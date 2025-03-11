Ž¢¥«¥¹¥Ï¥éÂÐºöŽ£¤ò´Å¤¯¤ß¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ë·ç¤±¤¿»ëÅÀ
¡Ê¼Ì¿¿¡§mits¡¿PIXTA¡Ë
ÅìµþÅÔ¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯4·î¤«¤é¥«¥¹¥Ï¥éËÉ»ß¾òÎã¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢´ë¶È¤ËÂÐ¤¹¤ë¥«¥¹¥Ï¥éÂÐºö¤ÎµÁÌ³²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¡¢´ë¶È¤¬¼è°úÀè¤È¤Î´Ø·¸¤òÍ¥Àè¤·¤¹¤®¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¼ÒÆâ¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÂÐ±þ¤¬¸å¼ê¤Ë²ó¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¼Ò²ñÅª¿®Íê¤ò¼º¤¦¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£BtoB´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÂÐºö¤ÏÃ±¤Ê¤ë¸½¾ì¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤²ÝÂê¤Ç¤¹¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢BtoB´ë¶È¤¬¤Ê¤¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÂÐºö¤òÂÕ¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ÈÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ø¥«¥¹¥Ï¥é¡¢°°Õ¥¯¥ì¡¼¥à¤Ê¤É¡¡¥Ï¡¼¥É¥¯¥ì¡¼¥à¤«¤é½¾¶È°÷¡¦ÁÈ¿¥¤ò¼é¤ëËÜ¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ëÄÅÅÄÂîÌé»á¤¬¶ñÂÎÎã¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
BtoB¤À¤«¤é¤ÈÂÐºö¤òÂÕ¤ë¤È¡¢¼Ò²ñÅª¿®Íê¤ò¼º¤¦
BtoB´ë¶È¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤òÄ¾ÀÜÁê¼ê¤Ë¤¹¤ëBtoC´ë¶È¤Û¤É¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡Ê°Ê²¼¡¢¥«¥¹¥Ï¥é¡ËÂÐºö¤ò½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¼è°úÀè¤È¤Î´Ø·¸¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¸å¤ËÂç¤¤Ê¼Ò²ñÅª¿®ÍÑ¤ò¼º¤¦¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ºòº£À¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤Æ¤¤¤ëµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ÎÀ²Ã³²ÌäÂê¤Ç¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢³Æ¼Ò¤ÎÂÐ±þ¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÈãÈ½¤µ¤ì¡¢´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹ÂÎÀ©¤Îºß¤êÊý¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿ÌäÂê¤¬Âç¤¤¯ÊóÆ»¤µ¤ì¤ë¤È¡¢´ë¶ÈÁ´ÂÎ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤Ë¡¢¥«¥¹¥Ï¥éÂÐºö¤Ï¾®Çä¶È¤ä°û¿©¶È¤Ê¤É¤ÎBtoC´ë¶È¤¬¼ç¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢BtoB´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÌµ´Ø·¸¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼è°úÀè¤È¤Î´Ø·¸¤ò½Å»ë¤·¤¹¤®¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢ÉÔÅö¤ÊÍ×µá¤ä¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ò¸«Æ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢´ë¶È¤Î¿®ÍÑ¤¬Âç¤¤¯Â»¤Ê¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢¸½¾ì¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬¸ÄÊÌ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë·Á¤Ç¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ä¥«¥¹¥Ï¥éÌäÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ËÜÍè¤³¤¦¤·¤¿ÌäÂê¤ÏÁÈ¿¥¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ÎÌäÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½¾ìÇ¤¤»¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ¬¤º¤É¤³¤«¤ÇÃ¾¤Ó¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÌäÂê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¸½¾ì¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë°Ñ¤Í¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·Ð±ÄÁØ¤¬ÌÀ³Î¤ÊÂÐ±þÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯9·î¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤òÏ«ºÒÇ§Äê´ð½à¤Ë´Þ¤à²þÀµ¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î²þÀµ¤Ç¤Ï¡¢Àº¿À¾ã³²¤ÎÏ«ºÒÇ§Äê´ð½à¤È¤Ê¤ë¡Ö¿´ÍýÅªÉé²ÙÉ¾²ÁÉ½¡×Æâ¤Ë¡¢¡Ö¸ÜµÒ¤ä¼è°úÀè¡¢»ÜÀßÍøÍÑ¼ÔÅù¤«¤éÃø¤·¤¤ÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤È¤¤¤¦¹àÌÜ¤¬¼¨¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤òµó¤²¤Ä¤Ä¿´ÍýÅªÉé²Ù¤Î¶¯¤µ¤Ç¡Ö¼å¡×¡ÖÃæ¡×¡Ö¶¯¡×¤Î3ÃÊ³¬¤ËÊ¬Îà¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼å¡§¸ÜµÒÅù¤«¤é¡ÖÃæ¡×¤Ë»ê¤é¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Î¸ÀÆ°¤ò¼õ¤±¤¿
