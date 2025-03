ナ・イヌ ファンミーティング『Spring, Where Love Begins』の開催が決定!

アジアだけでなく世界中で大ブームを巻き起こした大ヒット韓国ドラマ『私の夫と結婚して』。2024年1月から配信がスタートすると日本をはじめ73ヵ国で1位を獲得し、韓国コンテンツとしては初めてテレビショー部門のグローバル・デイリーランキング1位に輝きました。

キャストの人気もうなぎのぼり。中でもユ・ジヒョク部長役のナ・イヌにハマるファンが続出。パク・ミニョン演じる主人公カン・ジウォンの2回目の人生を支える役で、普段はクールで冷静ながらも包み込むような優しいまなざしや一途に見守る姿が話題に。Instagramのフォロワーも210万人を超え、一躍世界的人気俳優の仲間入りに!2024年4月20日(土)に東京ではじめて開催されたファンミーティングには申し込みが殺到し、一般販売は1分で完売。これを受けて追加公演が急遽決定するなど、その人気っぷりは圧倒的。この春、韓国と日本で1年ぶりとなるファンミーティングの開催が決定!2025年4月19日(土)にソウルで行われる公演を皮切りに、4月26日(土)に大阪、4月29日(火・祝)に名古屋、そして4月30日(水)に横浜と続きます。公式ファンクラブ開設 1 周年を記念したもので、ファンミーティングのタイトル は『Spring, Where Love Begins』。再会を楽しみにしていたナ・イヌとファンの「愛が始まる春」がコンセプトで、心温まるロマンティックな時間を感じられる内容となっているそう。昨年のファンミーティングで「ぼくたちまた一緒に会いましょうね」と語りかけてくれたナ・イヌとの約束が守られたようで嬉しいですね…!昨年のファンミーティングでは得意の歌やダンス、ギターの速弾きを披露したり、様々な質問に答えてくれたナ・イヌ。『私の夫と結婚して』第10話の射撃のシーンをファンと再現したり、ファンから「部長!」と呼びかけられ、日本語で「なに?」と掛け合うシーンも。SNSでは、そのビジュアルだけではなく人柄のよさも相まって「好きすぎて怖い」「骨抜きになってしまった」との声も多く見受けられました。全体を通じてファンに寄り添い、気遣いも素晴らしく、たくさんの愛を伝えてくれたナ・イヌに観客からは歓声と悲鳴が湧き上がっていました!今年は特に横浜公演は昨年よりも会場のキャパが増えるとあって、去年残念ながら参加できなかった方もチャンスが巡ってきやすいかもしれません。3月3日(月)より、一般発売に先駆けて各プレイガイドにて先行受付を開始しているので、この機会をぜひお見逃しなく!■注目の俳優ナ・イヌってどんな人?1994年9月17日生まれの30歳。189cmの高身長で抜群のスタイルを持っています。2013年にミュージカル『僕らのイケメン青果店』でデビューしてから、『王女ピ ョンガン 月が浮かぶ川』、『ジンクスの恋人』、『私の夫と結婚して』など数々の話題作に出演し、高い演技力で注目を集めてきました。2021年の『王女ピョンガン 月が浮かぶ川』では、主演の代役として7話から急遽キャスティングされたのにも関わらず、途中で主役が変わった不自然さを感じさせない演技でその年の第35回KBS演技大賞新人俳優賞とベストカップル賞(キム・ソヒョンと共同)を受賞しました。2024年に放送された『私の夫と結婚して』では、韓国だけではなく日本をはじめ世界中で大人気に。ナ・イヌ演じるユ・ジヒョク部長沼にハマるファンが続出しました。大ブレイクのきっかけとなりました。2025年に韓国MBCで放送された新ドラマ『モーテル・カリフォルニア』では、初恋の人を一途に想い続ける獣医師、チョン・ヨンスを熱演。多くの視聴者に愛され、2月15日に感動の最終話を迎えたばかりです。■ナ・イヌが大ブレイクした『私の夫と結婚して』ってどんなドラマ?※ネタバレを含みます。『私の夫と結婚して』は、親友と夫の不倫現場を目撃した挙句に殺された主人公カン・ジウォンが10年前にタイムスリップし、1回目の人生で起こってしまった不幸な死を回避しながら、2度目の人生を力強く生きる物語。母は家を出ていき、心優しいタクシー運転手の父は早くに他界。独りぼっちで生きるカン・ジウォンは、学生時代からの親友スミンだけが心の支え。美しく優しい自慢の親友。ジウォンは勤務する大手フードメーカーU&Kでミンファンと出会い社内結婚。ミンファンは投資にハマり相談なく勝手に退職。しかもジウォンの名義を使って借金まみれに。義母はいじわるで一方的にジウォンを責め立て、ミンファンは暴力的で最低な暮らし。そんな中ジウォンに胃がんであることがわかり、入院費用すらも使い込まれてしまう。体調も精神状態もギリギリの中で病院から帰ると、親友スミンと夫ミンファンの浮気が発覚。裏切りを知ったジウォンは泣き叫び2人に抗議するも、命を奪われてしまう。絶望の中でふと気が付けば、なぜかそこは10年前の2013年。なんとか状況を把握したジウォンは「夫とは結婚しない」運命に変えようと、2回目の人生を生きる決意をして…。『私の夫と結婚して』で世界的大ブレイクを果たし、話題作の出演が続くナ・イヌの待望の来日ファンミーティング。見逃せません!■【公演詳細】■公演タイトル「2025 NA INWOO FANMEETING 〜Spring, Where Love Begins〜」■公演スケジュール<韓国・ソウル> コンガムセンター2025年 4 月 19 日(土) 開場 16:00 開演 17:00<大阪> NHK 大阪ホール2025 年 4 月 26 日(土) 開場 17:00 開演 18:00<名古屋> 岡谷鋼機名古屋公会堂2025 年 4 月 29 日(火・祝) 開場 15:00 開演 16:00<横浜> パシフィコ横浜国立大ホール2025 年 4 月 30 日(水) 開場 17:00 開演 18:00※開場・開演時間は変更になる場合がございます。※公演について会場へのお問い合わせはご遠慮ください。公式ファンクラブでファンに向けて「ロマンティックなデートに招待します」と語ってくれたナ・イヌ。ファンミーティングを素敵な時間にするために準備してくれているのが嬉しいですね。最近のインタビューでは「国内だけでなく海外のファンにも素晴らしい演技を届けたい」と意欲を見せてくれたそうで、今後の活躍も期待大のナ・イヌからますます目が離せません!テキスト=みやしま