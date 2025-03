小田急新宿ミロード1-2F「ZeroBase Labs 新宿」にて、2025年3月8日(土)〜3月16日(日)まで、『2025 TWS 1ST FANMEETING <42:CLUB> IN JAPAN』POP-UP STOREが開催中!ファンミーティングの世界観に浸れる特別な空間をはじめ、ここでしか体験できないコンテンツが盛りだくさん。ぜひチェックしてみて♡

会場では、ファンミーティングのマーチ『2025 CONFIDENTIAL TWS 1ST FANMEETING <42:CLUB> IN JAPAN OFFICIAL MERCHANDISE』を販売するほか、ファンミーティングをイメージした特別な空間も登場!

3月15日(土)・16日(日)に東京で開催される、日本初のファンミーティング『2025 TWS 1ST FANMEETING <42:CLUB> IN JAPAN』を記念して、TWS(トゥアス)の初ポップアップストアが開催中!

また、会場では今回のファンミーティングのマーチ「2025 CONFIDENTIAL TWS 1ST FANMEETING <42:CLUB> IN JAPAN OFFICIAL MERCHANDISE」を販売します。

階段を上がると、TWSの肖像の前に「TWS OFFICIAL LIGHT STICK」が展示されており、さらに進むと、「ACRYLIC KEYRING(全6種)」や「STICK BALLOON(RANDOM)」など、さまざまなグッズが並んでいます。

快進撃を続けるTWSの、日本初のファンミーティングとポップアップストアの開催に、ますます期待が高まります。

Profile

TWS(トゥアス)

2024年1月22日TWS 1st Mini Album「Sparkling Blue」でデビューした、SEVENTEENの弟分の、6人組新人ボーイグループ。

グループ名は「TWENTY FOUR SEVEN WITH US」の略で、1日を意味する数字24と1週間を意味する数字7を全ての瞬間に比喩して、「いつもTWSと一緒に」という意味を持つ。

さわやかで明るいエネルギーのチームアイデンティティから拡張した独自の音楽ジャンル「Boyhood Pop」を掲げ、少年時代の純粋で美しい感性を刺激する。

メンバーはSHINYU、DOHOON、YOUNGJAE、HANJIN、JIHOON、KYUNGMINの6名で構成。

TWSはグループ名のように、全ての瞬間を一緒に過ごしたくなるポジティブなエネルギーを届ける。