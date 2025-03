1日ぶりに2ショットをしたあすかとじゅま。じゅまの真摯なアピールが元気のなかったあすかの心に響き、急展開を見せる匂わせが…?



毎週月曜日よる10時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。10日は卒業編2025 inシンガポール第4話が放送。



『今日好き』とは、運命の恋を見つける、恋と青春の修学旅行をテーマとした恋愛番組。今回のルールは3泊4日の旅を繰り返し、最終日に告白。そこでカップルになったら終了、なれなかったら次の旅を続けるかどうか選べる、というもの。恋愛見届け人は井上裕介(NON STYLE)、大友花恋、中川大輔、かす。

今回参加するのはこのメンバー!

・女子メンバー

じゅり(榊原樹里、高3/愛知県、「夏休み編2024」「キョンジュ編」「卒業編2025 in ソウル」からの継続)

その(平松想乃、高3/岡山県、「パタヤ編」「夏休み編2024」からの継続)

メガン(夏川メガン、高3/大阪府、「チュンムン編」からの継続)

あすか(清水あす香、高3/宮崎県、「セブ島編」「プーケット編」からの継続)

あやな(大澤綾菜、高3/岐阜県、「キョンジュ編」からの継続)



・男子メンバー

じゅま(坂本ジェルー寿真、高3/埼玉県、「プサン編」「ホアヒン編」「夏休み編2024」からの継続)

らいと(奥村頼斗、高3/京都府、「冬休み編2024」からの継続)

ゆうすけ(原屋裕介、高3/熊本県、「ドンタン編」「卒業編2025 in ソウル」からの継続)

いっさ(松本一彩、高3/奈良県、「ニャチャン編」からの継続)

そうま(阿部創馬、高3/東京都、「プサン編」「ホアヒン編」「キョンジュ編」からの継続)

れお(山粼礼央、高3/兵庫県、「卒業編2025 in ソウル」からの継続」

スラリ美脚のあすかに、じゅまが猛アピール

2日目の朝、ゆうすけに想いを告げるも、ゆうすけからは3日目を待たずにフラれたあすか。気を落としていたところへ、水族館でじゅまから2ショットに誘われた。

あすかは肩がでたTシャツとスラリとした美脚が目立つミニスカートという装いで登場。じゅまが「1日目に話して、すごい話しやすいなと思ったの」と言うと、あすかは「私も思った!」と笑顔。さらにじゅまが「いろんな人と話して、今は気になってるのはあすかちゃんかなって感じ」と想いを伝えると、あすかは「だけ!? だけ!? そうなの!?」とまさかの告白に驚きつつも、パッと表情を輝かせる。

あすかは、「(自分は)ゆうすけくんが気になってるって言ってて…今日の朝話しに行ったんだけど、絶妙に振られるというか。“もう気持ちほぼ固まってるから他の人に行ってほしい”的なこと言われて」と明かし、「それを聞いて私ももっと周りの他の男子メンバーに目を向けようって思ったところで、いちばん最初に頭に出てきたのがじゅまくんだった」と、じゅまが浮上していたことを興奮気味に告白。

続けて、あすかが「(今、気になっているのは)1人なんだ…。(最初は)3人いたのに」とじゅまに選んでもらえた嬉しさを噛み締めていると、じゅまが「僕たちといえば豆知識じゃないですか?」と切り出した。

実はあすかとじゅまは、1日目に初めて2ショットをした際、2人で豆知識を披露し合って盛り上がったという経緯があり、ここでもじゅまが“水族館併設のホテルの部屋から水族館の水槽が覗けるようになっている”という情報を披露し、盛り上がる。

あすかは「今、2日間の中でいちばん嬉しいかも」とじゅまとの時間の居心地の良さを再認識し、じゅまも「今はあすかちゃんだけしか気になってないので、ちょっと考えてくれると嬉しいです」と猛アピール。あすかも「本当に散々だったからこの1日半。至福」とにっこり。

2ショットを終えたあすかは「嬉しかったです!嬉しかったです!私1人って言ってくれたことがいちばん嬉しかったです」とテンションが上がりっぱなし。