½ÀÆ»¡¦°¤Éô·»Ëå¡¢±ÊÀ¥¤é½Ð¾ì¡¡4·î¤ÎÁ´ÆüËÜÁªÈ´ÂÎ½ÅÊÌ
¡¡½ÀÆ»¤ÎÁ´ÆüËÜÁªÈ´ÂÎ½ÅÊÌÁª¼ê¸¢¡Ê4·î5¡¢6Æü¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬11Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢ºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½Àª¤Ç¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë2Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¸ÞÎØ¸å¤Ç½é¼ÂÀï¤È¤Ê¤ëÃË»Ò66¥¥íµé¤Î°¤Éô°ìÆó»°¤È81¥¥íµé¤Î±ÊÀ¥µ®µ¬¡¢½÷»Ò52¥¥íµé¤Î°¤Éô»í¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤È¤â¤ËÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿60¥¥íµé¤Î±Ê»³Îµ¼ù¤È73¥¥íµé¤Î¶¶ËÜÁÔ»Ô¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¸ÞÎØ¤òÀ©¤·º£Ç¯2·î¤Î¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡¦¥Ð¥¯¡¼Âç²ñ¤Ç¼ÂÀïÉüµ¢¤·¤¿½÷»Ò48¥¥íµé¤Î³ÑÅÄ²Æ¼Â¤Ï¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç²ñ¸å¤ËÁ´ÆüËÜ½ÀÆ»Ï¢ÌÁ¤Î¶¯²½°Ñ°÷²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢6·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È¡ËÂåÉ½¤ò·è¤á¤ë¡£