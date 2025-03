ゆうすけを意識していた透明感あふれる高3美女・あやなは、2日目の2ショットでゆうすけに想いを告白。それを聞いたゆうすけがあやなに伝えた素直な胸中とは…?



毎週月曜日よる10時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。10日は卒業編2025 inシンガポール第4話が放送。



『今日好き』とは、運命の恋を見つける、恋と青春の修学旅行をテーマとした恋愛番組。今回のルールは3泊4日の旅を繰り返し、最終日に告白。そこでカップルになったら終了、なれなかったら次の旅を続けるかどうか選べる、というもの。恋愛見届け人は井上裕介(NON STYLE)、大友花恋、中川大輔、かす。

今回参加するのはこのメンバー!

・女子メンバー

じゅり(榊原樹里、高3/愛知県、「夏休み編2024」「キョンジュ編」「卒業編2025 in ソウル」からの継続)

その(平松想乃、高3/岡山県、「パタヤ編」「夏休み編2024」からの継続)

メガン(夏川メガン、高3/大阪府、「チュンムン編」からの継続)

あすか(清水あす香、高3/宮崎県、「セブ島編」「プーケット編」からの継続)

あやな(大澤綾菜、高3/岐阜県、「キョンジュ編」からの継続)



・男子メンバー

じゅま(坂本ジェルー寿真、高3/埼玉県、「プサン編」「ホアヒン編」「夏休み編2024」からの継続)

らいと(奥村頼斗、高3/京都府、「冬休み編2024」からの継続)

ゆうすけ(原屋裕介、高3/熊本県、「ドンタン編」「卒業編2025 in ソウル」からの継続)

いっさ(松本一彩、高3/奈良県、「ニャチャン編」からの継続)

そうま(阿部創馬、高3/東京都、「プサン編」「ホアヒン編」「キョンジュ編」からの継続)

れお(山粼礼央、高3/兵庫県、「卒業編2025 in ソウル」からの継続」

あやな「会いたかった」「嫉妬とかしてた」



2日目、水族館チームのあやなとゆうすけは、れおの「2人で回ってほしいなっていう気持ちがあるんやけど」というアシストにより、2ショットへ。

白いタンクトップに三つ編み姿と、夏らしく爽やかなあやなと2人になると、ゆうすけは「2人いるでしょ?俺といっさくん?」と切り出し、「気持ち的にはいっさくんの方が大きいってこと?」とあやなの気持ちを確認する。

あやなは「話してる時間も長いし、いっさくんが気になってる人に入ってるって言ってくれて…一緒の席座ろうとかも誘ってくれたりするから」と言いつつ、ゆうすけに対して「初めましての時から今初めて話したやん、2日目にして。気持ち的には話しとる時間が長い分、(いっさに)大きいけど、会いたかった」とずっと気になっていたことを告白した。

あやなの言葉を聞いたゆうすけは、「嬉しいね、そう言ってもらえると」と言いながらも、あやなが「嫉妬とかはしてました」と、密かに想いを膨らませていたことを明かすと、ゆうすけは「そうなの?」と驚いた様子を見せる。

ゆうすけ「そっちと向き合ってほしい」残酷な“ストレート”

あやなは「2ショットいいな、みたいな」「いいな私も話したいなとか思ってました」と畳み掛けるが、ゆうすけは「俺も結構気持ち決まってて。あやなちゃんはもう(すでに)1人、(いっさが)いるじゃん。そっちと向き合ってほしいなって思って」とすでに気持ちが固まっていて、揺らぐ可能性がないことを示唆。

あまりにもストレートで率直なゆうすけの想いに、あやなは「うーん…」としばし口をつぐむが、「そんな気はしてました。タイムスリップできんかな。そんなこと言っても仕方ないんですけどね!」とおどけてみせ、「話せてよかった。自分の気持ちにちゃんとケリが付けられそうで、心の底から応援ができそうです。後悔してないです」と微笑んだ。

そして、ゆうすけは「ありがとうね本当に」と改めてあやなの想いに感謝し、あやなは「幸せになってね」とエール。ゆうすけは「みんな幸せになれればいいのにね…」と恋愛の難しさを痛感しているようにつぶやき、2ショットを終えた。