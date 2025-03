LUNA SEAが3月12日に発売する新作LIVE Blu-ray第2弾のティザー動画を公開した。今回発売されるLIVE Blu-ray 『35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA IMAGE or REAL』と『35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA SEARCH FOR MY EDEN』では、2024年にLUNA SEA史上最大規模で開催された35周年記念ツアー<35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA>のEPISODE 2 として、8月24日・25日に東京ガーデンシアターで開催された公演の模様をそれぞれ収録。

3月12日発売LIVE Blu-rays

『35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA IMAGE or REAL』

AVXD-27817 ¥7,700(tax in)



『35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA SEARCH FOR MY EDEN』

AVXD-27818 ¥7,700(tax in)



『35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA IMAGE or REAL SEARCH FOR MY EDEN』 (※初回生産限定盤/2作同梱盤)

AVXD-27815〜6 ¥15,400(tax in)

92年の<IMAGE or REAL>ツアー、93年の<SEARCH FOR MY EDEN>ツアーを再現したセットリストで、LUNA SEAがメジャーに進出し、その世界観を確立した初期の名曲を十二分に堪能できるライヴ映像作品となっている。現在LUNA SEAは6タイトルの新作ライヴBlu-rayを3回に分けて連続リリースしている。ティザー動画以外にも、これら一連の新作ライヴ作品から選りすぐりの場面を抽出した30本のショートムービーを連日公開中だ。3月26日には『35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA SHINING BRIGHTLY』『35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA BRAND NEW CHAOS』のリリースも控えている