2025年版・アジア太平洋地域のベストピッツェリア50が発表 東京の人気店が3年連続首位
【女子旅プレス＝2025/03/11】ピッツェリア専門ガイド・50 Top Pizzaは、2025年のアジア太平洋地域のベストピッツェリア50のランキングを発表した。
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東京のイタリア文化会館で3月10日に開催された、国内開催3回目となる授賞式「Award Ceremony 50 Top Pizza Asia Pacific」内にて上位50のランキングが発表。ランクインしたピッツェリアが最も多い国はオーストラリアで10店舗、次いで日本が9店舗、中国が6店舗という結果に。都市別では、東京が最も多く6店舗、次いでメルボルン、香港がそれぞれ4店舗となった。
「50 TOP PIZZA ASIA - PACIFIC 2025」部門のベストピッツェリアに選ばれ3連覇を果たしたのは「ピッツァバー on 38th」（東京）。同店は「マンダリンオリエンタル東京」のダニエレ・カーソン エグゼクティブシェフが率いる、たった8席しかない世界で一番小さなピッツェリアとして知られる。
第2位は、東京・麻布台ヒルズ店のジュゼッペ・エリキエッロによる「RistoPizza by Napoli sta ca」、第3位は、香港の「Fiata by Salvatore Fiata」が選出。第4位は、ルカ・アッピーノとミケーレ・フェルナンドが率いるバンコクの「Massilia」。続いて、伊藤勇一監修のもと、インガ・S・カバンゴン・チュアとトーマス・ウードウィックがタッグを組んだ「Crosta」（マニラ）と、ロレンツォ・トロンの「SHOP225」（メルボルン）が同率5位に選ばれた。
なお全結果は以下の通り。（女子旅プレス／modelpress編集部）
1 ピッツァバー on 38th - 東京（日本）
2 RistoPizza by Napoli sta ca - 東京（日本）
3 Fiata by Salvatore Fiata - 香港（中国）
4 Massilia - バンコク（タイ）
5 Crosta - マカティ（フィリピン）
5 SHOP225 - メルボルン（オーストラリア）
6 da Susy - グルグラム（インド）
7 a mano - マカティ（フィリピン）
7 Dante’s Pizzeria by Enis Bacova -オークランド（ニュージーランド）
8 Bottega - 北京（中国）
9 Spacca Napoli - ソウル（韓国）
10 Pizzeria Braceria CESARI!! - 名古屋（日本）
11 Margheri - ホーチミン（ベトナム）
12 48h Pizza e Gnocchi Bar - メルボルン（オーストラリア）
13 ANTO - シンガポール（シンガポール）
14 Il Caffe - ドバイ（アラブ首長国連邦）
15 Pizzeria Marione - ソウル（韓国）
16 La Tripletta - 東京（日本）
17 Al Taglio - シドニー（オーストラリア）
18 Pizza Strada - 東京（日本）
19 Pizzeria da Tigre - 大阪（日本）
20 Pizzeria Mazzie - バンコク（タイ）
21 L’OLIVA - バンコク（タイ）
22 L’INSIEME - 東京（日本）
23 BACI - 香港（中国）
24 Queen Margherita of Savoy - シドニー（オーストラリア）
25 NeoPolitan - ハイファ（イスラエル）
26 Lil Franky Pizzeria - シドニー（オーストラリア）
27 Five Olives - プーケット（タイ）
28 Fortuna - シンガポール（シンガポール）
29 gigi’s - シドニー（オーストラリア）
30 MASSIMOTTAVIO - 東京（日本）
31 Il Caminetto - メルボルン（オーストラリア）
32 Little Napoli - 香港（中国）
33 +39 Pizzeria - メルボルン（オーストラリア）
34 Andrea Style - 台北（台湾）
35 Pizzeria da CIRO - 京都（日本）
36 Marni - プーケット（タイ）
37 Piedra - エルサレム（イスラエル）
38 MAESTRO Sourdough Pizza - パース（オーストラリア）
39 Pizzeria Cavalese - ジャカルタ（インドネシア）
40 Beintema’s - バンドン（インドネシア）