Ãæ¡§¸ÜµÒÅù¤«¤é¼£ÎÅ¤òÍ×¤µ¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤ÎË½¹Ô¤ò¼õ¤±¡¢¹Ô°Ù¤¬È¿Éü¡¦·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¿¸ÜµÒÅù¤«¤é¡¢¿Í³Ê¤ä¿Í´ÖÀ¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÆ°¤ò¼õ¤±¡¢¹Ô°Ù¤¬È¿Éü¡¦·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¶¯¡§¸ÜµÒÅù¤«¤é¼£ÎÅ¤òÍ×¤¹¤ëÄøÅÙ¤ÎË½¹ÔÅù¤ò¼õ¤±¤¿¡¿¸ÜµÒÅù¤«¤é¡¢Ë½¹ÔÅù¤òÈ¿Éü¡¦·ÑÂ³¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¼¹Ù¹¤Ë¼õ¤±¤¿
¡Ê½ÐÅµ¡§¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ö¿´ÍýÅªÉé²Ù¤Ë¤è¤ëÀº¿À¾ã³²¤ÎÇ§Äê´ð½à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¡Ë
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¸ÜµÒ¤ä¼è°úÀè¤«¤é¤ÎÉÔÅö¤Ê¸ÀÆ°¤äË½ÎÏ¤ò¼õ¤±¤¿¥±¡¼¥¹¤¬Ï«ºÒ¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢´ë¶È¤¬Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤ä²þÁ±¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤âÏ«ºÒ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥«¥¹¥Ï¥éÂÐºö¤Ï¡Ö¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×»þÂå¤Ë
¸½ºß¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï¡Ö¥«¥¹¥Ï¥é¤«¤é½¾¶È°÷¤òÊÝ¸î¤¹¤ëÂÐºö¡×¤ò´ë¶È¤ËµÁÌ³ÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ï«Æ¯»ÜºöÁí¹ç¿ä¿ÊË¡²þÀµ°Æ¤ò2025Ç¯¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ë¤âÄó½Ð¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Ï«Æ¯»ÜºöÁí¹ç¿ä¿ÊË¡¤Ï2019Ç¯¤Î²þÀµ¤Ç¿¦¾ì¤Ç¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥éËÉ»ßºö¤ò´ë¶È¤ËµÁÌ³ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï¥«¥¹¥Ï¥é¤ò½ä¤ê»öÎã¤´¤È¤ÎÂÐºö¤òµ¤·¤¿¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤¬ºöÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´ë¶È¤Ë¤Ï½¾¶È°÷¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤äÀº¿ÀÌÌ¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Î²þÀµ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥«¥¹¥Ï¥éÂÐºö¤¬´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤ÆµÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Ï¤ä¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×»þÂå¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥«¥¹¥Ï¥éÂÐºö¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·Ð±ÄÀïÎ¬¤Î°ì´Ä¤È¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¼è°úÀè¤È¤Î´Ø·¸¤ò°Ý»ý¤·¤Ä¤Ä¡¢ÉÔÅö¤ÊÍ×µá¤ä¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ë¤Ïµ£Á³¤ÈÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¡¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÂÐºö¤ÎÌÀÊ¸²½¡§¼è°úÀè¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤òµöÍÆ¤·¤Ê¤¤Êý¿Ë¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢·ÀÌó¤ä¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ËÀ¹¤ê¹þ¤à¡£
¢·Ð±ÄÁØ¤Î´ØÍ¿¡§¸½¾ìÇ¤¤»¤Ë¤»¤º¡¢·Ð±ÄÁØ¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë´ØÍ¿¤·¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐºö¤ò»Ø¼¨¤¹¤ë¡£
£ÄÌÊóÀ©ÅÙ¤Î¶¯²½¡§¼ÒÆâ³°¤«¤é¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ÎÄÌÊó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ëÁë¸ý¤òÀ°È÷¤·¡¢ÄÌÊó¼Ô¤¬ÉÔÍø±×¤òÈï¤é¤Ê¤¤ÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¡£
¤¶µ°é¤È°Õ¼±²þ³×¡§½¾¶È°÷¤ËÂÐ¤·¤ÆÄê´üÅª¤Ê¸¦½¤¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¥«¥¹¥Ï¥é¤Ø¤ÎÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þÊýË¡¤ò¼þÃÎÅ°Äì¤¹¤ë¡£
¥«¥¹¥Ï¥é¤Ï¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ä¥»¥¯¥Ï¥é¤ÈÆ±¤¸
À¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÌäÂê¤Ï¡¢BtoB´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂÐ´ß¤Î²Ð»ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼è°úÀè¤ä¸ÜµÒ¤È¤Î´Ø·¸¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢´ë¶ÈÁ´ÂÎ¤Î¿®Íê¤ò¼º¤¦¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤ÆÇ§¼±¤·¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÂÐºö¤òÀ°¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÂÐºö¤¬·Á³¼²½¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î¶¯²½¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
´ë¶È¤¬¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤ëÌÜÅª¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤«¤é½¾¶È°÷¤ò¼é¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¡Ê°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë°ÂÁ´¤Ê¿¦¾ì¡Ë¤Î¹â¤¤ÁÈ¿¥¤òºî¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î´ë¶È¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÊÄÅÅÄ ÂîÌé ¡§ ¥¯¥ì¡¼¥à¸¦½¤Ã´Åö¹Ö»Õ¡¿Cube RootsÂåÉ½¡Ë