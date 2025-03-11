Homecomings、新曲「any day now」がミスタードーナツ新CMソングに起用決定
Homecomingsが、ミスタードーナツの新商品「桜もちっとドーナツ」のCMソングに新曲「any day now」が起用されたことを発表した。
◆Homecomings 動画
「any day now」は、ドリーム・ポップ、シューゲイザー、エモトロニカの雰囲気をまといながらも、春を感じさせる爽やかなポップなナンバーに仕上がっているという。
CM情報
放送開始日：2025年3月5日（水）〜3月11日（火）
放送地域：全国
https://www.misterdonut.jp/m_menu/new/250305_sakura/
リリース情報
配信リンク：https://lnk.to/any_day_now
◆「see you, frail angel. sea adore you.」（LP）
2025年3月19日（水）リリース
2LP / PCJA-00179 / 5,940円（税込）
▼予約
https://lnk.to/Homecomings_0319_LP
https://homecomings.base.shop/items/97962583
［収録内容］
・Side a
01. angel near you
02. slowboat
03. Moon Shaped
・Side b
04. blue poetry
05. luminous
06. ghostpia
・Side c
07. recall (I'm with you)
08. (all the bright places)
09. torch song
・Side d
10. Tenderly, two line
11. Air
12. kaigansen
［ショップ別オリジナル特典］
Amazon.co.jp：メガジャケ
※特典は先着の付与となりますので、なくなり次第終了となります。
※ECサイトでご予約の際、特典付き商品をご希望の場合は必ず特典付きカートからご注文ください。
ライブ情報
＜many shapes, many echoes＞
2025年7月12日（土）大阪・梅田 CLUB QUATTRO
OPEN 17:00 / START 18:00
出演：Homecomings
ゲスト：後日発表
問い合わせ：SMASH WEST 06-6535-5569
2025年7月13日（日）愛知・名古屋 CLUB QUATTRO
OPEN 17:00 / START 18:00
出演：Homecomings
ゲスト：後日発表
問い合わせ：JAILHOUSE 052-936-6035
2025年7月21日（月・祝）東京・渋谷 CLUB QUATTRO
OPEN 17:00 / START 18:00
出演：Homecomings
ゲスト：後日発表
問い合わせ：HOTSTUFFPROMOTION 050-5211-6077
■チケット
前売（STANDING）：一般 5,000円 / 学割 3,500円
※別途入場時1ドリンク
※4歳以上チケット必要
※学割チケット：入場時に学生証提示必須
関連リンク
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