41 Leo’s - ニューデリー（インド）
42 Wildflour Italian - タギッグ（フィリピン）
43 SOLO Pizza Napulitana - クウェートシティ（クウェート）
44 Vesu Pizza Bar - 香港（中国）
45 Est Ovest - アデレード（オーストラリア）
46 Banco Pizza - 台北（台湾）
47 90 Seconds - 深セン（中国）
48 Minante Pizzeria - セブ（フィリピン）
49 Napoli Contemporanea - オークランド（ニュージーランド）
50 Proof Pizza - クアラルンプール（マレーシア）
・One to Watch 2025 - モンテ物産賞
ANTO - シンガポール（シンガポール）
・ピザメーカー・オブ・ザ・イヤー2025 - フェラレル賞
Susy Di Cosimo at da Susy - グルグラム（インド）
・ニュー・エントリー・オブ・ザ・イヤー2025 - ソラニア賞
NeoPolitan - ハイファ（イスラエル）
・ベスト・フライド・フード2025 - イル・フリットゥリスタ - オレフィーチョ・ズッキ賞
Fortuna - シンガポール（シンガポール）
・ピザ・オブ・ザ・イヤー2025 - ラッテリア・ソレンティーナ賞
Norma not Normal - Massilia - バンコク（タイ）
・パフォーマンス・オブ・ザ・イヤー2025-ロボ賞
Margheri - ホーチミン（ベトナム）
・ベスト・パスタ・プロポーザル2025 -パスティフィシオ・ディ・マルティーノ賞
RistoPizza by Napoli sta ca - 東京（日本）
・ベストデザートリスト2025 - ラッテリア・サン・サルヴァトーレ賞
L’OLIVA - バンコク（タイ）
・ベスト・ビール・サービス2025 - ペローニ・ナストロ・アズーロ賞
gigi’s - シドニー（オーストラリア）
・メイド・イン・イタリー2025 - サルーミ・コアティ賞
Pizzeria Marione - ソウル（韓国）
・ベスト・カクテル・リスト2025 - セイ・ベリッシミ賞
Fiata by Salvatore Fiata - 香港（中国）
・最優秀顧客満足度2025 - グラスルグラス賞
SHOP225 - メルボルン（オーストラリア）
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【写真】温泉と四季の彩りに癒される「ふふ 熱海」宿泊記
◆アジア太平洋地域におけるベストピッツェリア50発表
東京のイタリア文化会館で3月10日に開催された、国内開催3回目となる授賞式「Award Ceremony 50 Top Pizza Asia Pacific」内にて上位50のランキングが発表。ランクインしたピッツェリアが最も多い国はオーストラリアで10店舗、次いで日本が9店舗、中国が6店舗という結果に。都市別では、東京が最も多く6店舗、次いでメルボルン、香港がそれぞれ4店舗となった。
第2位は、東京・麻布台ヒルズ店のジュゼッペ・エリキエッロによる「RistoPizza by Napoli sta ca」、第3位は、香港の「Fiata by Salvatore Fiata」が選出。第4位は、ルカ・アッピーノとミケーレ・フェルナンドが率いるバンコクの「Massilia」。続いて、伊藤勇一監修のもと、インガ・S・カバンゴン・チュアとトーマス・ウードウィックがタッグを組んだ「Crosta」（マニラ）と、ロレンツォ・トロンの「SHOP225」（メルボルン）が同率5位に選ばれた。
なお全結果は以下の通り。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■「50 Top Pizza Asia-Pacific 2025」ランキング結果
1 ピッツァバー on 38th - 東京（日本）
2 RistoPizza by Napoli sta ca - 東京（日本）
3 Fiata by Salvatore Fiata - 香港（中国）
4 Massilia - バンコク（タイ）
5 Crosta - マカティ（フィリピン）
5 SHOP225 - メルボルン（オーストラリア）
6 da Susy - グルグラム（インド）
7 a mano - マカティ（フィリピン）
7 Dante’s Pizzeria by Enis Bacova -オークランド（ニュージーランド）
8 Bottega - 北京（中国）
9 Spacca Napoli - ソウル（韓国）
