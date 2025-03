スイングに関わる指標を可視化！Shot Navi「製品連携で機能が広がるショットナビトレーニングシリーズ」

Shot Naviを販売するテクタイトから、今回、“製品連携で機能が広がるショットナビトレーニングシリーズ”を2025年3月10日(月)より応援購入サイト「Makuake」にて先行予約販売を開始しました。

Shot Naviを販売するテクタイトから、今回、“製品連携で機能が広がるショットナビトレーニングシリーズ”を2025年3月10日(月)より応援購入サイト「Makuake」にて先行予約販売を開始。

2025年3月7日(金)〜3月9日(日)に開催された、【JAPAN GOLF FAIR 2025】に出展し、この製品をお披露目しました。

当日は【ドラコンチャンピオン鈴木真緒プロからのワンポイントアドバイス】などのプログラムが展開され、ブースは終始熱気に包まれました。

■あなたのベストショットをデータ化

《スイングに関わる指標を可視化》

ゴルフスイングの効果的なトレーニングを実現するため、タイミング、精度、姿勢などの技術要素を効率的に把握できる製品は実現できないかというコンセプトを基に新しい製品を企画し開発しました。

そこで見えてきたのは既存の技術を結び合わせることで新たな価値を提案できるという答えでした。

■ベストショット3種の神器

(1)スイング指標計測器

(2)足圧(重心)計測器

(3)クラブ番手タグ

ゴルフは「再現性のスポーツ」と言われますが、その再現性を高めるには、スイング時のクラブの動きやパフォーマンスを正確に把握することが重要です。

しかし、その過程で負担が大きくなるとプレーや練習に集中しづらくなってしまいます。

そこで私たちは、これらの指標を簡単に取得できる3種類のセンサーを活用したソリューションを提案します。

センサーの役割

これらのセンサーの役割により、以下を実現します。

・スイングの指標となるスイングパフォーマンスの把握

・スイング時の体の動き、足圧バランスや足圧中心の確認

・クラブの自動認識による手間の削減

これにより、「ゴルフにおける再現性」を高めるための指標となる、スイングのパフォーマンスと体重移動に関連する足圧中心(COP)や前後左右のバランスといったデータの因果関係が把握できるようになります。

再現性を高めることができれば、プレーの結果が安定しスコアアップに繋がることが期待できます。

そのためには、スイングの内容をデータ化し、指標として可視化することで、感覚的な捉え方から客観的かつ相対的に分析することが可能になります。

スイング指標をデータ化

■(1)スイング指標をデータ化

ポータブルスイングスピードモニター「SHOTLYZER」

SHOTLYZER

ショットの指標を数値化して分析する機械として、「Shot」+「Analyzer」を組み合わせて「SHOTLYZER」と名付けました。

SHOTLYZERイメージ(1)

コンパクトな筐体で、練習場でもコースでも、いつでもどこでもスイングを計測でき、自分のスイング指標を瞬時に確認することができます。

〇5つの指標を同時表示

クラブスピード、ボールスピード、ミート率、キャリー飛距離、総飛距離の5つの指標を1画面で同時に表示し、各指標の平均も表示します。

また、過去のベスト記録を更新すると、赤色表示で発表しました。

〇アプリ連携による機能の拡張

SHOTLYZERイメージ(2)

【製品スペック(SHOTLYZER)】

・本体サイズ :高さ80mm×幅56mm×厚さ23.5mm

・本体重量 :約100g

・センサータイプ :ドップラーレイダーセンサー

・速度測定範囲 :ヘッドスピード 10-99.9 m/s,

ボールスピード 15-99.9m/s

・距離測定範囲 :20m〜320m

・バッテリー :リチウムバッテリー

・動作時間 :約7時間 (フル充電2時間)

