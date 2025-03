【「超音戦士ボーグマン」 アニス・ファーム】 5月3月ごろ 発売予定 価格:6,380円

ハセガワは、レジンキット「『超音戦士ボーグマン』 アニス・ファーム」の完成見本画像を公開した。発売は5月3日ごろを予定し、価格は6,380円。

本商品はアニメ「超音戦士ボーグマン」のキャラクター「アニス・ファーム」をレジンキット化したもの。完成見本では劇中のカラーリングが再現され、私服デザインも細かく造形されている。フェイス部分も瞳デカールでアニメに近いイメージが表現されている。

(C)1988 TOHO CO., LTD. / ASHI PRODUCTIONS CO., LTD.