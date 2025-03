◆東原亜希、自宅を公開

◆東原亜希の自宅に反響

【モデルプレス=2025/03/11】モデルの東原亜希が3月9日、自身のInstagramを更新。広々とした自宅を公開した。東原は「Spring is almost here なんと美しい日」と添えて、広々した自宅の写真を投稿した。大きなソファが置かれたリビングには窓から明るい日差しが差し込み、眺めも良好。スタイリッシュな薪ストーブや木製のテーブルなどインテリア選びのセンスも抜群で、温もりを感じられる空間となっている。この投稿には「こんな家に住みたい」「インテリアも参考になる」「夢のようなお家ですね」「憧れが詰まってる」「床の経年劣化すらもお洒落に感じる」など、多くのコメントが寄せられている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】