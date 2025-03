■「It was an invaluable experience for me.(かけがえのない経験でした)」(阿部亮平)

【写真】阿部亮平がシンシア・エリヴォとアリアナ・グランデにインタビュー

Snow Manの阿部亮平が個人Instagramで、3月7日に放送された日本テレビ系『ZIP!』でシンシア・エリヴォとアリアナ・グランデにインタビューした際の写真を公開。英語でメッセージも綴った。阿部は『ZIP!』の金曜レギュラーパーソナリティを務めている。

シンシアとアリアナは公開中の映画『ウィキッド ふたりの魔女』に出演している。

阿部の投稿では、スーツ姿でインタビューに挑む阿部と、それにニッコリこたえるシンシアとアリアナの写真が並んだ写真、阿部もアリアナも腰を低くかがめて握手する姿の写真、『ウィキッド ふたりの魔女』と『ZIP!』のロゴをバックにポーズする阿部のソロショットの3枚が公開されている。

阿部はインタビューについて「It was an invaluable experience for me.(かけがえのない経験でした)」「Both of them were so nice, and the interview was very exciting.I’m very grateful for this wonderful encounter.(お二人ともとても優しくて、インタビューもとても盛り上がりました。この素晴らしい出会いにとても感謝しています)」と、英語でメッセージも綴っている。

「英語でインタビューする阿部ちゃんかっこよかった!」「阿部ちゃんもシンシアもアリアナもいい笑顔」などといったファンの声のほかに、「So proud of you」などといった英語のコメントも続々と届いている。

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/