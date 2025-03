◆ズバリ的中したと話題になっている予言内容とは?◆

お笑いタレントで占い師のLove Me Do(49)が先月28日にYouTubeに投稿した動画が、大物芸人の活動休止を言い当てたと話題になっている。

Love Me Doは自身のYouTubeチャンネル「占いTV Love Me Do ラブちゃん」で先月28日に「2025年3月の予言」と題した動画を投稿。星の動きで3月の各日の予言を行う部分で3月10日・11日は「インパクトのあるニュースが出やすい」「サプライズ発表や重大発表が出やすい日」「活動休止・ソロ・卒業のニュースがあるかもしれません」と指摘している。

浜田雅功の一時休養発表を指しているのではと話題に

10日には吉本興業が、お笑いコンビ「ダウンタウン」の浜田雅功(61)の体調不良による一時休養を発表したことから、先月28日に公開されたLove Me Doの投稿動画が「的中している」とSNSを中心に話題になった。また、動画の冒頭では3月の注目の数字が「1と6」であるという発言もあり、これが浜田の年齢を表していると、さらに反響を呼ぶ結果となっている。

注目の数字は浜田雅功の年齢と一致

◆Xの障害も的中?◆

この動画投稿にSNS上では「当たってるやん」「ラブちゃんすごっ」「重大すぎます」「浜ちゃんの報道出てた時思い出したけど… やっぱこれだった…」「お見事!」などのコメントが寄せられている。

また、10日からXで発生している接続の不具合、表示の遅延などの障害についても、公式ブログ内で「今日、明日は、停電や通信障害、通信エラー、電波障害、サーバーのダウンなどにも注意の期間です。データの流出、サイバー攻撃、ウイルス、大規模なハッキングにも注意の期間です」と指摘して話題になっている。