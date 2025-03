PUMAから、 「ハローキティ」とコラボした「PUMA x HELLOello KITTY AND FRIEND(ハローキティアンドフレンド)」が登場!

ロサンゼルスや鮮やかな西海岸のサンセットをイメージした、90年代のエッセンスを取り入れたキッズと大人向けのシューズとウェアがラインナップされています☆

PUMA サンリオ「HELLOello KITTY(ハローキティ)AND FRIEND」

発売日:2025年3月6日(木)

販売店:

・プーマストア 原宿キャットストリート、プーマストア大阪、プーマストア京都、プーマストア福岡、プーマ公式オンラインストア、PUMA アプリ、プーマ一部取扱店舗

・一部サンリオショップ、サンリオオンラインショップ

※店舗により取扱商品が一部異なります

「ハローキティ」とのコラボレーションコレクション「PUMA x HELLO KITTY AND FRIEND(ハローキティアンドフレンド)」コレクションが登場!

90年代のエッセンスを取り入れ、ロサンゼルスや鮮やかな西海岸のサンセットをイメージした特別なコレクションです。

ピンクを基調としたデザインには、水彩タッチのビジュアルと遊び心あふれるイラストを組み合わせ、キックボードに乗った「ハローキティ」と仲間たちが登場します。

シューズコレクション

ラインナップ・価格:画像左から

・SUEDE XL HELLO KITTY 16,500円(税込)

・SUEDE XL HK&FR PS 9,350円(税込)

・PALERMO HK&FR PS 8,250円(税込)

・EASY RIDER HK&FR 8,800円(税込)

KIDS向けのシューズコレクションには、パステルトーンを基調とした「ハローキティ」とその仲間たちをモチーフにしたモデルが登場。

「SUEDE XL HK&FR(スウェード エックスエルHK&FR)」は、「ハローキティ」からインスパイアされたカラーリングが採用されています。

「PALERMO HK &FR(パレルモHK&FR)」は、「マイメロディ」をモチーフに水彩風のパネルや淡いグラデーションのミッドソールが特徴的です。

「EASY RIDER HK&FR(イージーライダーHK&FR)」には、「クロミ」のエッセンスが加えられ、水彩タッチのアクセントと遊び心あふれるイラストを使用。

また、大人用の「SUEDE XL」は、シックなブラックカラーのシューズが展開されます。

「ハローキティ」と仲間たちの世界観を存分に楽しめるコレクションです☆

アパレルコレクション

ラインナップ(カラー展開)・価格:画像左から

・PUMA x Hello Kitty GRAPHIC BABY TEE(カラー01/67/87) 5,500円(税込)

・PUMA x Hello Kitty GRAPHIC OVER-OVERSIZED HOODIE TR(カラー29/67/87) 10,450円(税込)

・PUMA x Hello Kitty WOVEN MAXI SKIRT(カラー01/29) 12,100円(税込)

・PUMA x Hello Kitty AOP ONESIE(カラー01) 13,200円(税込)

アパレルでは、パフプリントやホログラフィックのディテールを施し、「ハローキティ」のモチーフがあしらわれたリラックス感のあるウェアが登場。

フーディーやTシャツには、プーマキャットや遊び心のあるリボン、「ハローキティ」のアイコンを融合させた特別なグラフィックが採用されています。

アクティブウェアには、リブタンクトップやリブフレアレギンス、そして「ハローキティ」のプリントが施されたワンピースが揃います。

「ハローキティ」や「マイメロディ」、「クロミ」たちがかわいらしくクールに取り入れられた、コラボシューズ&ウェア!

「ハローキティ」コラボの「PUMA x HELLOello KITTY AND FRIEND(ハローキティアンドフレンド)」は、2025年3月6日より発売中です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ハローキティ・マイメロディ・クロミのシューズ&ウェア!PUMA x HELLOello KITTY AND FRIEND appeared first on Dtimes.