¡Ú¼Â¿©¥ì¥Ý¡ÛµþÅÔ¤ÎÂç¿Íµ¤Å¹¡ÈËÜ²È Âè°ì°°¡É´Æ½¤¡ª¥¹¥·¥í¡¼¡Ö¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó¡×
²óÅ¾¼÷»Ê¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¥¹¥·¥í¡¼¡×¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¸¡º÷¡¦Í½Ìó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¿©¤Ù¥í¥°¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡Ö¥¹¥·¥í¡¼¡ß¿©¤Ù¥í¥°¡×Á´¹ñÌ¾Å¹´Æ½¤¥·¥ê¡¼¥º¡£
2025Ç¯3·î12Æü¤«¤é¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡¢¿©¤Ù¥í¥°¤ÇÅÀ¿ô3.74¤Î¹âÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¡Ö¿©¤Ù¥í¥° ¥é¡¼¥á¥ó WEST É´Ì¾Å¹¡×¤Ë6Ç¯Ï¢Â³Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡¢µþÅÔ¤Ë¤¢¤ëÆÚ¹ü¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÏ·ÊÞ¡¢¡ÈËÜ²È Âè°ì°°¡É´Æ½¤¤Î¡Ö¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª
¡Ö¥¹¥·¥í¡¼¡ß¿©¤Ù¥í¥°¡×Á´¹ñÌ¾Å¹´Æ½¤¥·¥ê¡¼¥º¡¡¡ÈËÜ²È Âè°ì°°¡É´Æ½¤¡Ö¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó¡×
²Á³Ê¡§470±ß(ÀÇ¹þ)¡Á
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯3·î12Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á4·î6Æü¡ÊÆü¡Ë
ÈÎÇäÍ½ÄêÁí¿ô¡§64Ëü¿©
¢¨ÈÎÇäÍ½ÄêÁí¿ô¤¬´°Çä¼¡Âè½ªÎ»
¢¨´ü´Ö½ªÎ»¸å¤âÈÎÇäÍ½ÄêÁí¿ô¤ËÃ£¤¹¤ë¤Þ¤ÇÈÎÇä¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ý¤Áµ¢¤ê¡§ÉÔ²Ä
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¥¹¥·¥í¡¼Å¹ÊÞ
¢¨¤ª»ý¤Áµ¢¤êÀìÌçÅ¹¡Ö¥¹¥·¥í¡¼ To Go¡×¡ÖµþÃ®¡¦¥¹¥·¥í¡¼¡×¤Ç¤Ï¼è°·¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
2014Ç¯4·î¤«¤éÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¡¢µû²ðÎà¤ÎÆ¬¤ä¥¢¥é¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¹¤·¤Ë¹ç¤¦Ì£¤òÅ°ÄìÄÉµá¤·¤¿¡È¤¹¤·²°¤Î¥é¡¼¥á¥ó¡É¥·¥ê¡¼¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë100¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤ä¤Þ¤¼¤½¤Ð¤Ê¤É¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¿¥¹¥·¥í¡¼¤Î¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¡×
¸½ºß¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÌ¾Å¹¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¥¹¥·¥í¡¼¤È¿©¤Ù¥í¥°¤ÎÁÛ¤¤¤¬¹çÃ×¤·¤Æ¡Ö¥¹¥·¥í¡¼¡ß¿©¤Ù¥í¥°¡×Á´¹ñÌ¾Å¹´Æ½¤¥·¥ê¡¼¥º¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¿©¤Ù¥í¥°¤Ç¹âÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÌ¾Å¹¤ä¡Ö¿©¤Ù¥í¥° ¥é¡¼¥á¥ó É´Ì¾Å¹¡×Áª½ÐÅ¹¤¬´Æ½¤¤·¤¿¥é¡¼¥á¥ó¤ò¥¹¥·¥í¡¼¤ÇÈÎÇäÃæ¡£
