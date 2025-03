回転寿司チェーン「スシロー」が展開する、レストラン検索・予約サービス「食べログ」とコラボした「スシロー×食べログ」全国名店監修シリーズ。

2025年3月12日からのラインナップとして、食べログで点数3.74の高評価を獲得し「食べログ ラーメン WEST 百名店」に6年連続選出された、京都にある豚骨醤油ラーメンの老舗、“本家 第一旭”監修の「醤油ラーメン」が発売されます!

「スシロー×食べログ」全国名店監修シリーズ “本家 第一旭”監修「醤油ラーメン」

価格:470円(税込)〜

販売期間:2025年3月12日(水)〜4月6日(日)

販売予定総数:64万食

※販売予定総数が完売次第終了

※期間終了後も販売予定総数に達するまで販売を継続することがあります。

持ち帰り:不可

販売店舗:全国のスシロー店舗

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」では取扱いがありません

2014年4月から販売を開始し、魚介類の頭やアラを使用してすしに合う味を徹底追求した“すし屋のラーメン”シリーズをはじめ、これまでに100種類以上のラーメンやまぜそばなどを開発してきたスシローの「ラーメン」

現在、日本各地のラーメンの名店のおいしさを多くの方々に知ってもらいたい、というスシローと食べログの想いが合致して「スシロー×食べログ」全国名店監修シリーズが実施されています。

このシリーズでは、食べログで高評価を獲得しているラーメンの名店や「食べログ ラーメン 百名店」選出店が監修したラーメンをスシローで販売中。

3月12日からは、食べログで高評価を獲得している京都にある豚骨醤油ラーメンの老舗、“本家 第一旭”監修の「醤油ラーメン」が期間限定で販売されます。

今回監修を受け、スシローで販売される「醤油ラーメン」は、豚ガラの旨みと脂をきかせ、こだわりの醤油で旨みとキレのバランスがとれた醤油スープが食欲をそそる一杯。

旨みたっぷりでいてスッキリとした味わいは、おすしとの相性も抜群です。

“本家 第一旭”店舗情報

京都駅からほど近い「たかばし」と呼ばれる地に1947年に創業された「本家 第一旭」

現在は京都に2店舗(本店、烏丸店)、東京に2店舗(新宿店、神保町店)を展開している人気ラーメン店です。

看板の豚骨醤油ラーメンは、豚骨とは思えないほど透明感があり、コク深いのにスッキリした味わいで、老若男女から支持されています。

スープやチャーシューの元になる豚肉にもこだわり、中太のストレート麺はレシピを指定して人気製麺所で調製。

伏見の醤油蔵で造る無添加の生醤油や、独特の旨みと甘みがある九条ネギ、シャキシャキ食感の緑豆もやしなど、素材すべてにこだわりを貫き、変わらぬ味を守っています。

毎朝6時の開店前から観光客や夜勤明けの常連が「朝ラー」を求めてつくる行列は、今や「たかばし」の風物詩となっています。

毎朝6時の開店前から行列をつくる京都の豚骨醤油ラーメンの老舗、“本家 第一旭”監修の「醤油ラーメン」が登場。

2025年3月12日より販売が開始される「スシロー×食べログ」全国名店監修シリーズ “本家 第一旭”監修「醤油ラーメン」の紹介でした☆

※店舗によって価格が異なります

※仕入状況により、販売を中断/中止または販売数が前後する場合があります

※写真はイメージです

※監修元で提供される商品とは異なります

