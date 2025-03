2025年に始動したEXILEの新プロジェクト「PROJECT EXILE」の第7弾として、EXILE ATSUSHIが4月30日に11thシングル「Love Thang / It’s Brand New」をリリースすることが発表された。2024年9月27日に病気療養による一時活動休止からの復活宣言を行い、2023年に予定されていたライブツアー<Heart to Heart>の再開を発表したATSUSHI。4月12日のさいたまスーパーアリーナにてついに開幕するライブツアー<EXILE ATSUSHI LIVE TOUR 2025 “Heart to Heart” 〜復活祭〜>、<“Heart to Heart” Season 2>に向けて、「Love Thang / It’s Brand New」をリリースすることが決定した。EXILE ATSUSHIとしては、2023年6月に発表した「フォトグラフ feat. 東京スカパラダイスオーケストラ ホーンセクション」以来、約2年振りの新作となる。

リリース情報

EXILE ATSUSHI / COLOR

「Love Thang / It’s Brand New」

2025年4月1日(火)デジタルリリース

2025年4月30日(水)CDリリース

▼オンラインストアリンク一覧

https://exile-atsushi.lnk.to/20250430-pkg



[全2形態]

[A] CD+DVD:RZCD-67272/B ¥2,750(税込)

[B] CD ONLY:RZCD-67273 ¥1,320(税込)



[収録予定内容]

▼CD(全品番共通)

M1: Love Thang / EXILE ATSUSHI

M2: It’s Brand New / COLOR



▼DVD(RZCD-67273 を除く)

M1: Love Thang(Music Video)/ EXILE ATSUSHI

M2: It’s Brand New(Music Video)/ COLOR



■PROJECT EXILE について

誰もが、歌い、踊り、願い、

そして元気になれる「まつり」を、

カタチにとらわれず、次々に生み出し、

日本中をLOVE、DREAM、HAPPINESSで満たす



第1弾「EXILE LIVE TOUR 2025 “WHAT IS EXILE”」

https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/31765/?lang=ja



第2弾「EXILE ATSUSHI LIVE TOUR 2025″Heart to Heart”」

https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/32274/



第3弾「KIDS B HAPPY presents”EXILE B HAPPY SHOW 2025″〜ビューティフル・ネーム〜」

https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/33100/



第4弾【EXILE×WORKMAN】EXILE TAKAHIRO監修 ワーク&アクティブウェア「ZERO-STAGE」

https://www.workman.co.jp/news/%e3%80%8cproject-exile



第5弾【EXILE AKIRA×五郎丸 歩プロデュース】 “Iwata Seaside Dream Fes 2025

https://www.iwata-seaside-dreamfes.jp/



第6弾 LDH JAPAN×帝人フロンティア「繊維to繊維プロジェクト」



第7弾EXILE ATSISHI「Love Thang / It’s Brand New」リリース

新曲となる「Love Thang」は、ATSUSHI作詞によるポジティブと愛がグルーヴするダンスチューンで、タイトルには「それが愛のことについてだろ」という意味合いが込められており、80年代の要素を感じさせるサウンドも爽快な1曲となっているという。一方のCOLORによる「It’s Brand New」は、20年近く時が経過した現在でも復活を望む声が多かった中での電撃的な再集結と、サプライズリリースが注目を集めた、EXILE ATSUSHIを中心とした4人組コーラスグループ、初代COLORの再集結ソングを収録している。彼らの色褪せないコーラスワークが堪能できる楽曲だ。同楽曲のミュージックビデオでは、COLORの意志を継ぐDEEP/DEEP SQUADのメンバーであるYUICHIRO/KEISEI、DEEP SQUADメンバーの宇原雄飛/RYOJI/SUZUKI、DOBERMAN INFINITYの林 和希、そしてJAY‘ED、MABU と、ATSUSHIやCOLORを慕う仲間たち総勢12名が参加している。キャリアを重ねたCOLORメンバー全員のアーティストとしてのカッコ良さだけでなく、温かい絆も描かれた映像に仕上がっているとのこと。