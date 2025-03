【週刊FLASH 2025年3月25日・4月1日号】 3月11日発売 価格:600円

【拡大画像へ】

光文社は「週刊FLASH 2025年3月25日・4月1日号」を本日3月11日に発売した。価格は600円。表紙と巻頭ページはトップコスプレイヤーの伊織もえさん。

アメリカンレトロなスタジオで、全編ノスタルジックな雰囲気が漂うグラビアを披露。シチュエーションや表情にはどことなく甘くせつない雰囲気が漂い、新境地がうかがえる撮り下ろしになっている。

【伊織もえさん】

伊織もえ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎桑島智輝

【FLASHデジタル写真集「あの頃、伊織もえと」】

伊織もえ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎桑島智輝

日本レースクイーン大賞2021で新人部門グランプリと大賞グランプリを史上初めて同時に受賞。「伝説のレースクイーン」と呼ばれる川瀬もえさんが「FLASH」に登場。8ページの袋とじで、1st写真集「Manual」のセクシーショットを公開している。

「私の取扱説明書という意味もあります」と語るが「じつは普段、マニュアルの旧車に乗っています」という意外な一面もインタビューで明かしている。

【川瀬もえさん】

川瀬もえ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎横山マサト

人気のグラビアアイドルで、女優としても活躍する高崎かなみさん。「口が大きくて、食べるのが大好き」という彼女の一言から、いろいろなものを食べまくってもらう"もぐもぐグラビア"が実現。お菓子やホットドッグ、パンケーキなどを美味しそうにほおばる姿は、愛らしさはファン垂涎だ。

【川瀬もえさん】

高崎かなみ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎山口京和

【FLASHデジタル写真集「いっぱい食べるキミが好き」】

高崎かなみ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎山口京和

映画「お嬢と番犬くん」でW主役を務めるなど、話題作への出演が続く俳優・福本莉子さんがグラビアページに登場。インタビュ-では、「お嬢と番犬くん」撮影時の裏話や、これから演じてみたい役柄などについて語っている。

【川瀬もえさん】

福本莉子(C)光文社/週刊FLASH 写真◎熊木優

サイバージャパンダンサーズに昨年加入し、実家が桁違いのお金持ちの令嬢として話題を呼ぶYUYUさん。撮影場所はなんと、にしたんクリニック・西村誠司社長の自宅。桁違いのご令嬢美女が、これまた桁違いの豪邸で、ランジェリー姿まで含めてゴージャスなボディを惜しげもなく披露した、かつてないグラビアが楽しめる。

【YUYUさん】

YUYU(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐藤佑一

グラビア、アイドルユニットで活動を続ける辻󠄀優衣さんが「FLASH」でランジェリーグラビアに挑戦。「撮影の時は1週間前から徐々に食事の量を減らして、YouTubeを見ながら筋トレして仕上げていきます」とストイックな素顔を見せる彼女は走り高跳びでジュニアオリンピックに出場した経験もあるアスリートでもある。さらにDJも特技の一つ、という多趣味な彼女のグラビアは必見。

【辻󠄀優衣さん】

辻󠄀優衣(C)光文社/週刊FLASH 写真◎岡本武志

【FLASHデジタル写真集「ふたり日和」】

辻󠄀優衣(C)光文社/週刊FLASH 写真◎岡本武志

「FRUITS ZIPPER」をはじめ、アイドルシーンでいま最も勢いのある事務所「アソビシステム」発の注目グループ「CANDY TUNE」メンバーの桐原美月さん。今回は、最新デジタル写真集「shining moon」からアザーカットを掲載している。グラビアでの活躍はもちろんだが「お芝居の専門学校に通っていたので、いつか演技の仕事もやってみたいです」と語る桐原さんの、アイドルの枠を超えた活躍に期待したい。

【桐原美月さん】

桐原美月(C)光文社/週刊FLASH 写真◎唐木貴央

【FLASHデジタル写真集「shining moon」】

桐原美月(C)光文社/週刊FLASH 写真◎唐木貴央

