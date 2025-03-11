

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





42066.11 ボリンジャー:＋3σ(13週)

41506.34 ボリンジャー:＋3σ(26週)

40956.21 ボリンジャー:＋2σ(13週)

40766.85 ボリンジャー:＋3σ(25日)

40587.74 ボリンジャー:＋2σ(26週)

39953.68 ボリンジャー:＋2σ(25日)

39846.30 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39829.56 新値三本足陽転値

39669.14 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39344.39 均衡表雲上限(日足)

39140.52 ボリンジャー:＋1σ(25日)

39099.93 均衡表雲下限(日足)

38843.91 75日移動平均線

38750.54 26週移動平均線

38736.39 13週移動平均線

38631.02 200日移動平均線

38327.35 25日移動平均線

38133.46 均衡表転換線(週足)

38113.39 均衡表基準線(週足)

37834.48 均衡表基準線(日足)

37831.94 ボリンジャー:-1σ(26週)

37626.49 ボリンジャー:-1σ(13週)

37514.18 ボリンジャー:-1σ(25日)

37193.82 6日移動平均線

37178.55 均衡表転換線(日足)

36913.35 ボリンジャー:-2σ(26週)



36793.11 ★日経平均株価11日終値



36701.01 ボリンジャー:-2σ(25日)

36516.58 ボリンジャー:-2σ(13週)

36457.22 均衡表雲上限(週足)

36178.05 均衡表雲下限(週足)

35994.75 ボリンジャー:-3σ(26週)

35887.84 ボリンジャー:-3σ(25日)

35406.67 ボリンジャー:-3σ(13週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 21.03(前日24.12)

ST.Slow(9日) 24.02(前日27.10)



ST.Fast(13週) 10.34(前日6.57()

ST.Slow(13週) 18.17(前日6.91()



［2025年3月11日］



株探ニュース

