°æ´ÝÀ¤¡¢Ã´Åö¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¹î¸Ê¤Ø¤Î°¦¤ò´Ó¤±¤ë¤Î¤«¡Ä¡£¤È¤Ë¤«¤¯²æ¤¬»öÌ³½ê¡¢¥í¥¸¥ã¡¼¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î¥¯¥»¥Ä¥è»öÌ³½ê¤Ç¤¹¡Ä¡£¤ª¤¿¤Î¤·¤ß¤Ë!!
¢£ºù¤Þ¤æ¤ß¡¿¿ÀºêÍý·ÃÌò
¤³¤Î¤ªÏÃ¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¡ÖÊÐ°¦¡×¤ä¡Ö¼¹Ãå¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢Â¿¤«¤ì¾¯¤Ê¤«¤ìÃ¯¤Î¿´¤Ë¤â¡¢»ä¼«¿È¤Ë¤â¤â¤Á¤í¤óÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Â¾¿Í»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Á´¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤âÉÔ¹¬¤À¤·¡¢¤¢¤ê²á¤®¤Æ¤â¼«Ê¬¤âÃ¯¤«¤â½ý¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¹¬¤»¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¤¤¤Ä¤âÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢É¬»à¤ËÌÜ¤ÎÁ°¤Î¿Í¤ä¾õ¶·¤ËÂÎÅö¤¿¤ê¤Ç¸þ¤«¤¦ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÌòÊÁ¤È¤·¤Æ¤âÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤À¤é¤±¤Î³§¤µ¤Þ¤È¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¿ÀºêÍý·Ã¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤È¤·¤Æ¡¢»Å»ö¤ËÃúÇ«¤Ë¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ë±é¤¸¤Þ¤¹¡ªÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¤³¤ÎÊª¸ì¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶¸°¦¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ÎÆÇ¤¬¤Ë¤«¤«¤ë!¡©¡Ø¥Ç¥£¥¢¥Þ¥¤¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡Ù¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢¡ØºâÈ¶Éü½²¡Ù¤ËÂ³¤¡¢¥Æ¥ìÅì¡ß¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¶¦Æ±À½ºî¤·¤¿´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÌ¡²è¡£·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¦µÈÀî·Ã»Ò¡Ê¾¾²¼¡Ë¤¬¡¢¿·¿ÍÇÐÍ¥¡¦¿¹»³Âó¿Í¡ÊÌîÂ¼¹¯ÂÀ¡Ë¤Ë°Û¾ï¤Ê¤Þ¤Ç¤Î°¦¤òÃí¤®¡¢¤½¤Î¼¹Ãå¤¬¶¸µ¤¤ØÊÑ¤Ü¤¦¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡¢µ´µ¤Ç÷¤ë¶¸°¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£
¡¡¤Þ¤¿º£ºî¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£Âó¿Í¤òÊú¤¤«¤«¤¨¤ë·Ã»Ò¤«¤é¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡ÈÀ»Êì¥Þ¥ê¥¢¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¿¼¤¤ÊìÀ¤È»ü°¦¤ò´¶¤¸¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¥í¥´¤«¤éÅ©¤ë·ì¤¬¡¢2¿Í¤Î´í¤¦¤¤´Ø·¸¤È¶¸µ¤¤òÂÓ¤Ó¤ÆÀ÷¤Þ¤ë°¦¤Î¹ÔÊý¤òÁ¯Îõ¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤±¿Ì¿¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£»³¸ý¼ÓÌï²Ã¡¿¿¹»³ÀãÇµÌò
¡Ö¡Á»ä¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡Á¡×¤³¤ÎÉûÂê¡¢ÂæËÜ¤ÎÉ½»æ¤Î¿§¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤·¤³¤ËÉº¤¦¤Í¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿ÉÔµÈ¤Êµ¤ÇÛ¡£¤½¤³¤Ï¤«¤È¤Ê¤¤°ãÏÂ´¶¤ÈÆÀÂÎ¤ÎÃÎ¤ì¤Ê¤¤²÷´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¾¾²¼Í³¼ù¤µ¤ó¤¬¤É¤¦±é¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡Ä¡£¤¤¤Á»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¬±é¤¸¤ë¿¹»³ÀãÇµ¤Ï¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤Êì¿Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤æ¤¨¤Ê¤Î¤«¡¢°¦¤ª¤·¤µ¤ÏÇÜÁý¤Ç¤¹¡£ÀãÇµ¤òÂçÀÚ¤Ë±é¤¸¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£ÃæÂ¼¤æ¤ê¤«¡¿Æî±ÀÈþ±©Ìò
Æî±ÀÈþ±©Ìò¤Ç½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¢ÃæÂ¼¤æ¤ê¤«¤Ç¤¹¡£¾¾²¼Í³¼ù¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤é¤ì¤ëµÈÀî·Ã»Ò¤µ¤ó¤ÎÊÐ°¦¤¬¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Æ¡¢¶¸°¦¤Ë¡£¤½¤ÎÀè¤Ï¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¤í¤¦¤È¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Ë¤Ê¤ê¡¢´ÑµÒÌÜÀþ¤Ç¤â¤½¤Î¥¹¥ê¥ë¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èþ±©¤Ï¡¢µÈÀî¤µ¤ó¤Î°ÛÊÑ¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¼é¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¹Å¤¤ÊÉ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢Í½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÅ¸³«¤Ë¶¸¤ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì»ö¾ð¤òÊú¤¨¡¢°ÛÍÍ¤ÊÀ³Ê¤ò»ý¤Ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ¥ÎÏÅª¤Ë±é¤¸¤é¤ì¤ë³§¤µ¤Þ¤ÎÃæ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë»ö¡¢²¿¤è¤ê¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¡¢¤¼¤Ò¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢£Ä¹ºÊÎç±û¡¿»³Éô¹î¸ÊÌò
