【「クロノ・トリガー」セール】 セール期間:3月11日~3月24日

スクウェア・エニックスは、RPG「クロノ・トリガー」のセールを本日3月11日より3月24日にかけて実施する。対象プラットフォームはAndroid/iOS/PC。

1995年3月11日に発売されたスーパーファミコン用RPG「クロノ・トリガー」が本日で30周年を迎え、これを記念したセールが開始された。ワンコイン以下で購入できるセールになっており、スマートフォン版は通常1,600円のところ70%オフの480円になり、PC版は1,980円のところ75%オフの495円へと割引される。

セールの実施に合わせ、本作の「動画・生配信・画像投稿に関するガイドライン」が公開。個人はガイドラインに沿った形で本作の動画および生配信が可能になる。

さらに、アニバーサリーを記念して様々な取り組みが実施される事も決定した。この展開は1年間にわたって行なわれるものとなっており、第1弾として3月14日にYouTubeにて「CHRONO TRIGGER Music Special Live Stream」が実施。今後の企画についてはスクウェア・エニックスの公式Xおよび「クロノ・トリガー」の公式Xなどで発表予定となっている。

CHRONO TRIGGER Music Special Live Stream

配信時刻:3月14日12時~15日21時頃までを予定

「動画・生配信・画像投稿に関するガイドライン」

(C) 1995, 2018 SQUARE ENIX

Illustration: (C) 1995 BIRD STUDIO / SHUEISHA

Story and Screenplay: (C) 1995, 2008 ARMOR PROJECT / SQUARE ENIX