¡ÚÆ°²è¡Û°Ë¿¥¤â¤¨¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤¤¤Ä¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡Ä´¶Æ°¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÌÀ¤«¤¹¡§¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ö¥ì¥¤¥¯
Ëè½µ²Ð¡Á¶âÍË¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ö¥ì¥¤¥¯¡×¡£
¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤¹¤ë³Ú¶Ê¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤òOA¡ª ³Ú¶Ê¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¾ðÊó¤â´Þ¤á¡¢ºÇ¿·¤Î¥ì¥³¥á¥ó¥É¥Á¥å¡¼¥ó¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Æ¥ìÅì¥×¥é¥¹¡×¤Ï¡¢3·î¤Î¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë°Ë¿¥¤â¤¨¤ò¼èºà¡£¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë°Ë¿¥¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¤Î¸«¤É¤³¤í¤«¤é¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Þ¤Ç¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û°Ë¿¥¤â¤¨½Ð±é¡ª¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ö¥ì¥¤¥¯¡×
¥³¥¹¥×¥ì¤òÄÌ¤¸¤ÆÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤·¡¢¥é¥¸¥ª¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÏÃ¤¹¤³¤È¤Ë¤â´·¤ì¤Þ¤·¤¿
¡½¡½¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¤¿´¶ÁÛ¤«¤é¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ ÉáÃÊ¤«¤é²»³Ú¤òÄ°¤¤¤¿¤ê¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸«¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤Ç¤¤Æ¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡×
¡½¡½¹¥¤¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÖºÇ¶á¤Ï¡¢¥í¥¼¡ÊBLACKPINK¡Ë¤Î¿·¤·¤¤¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤º¤Ã¤ÈÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£K-POP¤â¹¥¤¤Ç¡¢NJZ¡¢aespa¡¢LE SSERAFIM¤Ê¤É¤â¤è¤¯Ä°¤¤Þ¤¹¡£¥«¥é¥ª¥±¤Ç¤Ï¡¢Âç¹¥¤¤ÊVaundy¤µ¤ó¤Î¶Ê¤ò¤è¤¯²Î¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê¾å¼ê¤Ë¤Ï²Î¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É(¾Ð)¡£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ë¤â¤è¤¯Â¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¥¼ýÏ¿Ãæ¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¨¡¢½ÀÆð¤ÊÂÐ±þ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤â¤¨¤µ¤ó
¡½¡½¾Ð´é¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê°Ë¿¥¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤ÆÀ¤¤Ë½Ð¤ëÁ°¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ³Ê¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¡Ö¤¹¤´¤¯°ú¤Ã¹þ¤ß»×°Æ¤Ç¡¢¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ç¤·¤¿¡£²È¤Ç²á¤´¤¹¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ïº£¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¥³¥¹¥×¥ì¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÄñ¹³¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï½¸¹ç¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤ë¤Î¤â¶ì¼ê¤Ç¡Ä¤Ç¤¤ì¤ÐÈò¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¥³¥¹¥×¥ì¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÆâÌÌ¤ËÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¡£
¡Ö¥³¥¹¥×¥ì¤ò»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº¢¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¼ÁÌä¤µ¤ì¤Æ¤âÃ»¤¤ÊÖ»ö¤·¤«¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢2020Ç¯¤«¤é¥é¥¸¥ª¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥²¥¹¥È¤ÎÊý¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¡¢²ñÏÃ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¡Ø¿Í¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¤«¤â¡ª¡Ù¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥¹¥×¥ì¤òÄÌ¤¸¤ÆÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤·¡¢¥é¥¸¥ª¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÏÃ¤¹¤³¤È¤Ë¤â´·¤ì¤Æ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¶ì¼ê°Õ¼±¤¬Çö¤ì¤Æ¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¥é¥¸¥ª¤Ç¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¥²¥¹¥È¤ÎÊý¤¬¤»¤Ã¤«¤¯Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊý¤¬¤É¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡¢»öÁ°¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥²¥¹¥È¤ÎÊý¤«¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢ÈÖÁÈ¤òÄÌ¤¸¤ÆÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¡¢º£¤Ç¤â¸òÎ®¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤´±ï¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×
É½»æ¤Î²ó¿ô¤¬100ºýÌÜ¤ËÅþÃ£¤·¤¿»þ¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â´¶³´¿¼¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹
