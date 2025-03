アカベコランドは、「赤べこ好きを増やす!」を目的としたアカベコランドとしては2店舗目になる「アカベコランド 七日町店」を2025年3月15日(土)10:00にオープンします。

アカベコランド 七日町店

開店日 :2025年3月15日 10:00

所在地 :〒965-0044 福島県会津若松市七日町8-4

館内 :販売所、制作場、絵付け体験コーナー

営業時間:10:00〜17:00

電話 :0242-23-9945

アカベコランドは、「赤べこ好きを増やす!」を目的としたアカベコランドとしては2店舗目になる「アカベコランド 七日町店」を2025年3月15日(土)10:00にオープン。

同社は地場のモノづくりが地域文化を育み持続的な地域づくりに寄与すると考えており、ものづくりを通して会津若松にくる観光客の満足度向上に寄与する観光施設となっています。

商品は伝統的な赤べこだけではなく数多くの種類の赤べこや赤べこに関係するお土産品も用意されています。

またカフェをイメージした絵付け体験コーナーや実際に職人が赤べこを制作しているところを見学することができる製作場も設けています。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 赤べこを制作しているところを見学も!アカベコランド 七日町店 appeared first on Dtimes.