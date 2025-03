【別冊少年チャンピオン 2025年4月号】 3月12日 発売 価格:780円

【拡大画像へ】

秋田書店は、マンガ雑誌「別冊少年チャンピオン 2025年4月号」を3月12日に発売した。価格は780円。

4月号の表紙と巻頭カラーには、「魔入りました!入間くん if Episode of 魔フィア」(著:hiro者氏、原案:西修氏)が登場。付録として「魔入りました!入間くん if Episode of 魔フィア」のイルマとアリスの思い出深いシーンを使用した「ダブルポケット付きクリアファイル」が付いて来る。

「魔入りました!入間くん if Episode of 魔フィア」は3月7日に単行本4巻と特装版が発売しており、さらに来月5巻と特装版が登場という2カ月連続刊行が予定されている。また今月号と来月号にはhiro者先生が細部までこだわり抜いた描き下ろしイラストを使用した「if 魔フィア」描き下ろしアクリルジオラマ3種応募者全員サービスが実施される。

その他、TVアニメが放送中の「ババンババンバンバンパイア」と「かいじゅうたん、現る。」、「WORST外伝 ドクロ」、「イセグレ 異世界チート無双 俺TUEEE系イキリ転生者にかませ犬にされ続けたエリート騎士、超グレる。」の4作品がセンターカラーで掲載。

また、第18回「NEXT CHAMPION」新人まんが賞佳作受賞作「山田拷問録」なども登場する。

【付録】

「魔入りました!入間くん if Episode of 魔フィア ダブルポケット付きクリアファイル」

(C)AKITA PUBLISHING CO.,LTD.