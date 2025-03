◆アジア太平洋地域におけるベストピッツェリア50発表

【女子旅プレス=2025/03/11】ピッツェリア専門ガイド・50 Top Pizzaは、2025年のアジア太平洋地域のベストピッツェリア50のランキングを発表した。東京のイタリア文化会館で3月10日に開催された、国内開催3回目となる授賞式「Award Ceremony 50 Top Pizza Asia Pacific」内にて上位50のランキングが発表。ランクインしたピッツェリアが最も多い国はオーストラリアで10店舗、次いで日本が9店舗、中国が6店舗という結果に。都市別では、東京が最も多く6店舗、次いでメルボルン、香港がそれぞれ4店舗となった。

■「50 Top Pizza Asia-Pacific 2025」ランキング結果

■50 Top Pizza Asia - Pacific 2025 - 特別賞

「50 TOP PIZZA ASIA - PACIFIC 2025」部門のベストピッツェリアに選ばれ3連覇を果たしたのは「ピッツァバー on 38th」(東京)。同店は「マンダリンオリエンタル東京」のダニエレ・カーソン エグゼクティブシェフが率いる、たった8席しかない世界で一番小さなピッツェリアとして知られる。第2位は、東京・麻布台ヒルズ店のジュゼッペ・エリキエッロによる「RistoPizza by Napoli sta ca」、第3位は、香港の「Fiata by Salvatore Fiata」が選出。第4位は、ルカ・アッピーノとミケーレ・フェルナンドが率いるバンコクの「Massilia」。続いて、伊藤勇一監修のもと、インガ・S・カバンゴン・チュアとトーマス・ウードウィックがタッグを組んだ「Crosta」(マニラ)と、ロレンツォ・トロンの「SHOP225」(メルボルン)が同率5位に選ばれた。なお全結果は以下の通り。(女子旅プレス/modelpress編集部)1 ピッツァバー on 38th - 東京(日本)2 RistoPizza by Napoli sta ca - 東京(日本)3 Fiata by Salvatore Fiata - 香港(中国)4 Massilia - バンコク(タイ)5 Crosta - マカティ(フィリピン)5 SHOP225 - メルボルン(オーストラリア)6 da Susy - グルグラム(インド)7 a mano - マカティ(フィリピン)7 Dante’s Pizzeria by Enis Bacova -オークランド(ニュージーランド)8 Bottega - 北京(中国)9 Spacca Napoli - ソウル(韓国)10 Pizzeria Braceria CESARI!! - 名古屋(日本)11 Margheri - ホーチミン(ベトナム)12 48h Pizza e Gnocchi Bar - メルボルン(オーストラリア)13 ANTO - シンガポール(シンガポール)14 Il Caffe - ドバイ(アラブ首長国連邦)15 Pizzeria Marione - ソウル(韓国)16 La Tripletta - 東京(日本)17 Al Taglio - シドニー(オーストラリア)18 Pizza Strada - 東京(日本)19 Pizzeria da Tigre - 大阪(日本)20 Pizzeria Mazzie - バンコク(タイ)21 L’OLIVA - バンコク(タイ)22 L’INSIEME - 東京(日本)23 BACI - 香港(中国)24 Queen Margherita of Savoy - シドニー(オーストラリア)25 NeoPolitan - ハイファ(イスラエル)26 Lil Franky Pizzeria - シドニー(オーストラリア)27 Five Olives - プーケット(タイ)28 Fortuna - シンガポール(シンガポール)29 gigi’s - シドニー(オーストラリア)30 MASSIMOTTAVIO - 東京(日本)31 Il Caminetto - メルボルン(オーストラリア)32 Little Napoli - 香港(中国)33 +39 Pizzeria - メルボルン(オーストラリア)34 Andrea Style - 台北(台湾)35 Pizzeria da CIRO - 京都(日本)36 Marni - プーケット(タイ)37 Piedra - エルサレム(イスラエル)38 MAESTRO Sourdough Pizza - パース(オーストラリア)39 Pizzeria Cavalese - ジャカルタ(インドネシア)40 Beintema’s - バンドン(インドネシア)41 Leo’s - ニューデリー(インド)42 Wildflour Italian - タギッグ(フィリピン)43 SOLO Pizza Napulitana - クウェートシティ(クウェート)44 Vesu Pizza Bar - 香港(中国)45 Est Ovest - アデレード(オーストラリア)46 Banco Pizza - 台北(台湾)47 90 Seconds - 深セン(中国)48 Minante Pizzeria - セブ(フィリピン)49 Napoli Contemporanea - オークランド(ニュージーランド)50 Proof Pizza - クアラルンプール(マレーシア)・One to Watch 2025 - モンテ物産賞ANTO - シンガポール(シンガポール)・ピザメーカー・オブ・ザ・イヤー2025 - フェラレル賞Susy Di Cosimo at da Susy - グルグラム(インド)・ニュー・エントリー・オブ・ザ・イヤー2025 - ソラニア賞NeoPolitan - ハイファ(イスラエル)・ベスト・フライド・フード2025 - イル・フリットゥリスタ - オレフィーチョ・ズッキ賞Fortuna - シンガポール(シンガポール)・ピザ・オブ・ザ・イヤー2025 - ラッテリア・ソレンティーナ賞Norma not Normal - Massilia - バンコク(タイ)・パフォーマンス・オブ・ザ・イヤー2025-ロボ賞Margheri - ホーチミン(ベトナム)・ベスト・パスタ・プロポーザル2025 -パスティフィシオ・ディ・マルティーノ賞RistoPizza by Napoli sta ca - 東京(日本)・ベストデザートリスト2025 - ラッテリア・サン・サルヴァトーレ賞L’OLIVA - バンコク(タイ)・ベスト・ビール・サービス2025 - ペローニ・ナストロ・アズーロ賞gigi’s - シドニー(オーストラリア)・メイド・イン・イタリー2025 - サルーミ・コアティ賞Pizzeria Marione - ソウル(韓国)・ベスト・カクテル・リスト2025 - セイ・ベリッシミ賞Fiata by Salvatore Fiata - 香港(中国)・最優秀顧客満足度2025 - グラスルグラス賞SHOP225 - メルボルン(オーストラリア)【Not Sponsored 記事】