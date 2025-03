早くも行列必至！ キャリア20年の料理人が供する、無化調自家製麺にこだわった渾身の一杯（東京・赤坂）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は、東京・赤坂にオープンしたラーメン店。厳選素材の旨みたっぷりスープと、喉越しのよい自家製麺、炭火の香りをまとったトッピングの三重奏が唯一無二のおいしさです。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

Ramen 翡翠(東京・赤坂)

お店はみすじ通り沿いのビルの2階 出典:デイルス・マイビスさん

2025年2月8日、赤坂駅1番出口から徒歩約2分のところに、ラーメン店「Ramen 翡翠」がオープンしました。1階に「横浜家系ラーメン 一刀家」が入るビルの2階に位置します。

お店入り口 出典:ごっぴごっぴさん

店名の翡翠をモチーフにしたロゴマークが印象的な扉。中へ入ると、店主の親族が撮影された翡翠のフォトフレームがお出迎えをしてくれます。

出典:マーコラーメンさん

店主の渡邊 亮氏は、フレンチのシェフをする父親の影響で幼い頃から料理に親しみ、レストランやカフェなどさまざまな業態の飲食店で20年以上のキャリアを積みました。シェフとして活躍する傍ら、ラーメンを食べ歩いて25年。ラーメン好きが高じて独学で学んだ後、開業に至ります。

特製塩ラーメン1,900円 出典:ぴーたんたんさん

満を持して提供するスープは、黒さつま鶏、押岡地頭鶏、信濃地鶏、名古屋コーチンの4種もの地鶏を贅沢に使用し、厳密な温度管理のもとでじっくりと炊き上げたもの。素材の風味を存分に味わえる、無化調にもこだわっています。

提供する味は、塩と醤油の2種類。塩ラーメンは、まろやかな塩気と甘み、旨みを併せ持つ秋田や沖縄、フランスなど5種の海塩に、帆立や海老、昆布など10種以上の魚介の出汁をブレンドし、いしるや鮎魚醤で深みと、にがりやりんご酢でまろみを加えています。

醤油ラーメン1,300円 出典:ケニー@giardinoさん

醤油ラーメンは、全国6カ所の醤油蔵元を店主自ら巡り、厳選した木桶仕込みの天然醸造醤油をメインに、バルサミコ酢でキレのある深みをプラス。白砂糖は使用せず、デーツやメープルなどの天然甘味料のみを数種使って、コク深い味わいに仕上げています。

カクキュー八丁味噌お肉ご飯 温玉のせ650円 出典:chii03さん

サイドメニューで人気なのが、カクキュー八丁味噌お肉ご飯 温玉のせ(650円)。チャーシューは、岩中豚や松阪ポーク、霧島豚、銘柄鶏など、全国各地から厳選したものを使い、肉本来のおいしさを損なわないよう、低温調理や炭火焼きにこだわって調理しています。温泉卵には、濃い旨みとまろやかな甘み、コクが特徴の青森県坂本養鶏「十六代真っ赤卵」を使用。ラーメンのトッピングの味玉にも同品を使用しています。

店内には物販コーナーも設置 出典:デイルス・マイビスさん

カウンター後ろのコーナーでは、ラーメンに使用する食材や器、オリジナルグッズの販売も。お店のオリジナルTシャツを着て、来店されるリピーターもいるとか。

店内 出典:mac5さん

座席数はカウンター9席。黒とグレーを基調とした無機質でスタイリッシュな空間は、女性でも入りやすい雰囲気です。オープンから間もなく、行列ができる人気店となっていますが、ピークの時間帯を避ければ、待ち時間も比較的少なめとのこと。ラーメン界の話題をさらう新店となれば、行かずにはいられませんよね!

食べログレビュアーのコメント

特製醤油ラーメン 出典:Noodle四郎さん

『今回のオーダーは醤油の特製4種の地鶏が芳醇なスープ。

6種の醤油のコクと和出汁が絶妙に重なって奏でるハーモニーは極の上!

ググっ押し寄せる旨みは力強くも品がある

麺は自家製の中細ストレート。

麺とスープが織りなすマリアージュは、超名店と肩を並べるシビれる美味さ!

しなやかでモチっとした食感も抜群。

トッピングは豚ロース、肩ロース、鴨ロース、鶏ムネの4種のチャーシューに味玉、

メンマ、舞茸。厚みのある肩ロースは驚きの美味さ。炙りの香ばしさ、やわらかく

もサクッと切れる食感共に最高!炭火焼きの舞茸も秀逸。

バチクソ美味くてシビれました』(Noodle四郎さん)

麺 出典:ぴーたんたんさん

『コートを脱いで、荷物を入れて、席に着くと…

男性スタッフの人が舞茸を網焼きして!

さらに、バーナーで炙って仕上げていたけど…

そのバーナーというのがガス臭くないバーナーの「AMGHBurner」

これ、超高価なバーナーで、これをラーメン店で見たのは初めてかも

茹で時間1分5秒の切刃22番に見える平打ちの中細ストレートの自家製麺は、なめらかな口当たりの…

つるっと入っていく、啜り心地ののいい麺で!

噛めば、もっちりとした食感の…

しなやかなコシの強さも感じられるのがよくて

地鶏と鮮魚と乾物の旨味MAXの清湯スープとの絡みがバツグンで

とても秀逸な麺だったので、食べ終わって、店主に…

製麺の経験を尋ねたところ…

「3ヶ月です。」なんて答えだったのにも驚かされた

ラーメン店での経験はアルバイトだけ!製麺の経験は僅か3ヶ月!

それで、こんな美味しいスープに麺を作れてしまうの

飲食の経験は長いみたいだけど、店主のセンスとポテンシャルの高さを感じたし

今年のTRY新人大賞もあり得るんじゃないか️

それだけの新人離れした風格すら感じさせる一杯

日を置かず、「マグレ・ド・カナール」がトッピングされた「特製醤油ラーメン」も食べに来ないとね♪ご馳走さまでした』(ramen151eさん)

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆Ramen 翡翠住所 : 東京都港区赤坂3-14-2 ドルミ赤坂 2FTEL : 不明の為情報お待ちしております

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!

https://www.instagram.com/tabelog/

文:斎藤亜希

The post 早くも行列必至! キャリア20年の料理人が供する、無化調自家製麺にこだわった渾身の一杯(東京・赤坂) first appeared on 食べログマガジン.