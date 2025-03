【凄!ホビー用セラミックカッターL】 4月中旬 発売予定 価格:2,200円 【凄!ホビー用セラミックカッターS】 4月 発売予定 価格:1,320円

童友社は、新製品「凄!ホビー用セラミックカッター」Lサイズ及びSサイズを4月に発売する。価格はLサイズが2,200円、Sサイズが1,320円。

本商品は、ジルコニアセラミック刃が付いたホビー用のセラミックカッター。水洗いで錆びることなく、溶剤での洗浄も可能となっている。また、紙や布、スチレンボードなど薄く柔らかい素材にも最適で、耐摩耗・非磁性・耐薬品の優れた刃が、軽い切れ味を実現する。

凄!ホビー用セラミックカッターL

4月中旬 発売予定

価格:2,200円

【製品仕様】

刃厚:0.5mm

本体サイズ:125×30×14mm(高さ×幅×奥行)

本体:ABS樹脂

刃部:ジルコニアセラミック

備考:ワンプッシュで刃を収納できる歯戻しプッシャー搭載

凄!ホビー用セラミックカッターS

4月 発売予定

価格:1,320円

刃厚:0.6mm

本体サイズ:82×25×10mm(高さ×幅×奥行)

本体:ABS樹脂

刃部:ジルコニアセラミック

備考:マグネット付きで収納にも便利なミニサイズ