10 Pizzeria Braceria CESARI!! - 名古屋（日本）
11 Margheri - ホーチミン（ベトナム）
12 48h Pizza e Gnocchi Bar - メルボルン（オーストラリア）
13 ANTO - シンガポール（シンガポール）
14 Il Caffe - ドバイ（アラブ首長国連邦）
15 Pizzeria Marione - ソウル（韓国）
16 La Tripletta - 東京（日本）
17 Al Taglio - シドニー（オーストラリア）
18 Pizza Strada - 東京（日本）
19 Pizzeria da Tigre - 大阪（日本）
20 Pizzeria Mazzie - バンコク（タイ）
21 L’OLIVA - バンコク（タイ）
22 L’INSIEME - 東京（日本）
23 BACI - 香港（中国）
24 Queen Margherita of Savoy - シドニー（オーストラリア）
25 NeoPolitan - ハイファ（イスラエル）
26 Lil Franky Pizzeria - シドニー（オーストラリア）
27 Five Olives - プーケット（タイ）
28 Fortuna - シンガポール（シンガポール）
29 gigi’s - シドニー（オーストラリア）
30 MASSIMOTTAVIO - 東京（日本）
31 Il Caminetto - メルボルン（オーストラリア）
32 Little Napoli - 香港（中国）
33 +39 Pizzeria - メルボルン（オーストラリア）
34 Andrea Style - 台北（台湾）
35 Pizzeria da CIRO - 京都（日本）
36 Marni - プーケット（タイ）
37 Piedra - エルサレム（イスラエル）
38 MAESTRO Sourdough Pizza - パース（オーストラリア）
39 Pizzeria Cavalese - ジャカルタ（インドネシア）
40 Beintema’s - バンドン（インドネシア）
41 Leo’s - ニューデリー（インド）
42 Wildflour Italian - タギッグ（フィリピン）
43 SOLO Pizza Napulitana - クウェートシティ（クウェート）
44 Vesu Pizza Bar - 香港（中国）
45 Est Ovest - アデレード（オーストラリア）
46 Banco Pizza - 台北（台湾）
47 90 Seconds - 深セン（中国）
48 Minante Pizzeria - セブ（フィリピン）
49 Napoli Contemporanea - オークランド（ニュージーランド）
50 Proof Pizza - クアラルンプール（マレーシア）
■50 Top Pizza Asia - Pacific 2025 - 特別賞
・One to Watch 2025 - モンテ物産賞
ANTO - シンガポール（シンガポール）
・ピザメーカー・オブ・ザ・イヤー2025 - フェラレル賞
Susy Di Cosimo at da Susy - グルグラム（インド）
・ニュー・エントリー・オブ・ザ・イヤー2025 - ソラニア賞
NeoPolitan - ハイファ（イスラエル）
・ベスト・フライド・フード2025 - イル・フリットゥリスタ - オレフィーチョ・ズッキ賞
Fortuna - シンガポール（シンガポール）
・ピザ・オブ・ザ・イヤー2025 - ラッテリア・ソレンティーナ賞
Norma not Normal - Massilia - バンコク（タイ）
・パフォーマンス・オブ・ザ・イヤー2025-ロボ賞
Margheri - ホーチミン（ベトナム）
・ベスト・パスタ・プロポーザル2025 -パスティフィシオ・ディ・マルティーノ賞
RistoPizza by Napoli sta ca - 東京（日本）
・ベストデザートリスト2025 - ラッテリア・サン・サルヴァトーレ賞
L’OLIVA - バンコク（タイ）
・ベスト・ビール・サービス2025 - ペローニ・ナストロ・アズーロ賞
gigi’s - シドニー（オーストラリア）
・メイド・イン・イタリー2025 - サルーミ・コアティ賞
Pizzeria Marione - ソウル（韓国）
・ベスト・カクテル・リスト2025 - セイ・ベリッシミ賞
Fiata by Salvatore Fiata - 香港（中国）
・最優秀顧客満足度2025 - グラスルグラス賞
SHOP225 - メルボルン（オーストラリア）
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