¡½¡½¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤â¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë°Ë¿¥¤µ¤ó¡£¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¤Î»£±Æ¤ÏËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¯¤ÆÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¥Ü¥Ç¥£¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤¤ì¤¤¤Ë»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Â¾¤ÎÊý¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¸«¤ë¤Î¤â¹¥¤¤Ç¡¢¼Ì¿¿½¸¤ä»¨»ï¤ÎÉ½»æ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤¦¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡Ø¤³¤Î»Ò¤Ï¤³¤Î¿§¤Î¿åÃå¤¬»÷¹ç¤¦¤Ê¡Ù¤Ê¤É¡¢È±·Á¤ä°áÁõ¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤â»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ï¼«¼çÀ©ºî¤Î¼Ì¿¿½¸¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ä¥á¥¤¥¯¤â¤¹¤Ù¤Æ¼«Ê¬¤Ç¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÈ±·Á¤Ï°Õ³°¤È¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Â¾¤ÎÊý¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¸«¤Æ¸¦µæ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡½¡½Â¿Ë»¤ÊÃæ¤Ç¤â¡¢¼Ì¿¿½¸¤Î¼«¼çÀ©ºî¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö»ä¤Î¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤Î¸¶ÅÀ¤Ï¡¢¥³¥¹¥×¥ì¤È¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¸µ¡¹¥°¥é¥Ó¥¢¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¼Ì¿¿½¸¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡Ø¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤µ¤ó¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»¨»ï¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢É½»æ¤Î²ó¿ô¤¬100ºýÌÜ¤ËÅþÃ£¤·¤¿»þ¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â´¶³´¿¼¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ÐÍè»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö»ä¤Î·ÝÌ¾"°Ë¿¥"¤Ï¡¢·ËÀµÏÂÀèÀ¸¤ÎÌ¡²è¡ØI"s¡Ù¤Î°Ë¿¥¤Á¤ã¤ó¤«¤é¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î·ËÀèÀ¸¤¬¥é¥¸¥ª¤Î¥²¥¹¥È¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç»ä¤Î»÷´é³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿2023Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÂæÏÑºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÆ±¿Í»ïÂ¨Çä²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØFancy Frontier ³«ÂóÆ°Ì¡º×¡Ù¤Ë¡¢ÂæËÌ»ÔÀ¯ÉÜ¤«¤é¾·ÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï15Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥á¥¤¥ó¥²¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢ÂæÏÑÀ¯ÉÜ¼çºÅ¤ÎIP¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¿ä¿Ê¤ÎÈ¯É½²ñ¤Ë¤â»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡×
¡½¡½ÂæÏÑ¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤³¤È¤È³§¤µ¤ó¤¬¤È¤Æ¤â²¹¤«¤¯Í¥¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°ÂæÏÑ¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤Ã¤¿ºÝ¡¢¥«¥á¥é¤òÃÖ¤Ëº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È±¿Å¾¼ê¤µ¤ó¤¬¥Û¥Æ¥ë¤Þ¤ÇÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÂæÏÑ¤òË¬¤ì¤ëÅÙ¤Ë¡¢Í¥¤·¤¤Êý¤¬Â¿¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¥Õ¥¡¥ó¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë°Ë¿¥¤µ¤ó¡£ËèÇ¯¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¥Á¥ç¥³¤ò¼êÅÏ¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¤ªÊÖ¤·¤¬¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¥Á¥ç¥³¤ò¼êÅÏ¤·¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ç3Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á´¤Æ¼«Èñ¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ÏÅÚÍËÆü¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡Ø¼«Ê¬¤Î¹¬¤»¤òÂè°ìÍ¥Àè¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤Ä¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤Ç±þ±ç¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤«¤Ê¤È¡£»ä¤¬³§¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤´²ÈÂ²¤äÎø¿Í¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¹¬¤»¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡½¡½º£¡¢¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÖºÇ¶á¡Ø¥Ç¥í¥ó¥®¡Ù¤Î¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¥Þ¥·¥ó¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤òºî¤ë¤Î¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ËèÆü¥é¥Æ¥¢¡¼¥È¤òÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä«¤Ï¼«Âð¤Ç¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤ò°ìÇÕ°û¤ó¤Ç¡¢µ¢Âð¸å¤Ë¤Þ¤¿¥é¥Æ¥¢¡¼¥È¤ÎÎý½¬¡£¤¤¤Ä¤«3D¥é¥Æ¥¢¡¼¥È¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö²»³Ú¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¤°¤ë¤°¤ë²ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ð¤«¤ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬Î®¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤Ã¤È¡Ø¤³¤ó¤Ê²»³Ú¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¡Ù¤È¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢²»³Ú¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¢¥¤³¤ó¤Ê»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤«¤â¡© ¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ö¥ì¥¤¥¯¡×¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡Ú°Ë¿¥¤â¤¨ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
SNS¥Õ¥©¥í¥ï¡¼Áí¿ô¤¬À¤³¦¤Ç550Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡¢¥¢¥¸¥¢·÷¤òÃæ¿´¤Ë³èÌöÃæ¤ÎÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡£¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¥²¡¼¥àÇÛ¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Íµ¤¥¹¥È¥ê¡¼¥Þ¡¼¤¬½¸¤¦Âç²ñ¤ËÁª¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌöÃæ¡£³¤³°¤Ç¤Î¿Íµ¤¤â¹â¤¯¡¢CM¤ä»¨»ï¡¢¥é¥¸¥ª¤Ê¤É¤Ë¤â³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø°Ë¿¥¤â¤¨¤ÎÅÅÇ¾¤é¤¸¤ª¡Ù(InterFM)¤Ë¤â½Ð±éÃæ¡£
¸ø¼°YouTube
¸ø¼°X
¸ø¼°Instagram
¸ø¼°TikTok