・充電・通信ケーブル:USB Type-C

・防水 :IPX4

・通信方法 :Bluetooth

・動作温度 :-10℃〜50℃ 結露しない範囲の湿度での使用を推奨

・アプリ動作環境 :iOS16以上、Android OS10以上

・製品保証期間 :商品お届けから1年間保証

・生産国 :中国

■(2)体重移動(≒足圧中心)を可視化

スマートインソール「INSOLYIS」

INSOLYIS

インソールから得られる足圧の状態を分析し、可視化するために、「Insole」+「Analysis」を組み合わせて「INSOLYIS」と名付けました。

「ゴルフにおいて体重移動は、スイングのパワーや精度に大きく影響する」

正しい体重移動を行うことで、スイングの効率が向上し、より安定したショットが期待できるようになります。

INSOLYISイメージ

INSOLYISでは、足圧重心(CoP)をリアルタイムで測定し、そのデータを可視化することで、自分では気づきにくいスイングの癖や傾向を明確にします。

これにより、重心が崩れるタイミングやスイングの不安定な部分を理解でき、これまで感覚的に捉えていたスイングの質を客観的に分析することができます。

INSOLYIS表示

1. 足圧重心(CoP:Center of Pressure)の測定

2. 左右のバランス

3. 前後のバランス

【製品スペック(INSOLYIS)】

・本体サイズ :足サイズ…23 - 28.5cm

厚み…Toe 4mm以下、Heel 10mm以下

・本体重量 :約45g

・搭載センサー :圧力センサー4、加速度センサー

・バッテリー :CR2032

・稼働時間 :約25日

・防水 :IP55

・通信方法 :Bluetooth

・動作温度 :-10℃〜50℃ 結露しない範囲の湿度での使用を推奨

・アプリ動作環境:iOS16以上、Android OS 10以上

・製品保証期間 :商品お届けから1年間保証

・生産国 :韓国

■(3)クラブ選択操作を自動化

クラブトラッキングセンサー「Shot Tracker」

Shot Tracker

「使用クラブを自動で認識」

プレーや練習に集中するためには、余計な操作をできるだけ減らすことが重要です。

Shot Trackerは、グリップに取り付けるだけで、使用しているクラブを対応するショットナビ製品やアプリが自動で認識します。

電源のON/OFFは自動で行われるため、手動操作は不要です。

バッグに収納中は自動でオフになり、誤作動も防げます。

クラブの認識が自動で行われるため、番手の記録もスムーズに行え、操作の手間を減らしてプレーや練習に集中できる環境を提供します。

【製品スペック(Shot Tracker)】

・本体サイズ :Φ27×25.3mm

・本体重量 :5g

・搭載センサー:加速度、ジャイロ

・動作距離 :10m

・バッテリー :CR2025

・動作時間 :1〜2年(使用頻度による)

・防水 :IPX7(生活防水程度)

・通信方法 :Bluetooth

・動作温度 :-10℃〜60℃ 結露しない範囲の湿度での使用を推奨

・製品保証期間:商品お届けから1年間保証

・生産国 :日本

■製品連携でより便利に

製品と製品が繋がることで生まれるシナジー効果

製品同時のシナジー(1)

さまざまな指標を計測する製品が連携することで、単独の製品だけでは得られない新たな価値を生み出します。

「点と点がつながることで、個々の力が掛け算のように増幅する。

」また、「線と線が交差することで、直線では見えなかった可能性が広がる。

」単独では意味を持たない点や線が、他の点や線と結びついたり交差したりすることで、今まで実現できなかった価値を生み出します。

製品同時のシナジー(2)

“ショットナビが目指す未来”

異なる専門知識や技術は、単独で得られる結果以上に、それらが融合し意味を持ち合うことで新たな価値が生まれます。

これこそが、私たちショットナビが考える次のゴルフへのアプローチです。

■アンバサダーから

ショットナビアンバサダーの方から本製品の企画や実際のデモをご覧いただき下記の応援コメントをいただいています。

横峯さくらプロ

森川陽太郎氏

大堀裕次郎プロ

■さまざまなシチュエーションで上達シーンをサポート

さまざまなシチュエーションで上達シーンをサポート

