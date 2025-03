オリジナルアクセサリーのOEM受注体制を強化！「ビーズショップj4東京本店」リニューアルオープン

宏和産業は、2025年2月末に東京本店(浅草橋)1階をリニューアルオープンし、オリジナルアクセサリーのOEM受注体制を強化しました。

「ビーズショップj4東京本店」リニューアルオープン

所在地 :〒111-0053 東京都台東区浅草橋2丁目29-11 B1〜2F

マルケービル(最寄り駅:浅草橋駅)

営業時間:10:00〜18:00(日祝:休/土:不定休)

※OEMに関するご相談は、お気軽にスタッフまでお声掛けください。

国内自社工場と直結し、鈴丸ビーズ、真鍮素材への芯立て加工など、さらに多様な製造プロセスが可能になり、これまで以上にお客様のニーズに応えられる環境を整えました。

【リニューアル内容】

■完成品の見本販売コーナー設定

入口を入ると直ぐ、人気のパーツを中心に使用しトレンドをいち早くキャッチした完成品の見本販売コーナーを設けました。

・それぞれのパーツの質感や色を実際に手に取ってご覧いただくことができます。

・使用しているパーツ購入や完成品として量産の注文も賜ります。

(ロット・単価等は、スタッフまでお気軽にご相談ください)

■量産可能なアイテムを形にする

リニューアル後の店内は、明るく開放的で見やすいディスプレイが特徴です。

「こんなアイテムを量産できたらいいのに!」というアイディアを形にした完成品サンプルを多数展示、一点から見本価格での購入も可能です。

自社ECサイトと同様に、利用者のオリジナルアクセサリーのOEMに向けた相談も。

商品展示販売

■業界初のアクセサリーパーツ展示とオリジナル塗装ビーズ

東京本店2階には、創業90年以上の歴史を持つ同社ならではのオリジナル塗装ビーズが並び、国内外問わず楽しめます。

アクセサリーパーツから完成品まで、業界に精通したスタッフが親切丁寧に対応し、ぴったりのアイテムを提案します。

真鍮生地メタル販売棚

■オリジナルアクセサリー作りに最適な真鍮生地メタルを数多くお取り扱い

一つからでも購入いただけ、真鍮生地そのままの変化していく色合いを楽しんでいただくことも出来ますが、ゴールド色・ロジウム色等のメッキ加工も賜っています。

(メッキ加工は、ロット有・別途費用がかかります。

ロット・価格等はスタッフまで相談ください)

リング加工サンプル商品販売

■芯立てカスタマイズ

パーツに合わせ芯の長さも色々と取り揃えています。

好きな数だけ好きな場所へ芯立ての位置も飾るパーツも自由自在のオーダー&カスタムメイドアクセサリーを楽しめます。

芯立てサンプル

■鈴丸ビーズアクセサリー

j4の代名詞の一つとなった鈴丸ビーズを贅沢に使用したアクセサリーOEMも賜ります。

鈴丸サンプル販売商品