3·î12Æü¤«¤é¤Ï¡¢¿©¤Ù¥í¥°¤Ç¹âÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëµþÅÔ¤Ë¤¢¤ëÆÚ¹ü¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÏ·ÊÞ¡¢¡ÈËÜ²È Âè°ì°°¡É´Æ½¤¤Î¡Ö¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó¡×¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²ó´Æ½¤¤ò¼õ¤±¡¢¥¹¥·¥í¡¼¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡Ö¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó¡×¤Ï¡¢ÆÚ¥¬¥é¤Î»Ý¤ß¤È»é¤ò¤¤«¤»¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¾ßÌý¤Ç»Ý¤ß¤È¥¥ì¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤È¤ì¤¿¾ßÌý¥¹¡¼¥×¤¬¿©Íß¤ò¤½¤½¤ë°ìÇÕ¡£
»Ý¤ß¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¤¤¤Æ¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Ï¡¢¤ª¤¹¤·¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¤Ç¤¹¡£
¡ÈËÜ²È Âè°ì°°¡ÉÅ¹ÊÞ¾ðÊó
µþÅÔ±Ø¤«¤é¤Û¤É¶á¤¤¡Ö¤¿¤«¤Ð¤·¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÃÏ¤Ë1947Ç¯¤ËÁÏ¶È¤µ¤ì¤¿¡ÖËÜ²È Âè°ì°°¡×
¸½ºß¤ÏµþÅÔ¤Ë2Å¹ÊÞ(ËÜÅ¹¡¢±¨´ÝÅ¹)¡¢Åìµþ¤Ë2Å¹ÊÞ(¿·½ÉÅ¹¡¢¿ÀÊÝÄ®Å¹)¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Ç¤¹¡£
´ÇÈÄ¤ÎÆÚ¹ü¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¡¢ÆÚ¹ü¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤ÉÆ©ÌÀ´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¥³¥¯¿¼¤¤¤Î¤Ë¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Ç¡¢Ï·¼ãÃË½÷¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¡¼¥×¤ä¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤Î¸µ¤Ë¤Ê¤ëÆÚÆù¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢ÃæÂÀ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÌÍ¤Ï¥ì¥·¥Ô¤ò»ØÄê¤·¤Æ¿Íµ¤À½ÌÍ½ê¤ÇÄ´À½¡£
Éú¸«¤Î¾ßÌýÂ¢¤ÇÂ¤¤ëÌµÅº²Ã¤ÎÀ¸¾ßÌý¤ä¡¢ÆÈÆÃ¤Î»Ý¤ß¤È´Å¤ß¤¬¤¢¤ë¶å¾ò¥Í¥®¡¢¥·¥ã¥¥·¥ã¥¿©´¶¤ÎÎÐÆ¦¤â¤ä¤·¤Ê¤É¡¢ÁÇºà¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤ò´Ó¤¡¢ÊÑ¤ï¤é¤ÌÌ£¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËèÄ«6»þ¤Î³«Å¹Á°¤«¤é´Ñ¸÷µÒ¤äÌë¶ÐÌÀ¤±¤Î¾ïÏ¢¤¬¡ÖÄ«¥é¡¼¡×¤òµá¤á¤Æ¤Ä¤¯¤ë¹ÔÎó¤Ï¡¢º£¤ä¡Ö¤¿¤«¤Ð¤·¡×¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËèÄ«6»þ¤Î³«Å¹Á°¤«¤é¹ÔÎó¤ò¤Ä¤¯¤ëµþÅÔ¤ÎÆÚ¹ü¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÏ·ÊÞ¡¢¡ÈËÜ²È Âè°ì°°¡É´Æ½¤¤Î¡Ö¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
2025Ç¯3·î12Æü¤è¤êÈÎÇä¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¹¥·¥í¡¼¡ß¿©¤Ù¥í¥°¡×Á´¹ñÌ¾Å¹´Æ½¤¥·¥ê¡¼¥º¡¡¡ÈËÜ²È Âè°ì°°¡É´Æ½¤¡Ö¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡ù
Â³¤¤ò¸«¤ë
Â³¤¤ò¸«¤ë
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨»ÅÆþ¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢ÈÎÇä¤òÃæÃÇ/Ãæ»ß¤Þ¤¿¤ÏÈÎÇä¿ô¤¬Á°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹
¢¨´Æ½¤¸µ¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¡Ú¼Â¿©¥ì¥Ý¡ÛµþÅÔ¤ÎÂç¿Íµ¤Å¹¡ÈËÜ²È Âè°ì°°¡É´Æ½¤¡ª¥¹¥·¥í¡¼¡Ö¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó¡× appeared first on Dtimes.