¡ÚÀ¾Éð¡ÛÈá±¿¤Î±¦ÏÓ¡¦À¾¸ýÊ¸Ìé´ÆÆÄ¡¡£¹²óÆó»à¤«¤éà¥Î¡¼¥Î¡½¥ê¥ì¡¼áÆ¨¤¹¤âËÜµòÃÏ½é¾¡Íø
¡¡À¾Éð¡¦À¾¸ýÊ¸Ìé´ÆÆÄ¡Ê£µ£²¡Ë¤¬ËÜµòÃÏ½é¤µ¤¤ÇÛ¤È¤Ê¤Ã¤¿£±£±Æü¤Îºå¿À¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê¡Ë¤Ç£±¡¼£°¾¡Íø¡££¹²óÆó»à¤«¤é·ÑÅê¤Ë¤è¤ëÌµ°ÂÂÇ¼ºÅÀ¥ê¥ì¡¼¤òÆ¨¤¹¤â£±°ÂÂÇ´°Éõ¥ê¥ì¡¼¤Çº£µ¨¤ÎàËÜµòÃÏ½é¾¡Íøá¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡£±¡¼£°¤Ç·Þ¤¨¤¿£¹²óÆó»à¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ï£µÈÖ¼ê¤Î¿·³°¹ñ¿Í¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¡¦¥¦¥£¥ó¥²¥ó¥¿¡½¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºå¿À¡¦Á°Àî¤ÎÃæÁ°¤ËÈ´¤±¤è¤¦¤«¤È¤¤¤¦ÂÇµå¤ò£¸²ó¤Î¼éÈ÷¤«¤éÍ··â¤ËÆþ¤Ã¤¿ÂìÂô¤¬ÆóÎÝ¥Ù¡¼¥¹¸åÊý¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¤·´ÖÈ±Æþ¤ì¤º¤Ë°ìÎÝ¤Ø°ì²óÅ¾Á÷µå¡£°ìÎÝ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ê¿¾Â¤ÎÉ¬»à¤ÎÊáµå¤Ë¤âÈ½Äê¤Ï¡Ö¥»¡¼¥Ö¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ó¥Á¤«¤éÀ¾¸ý´ÆÆÄ¤¬¥ê¥¯¥¨¥¹¥ÈÍ×µá¤ò¹Ô¤¤à¥Î¡¼¥Î¡½¥ê¥ì¡¼á¤Ë°ìåß¤ÎË¾¤ß¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¤¬¡¢Ê¿¾Â¤ÎÂ¤¬¥Ù¡¼¥¹¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤ª¤êÈ½Äê¤¬Ê¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¸åÂ³¤ò¥¦¥£¥ó¥²¥ó¥¿¡½¤¬¤¤Ã¤Á¤êÂÇ¤Á¼è¤ê¿·»Ø´ø´±¤ÏËÜµòÃÏ¤Ç¤Îà½é¾¡Íøá¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡À¾¸ý´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¿´¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¡¢ÂÇ¤¿¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡£¤¢¤½¤³¤Ç¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤Î¾ìÌÌ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¼«¿È¤Î¸½Ìò»þÂå¡¢£¹²óÆó»à¤«¤é£²ÅÙ¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤ë·Ð¸³¤ò²óÁÛ¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö»ä¤Î¾ì¹ç¤ÏÅÓÃæ¤«¤éÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤¬£²¥¢¥¦¥È¤«¤é£²²óÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÇ¤¿¤ì¤ë¤Ê¤é¤½¤³¤·¤«¤Ê¤¤¤È¡Ê»×¤Ã¤¿¡Ë¡££²¥¢¥¦¥È¼è¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¤Í¡£ºÇ½é¤ÏÈ´¤±¤¿¤«¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥Ê¥Ä¥ª¤¬¤è¤¯ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥¦¥È¤«¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡£¡ØÎ¥¤ì¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦È½Äê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¡©¡¡¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âÆâÍÆ¼«ÂÎ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Í¡×¤È´°Éõ¥ê¥ì¡¼¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À£µÅê¼ê¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ËËþÂ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ï£³¾¡£²ÇÔ¡£¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤ÎÎý½¬»î¹ç¤ò´Þ¤á¤ì¤ÐÂÐ³°»î¹ç£¸¾¡£³ÇÔ¤È£¹£±ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿ºòÇ¯¤ÎÉé¤±ÊÊ¤òÊ§¿¡¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¥é¥¤¥ª¥ó¥º¡£º£¤Ï¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ë´üÂÔ¤·¤«¤Ê¤¤¡£¡¡
¡¡