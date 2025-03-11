°úÂà¤«¤é2Ç¯...¾¼ÏÂ¤Î²»³Ú³¦¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ78ºÐ¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¡Ö¼ã¡¹¤·¤µ¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Á¡ª¡ª¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¼Ä¸¶¤È¤â¤¨(45)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎµÈÅÄÂóÏº(78)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Ä¸¶¤Ï¡¢¡ÖµÈÅÄÂóÏº¤µ¤ó¤È¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢NHK E¥Æ¥ì¡Ö¤ß¤¤¤Ä¤±¤¿¡ª¡×¤Î¿·¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤ò¹ðÃÎ¡£¡Ö¤°¤ë¤°¤ë¤Þ¤ë¤Ã¤È¡×¤È¤¤¤¦¶ÊÌ¾¤Ç¡¢¼Ä¸¶¤È¤â¤¨¤¬²Î¤È²Î»ì¤ò¡¢µÈÅÄÂóÏº¤¬ºî¶Ê¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢µÈÅÄ¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¡Ø¼Ä¸¶¤È¤â¤¨¤µ¤ó¤È¤ÏÈà½÷¤¬10Âå¤Îº¢¤«¤é¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²¿¤À¤«¥ï¥±¥ï¥«¥ó¥Ê¥¤½÷¤Î»Ò¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤ä¤éÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤µ¤ìÀ¤³¦¤ÎÉñÂæ¤ËÈô¤Ó½Ð¤µ¤ì¤Æ¡¢¤Þ¤Ö¤·¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°¦¤é¤·¤¤É÷ËÆ¤Î¤Þ¤Þ¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¤³¤Î²Î»ì¤òÇÒ¸«¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¥á¥í¥Ç¥£¡Ý¤¬Ç¾Æâ¤òÁö¤ê»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦°ìÅÙ¤³¤ó¤Ê»þÂå¤ËÌá¤Ã¤Æ³§¤ó¤Ê¤Ç¥Ï¥·¥ã¥®¤¿¤¤¡ª¥¢¥Ï¥Ï¡¦¡¦¤½¤ê¤ã¡¼ÌµÍý¤Ç¤¹¤Í¡£¡ÙµÈÅÄÂóÏº¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£µÈÅÄ¤Ï¡¢¼Ä¸¶¤Î¸ª¤òÊú¤¡¢Í¥¤·¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÂóÏº¤µ¤ó¤Î¼ã¡¹¤·¤µ¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÂóÏº¤µ¤óÊÑ¤ï¤é¤º¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Á¡ª¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¡×¡ÖÂóÏº¤µ¤ó¡¡¼ã¡¹¤·¤¯¤ÆÁÇÅ¨¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤ª¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¥«¥Ã¥×¥ë¡ª¤È»×¤¦¤Û¤É¤Ë¥é¥Ö¥é¥Ö¤Ê¤ª¼Ì¿¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÈÅÄÂóÏº¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÁðÊ¬¤±¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤ÎÌ¾¶Ê¤òÈ¯É½¡£¥«¥ê¥¹¥ÞÅª¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡£2022Ç¯¤ò¤â¤Ã¤Æ²»³Ú³èÆ°¤«¤é°úÂà¡£¼Ä¸¶¤È¤â¤¨¤È¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î²»³Ú¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖLOVE LOVE¤¢¤¤¤·¤Æ¤ë¡×¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£