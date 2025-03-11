　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


42066.11　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
41506.34　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
40956.21　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
40766.85　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
40587.74　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
39953.68　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
39846.30　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39829.56　　新値三本足陽転値
39669.14　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39344.39　　均衡表雲上限(日足)
39140.52　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
39099.93　　均衡表雲下限(日足)
38843.91　　75日移動平均線
38750.54　　26週移動平均線
38736.39　　13週移動平均線
38631.02　　200日移動平均線
38327.35　　25日移動平均線
38133.46　　均衡表転換線(週足)
38113.39　　均衡表基準線(週足)
37834.48　　均衡表基準線(日足)
37831.94　　ボリンジャー:-1σ(26週)
37626.49　　ボリンジャー:-1σ(13週)
37514.18　　ボリンジャー:-1σ(25日)
37193.82　　6日移動平均線
37178.55　　均衡表転換線(日足)
36913.35　　ボリンジャー:-2σ(26週)

36793.11　　★日経平均株価11日終値

36701.01　　ボリンジャー:-2σ(25日)
36516.58　　ボリンジャー:-2σ(13週)
36457.22　　均衡表雲上限(週足)
36178.05　　均衡表雲下限(週足)
35994.75　　ボリンジャー:-3σ(26週)
35887.84　　ボリンジャー:-3σ(25日)
35406.67　　ボリンジャー:-3σ(13週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　21.03(前日24.12)
ST.Slow(9日)　　24.02(前日27.10)

ST.Fast(13週)　 10.34(前日6.57()
ST.Slow(13週)　 18.17(前日6.91()

［2025年3月11日］

株探ニュース