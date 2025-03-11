明日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：５０ 日・法人企業景気予測調査
０８：５０ 日・国内企業物価指数
１０：３０ 日・２０年物国債の入札
２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２１：３０ 米・消費者物価指数
○決算発表・新規上場など
決算発表：ベステラ<1433>，大盛工業<1844>，テンポスＨＤ<2751>，ファーマＦ<2929>，アゼアス<3161>，ｇｕｍｉ<3903>，神島化<4026>，ユークス<4334>，ＶＮＸ<4422>，ステムリム<4599>，モイ<5031>，エニーカラー<5032>，プラスゼロ<5132>，サムコ<6387>，ベストワン<6577>，ハウテレ<7064>，Ｃａｓａ<7196>，ＧＥＮＤＡ<9166>
出所：MINKABU PRESS
０８：５０ 日・法人企業景気予測調査
０８：５０ 日・国内企業物価指数
１０：３０ 日・２０年物国債の入札
２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２１：３０ 米・消費者物価指数
○決算発表・新規上場など
決算発表：ベステラ<1433>，大盛工業<1844>，テンポスＨＤ<2751>，ファーマＦ<2929>，アゼアス<3161>，ｇｕｍｉ<3903>，神島化<4026>，ユークス<4334>，ＶＮＸ<4422>，ステムリム<4599>，モイ<5031>，エニーカラー<5032>，プラスゼロ<5132>，サムコ<6387>，ベストワン<6577>，ハウテレ<7064>，Ｃａｓａ<7196>，ＧＥＮＤＡ<9166>
出所：MINKABU PRESS