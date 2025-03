Homecomingsが、ミスタードーナツの新商品「桜もちっとドーナツ」のCMソングに新曲「any day now」が起用されたことを発表した。「any day now」は、ドリーム・ポップ、シューゲイザー、エモトロニカの雰囲気をまといながらも、春を感じさせる爽やかなポップなナンバーに仕上がっているという。

リリース情報



◆新曲「any day now」配信中配信リンク:https://lnk.to/any_day_now◆「see you, frail angel. sea adore you.」(LP)2025年3月19日(水)リリース2LP / PCJA-00179 / 5,940円(税込)▼予約https://lnk.to/Homecomings_0319_LPhttps://homecomings.base.shop/items/97962583[収録内容]・Side a01. angel near you02. slowboat03. Moon Shaped・Side b04. blue poetry05. luminous06. ghostpia・Side c07. recall (I'm with you)08. (all the bright places)09. torch song・Side d10. Tenderly, two line11. Air12. kaigansen[ショップ別オリジナル特典]Amazon.co.jp:メガジャケ※特典は先着の付与となりますので、なくなり次第終了となります。※ECサイトでご予約の際、特典付き商品をご希望の場合は必ず特典付きカートからご注文ください。