»³Éô¹î¸ÊÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¢Ä¹ºÊÎç±û¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¡¢ÌÂ¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤¬¿È¤òÃÖ¤¯·ÝÇ½³¦¤È¤¤¤¦À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥ê¥¢¥ë¤È¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¸òºø¤¹¤ë¡¢¶½Ì£¿¼¤¤Êª¸ì¤Ç¤¹¡£±é¤¸¤ë¾å¤Ç¤â¸½¼Â¤È¤Î¥ê¥ó¥¯¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤ê¿¼¤¯Ìò¤ËÆþ¤ê¹þ¤á¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»³Éô¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤¬»ý¤ÄÆÈÆÃ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Àº°ìÇÕ±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª
¢£´äÃ«·ò»Ê¡¿±üÂ¼¿ÊÌò
»ä¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¼ã¼êÇÐÍ¥¤Ë¤â¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î²á´³¾Ä¤äÂ«Çû¤¬·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼¤á¤¿¡¢¤È¤¤¤¦»Ò¤¬¿ô¿Í¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎµÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤À»þ¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ó¤Ê¸½¼Â¤Î¾¯¤·±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ë¥ê¥¢¥ë¤ÊÊª¸ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°¦¤Û¤ÉÌñ²ð¤Ê¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£À¤¤ÎÃæ¤Î»ö·ï¤Î¸¶°ø¤Î¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¡¢°¦Áþ¤Ç¤¹¡£°¦¤ÏË½Áö¤·¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¶¸µ¤¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï²æ¡¹¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉáÊ×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£³§¤µ¤Þ¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£°Ûµ·ÅÄ²ÆÍÕ¡¿½ÕÆü°æ´ÝÀ¤Ìò
¿Í´Ö¤Î¥ª¥â¥Æ¤È¥¦¥é¡¢°¦¤ÈÁþ¡¢¶È³¦¤ÎÌÀ¤È°Å¡¢¤½¤ó¤Ê¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½Î¢°ìÂÎ¤ò¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤ÈÆÍ¤¤Ä¤±¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¤è¤¦¤Ç¥¹¥ê¥é¡¼¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤Î¾¾²¼¤µ¤ó±é¤¸¤ëµÈÀî·Ã»ÒÀèÇÚ¤ËÉ¬»à¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤Ê¤¬¤é¡¢½ÕÆü°æ´ÝÀ¤¡¢Ã´Åö¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¹î¸Ê¤Ø¤Î°¦¤ò´Ó¤±¤ë¤Î¤«¡Ä¡£¤È¤Ë¤«¤¯²æ¤¬»öÌ³½ê¡¢¥í¥¸¥ã¡¼¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î¥¯¥»¥Ä¥è»öÌ³½ê¤Ç¤¹¡Ä¡£¤ª¤¿¤Î¤·¤ß¤Ë!!
¢£ºù¤Þ¤æ¤ß¡¿¿ÀºêÍý·ÃÌò
¤³¤Î¤ªÏÃ¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¡ÖÊÐ°¦¡×¤ä¡Ö¼¹Ãå¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢Â¿¤«¤ì¾¯¤Ê¤«¤ìÃ¯¤Î¿´¤Ë¤â¡¢»ä¼«¿È¤Ë¤â¤â¤Á¤í¤óÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Â¾¿Í»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Á´¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤âÉÔ¹¬¤À¤·¡¢¤¢¤ê²á¤®¤Æ¤â¼«Ê¬¤âÃ¯¤«¤â½ý¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¹¬¤»¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¤¤¤Ä¤âÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢É¬»à¤ËÌÜ¤ÎÁ°¤Î¿Í¤ä¾õ¶·¤ËÂÎÅö¤¿¤ê¤Ç¸þ¤«¤¦ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÌòÊÁ¤È¤·¤Æ¤âÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤À¤é¤±¤Î³§¤µ¤Þ¤È¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¿ÀºêÍý·Ã¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤È¤·¤Æ¡¢»Å»ö¤ËÃúÇ«¤Ë¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ë±é¤¸¤Þ¤¹¡ªÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¤³¤ÎÊª¸ì¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª