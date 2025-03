CARE GROUPは、大阪府堺東、豊中にある整体内臓ケアにおいて3月1日よりLINEでの予約システムを導入しました。

LINEでの予約システムの導入による患者様の予約の利便性向上を図ります。

整体内臓ケア「LINEでの予約システム」導入

CARE GROUPは、大阪府堺東、豊中にある整体内臓ケアにおいて3月1日よりLINEでの予約システムを導入しました。

LINEでの予約システムの導入による患者様の予約の利便性向上を図ります。

■LINEからも施術計画を伝える

整体 内臓ケアでは初診後に今後の施術の計画を伝えています。

どのコースをどれくらいの間隔でどのくらいの期間をかけて来院いただくと回復が見込めるのかなど、100人100通りとなる1人1人の身体に合わせた施術の計画を提案しています。

しかし、そういった施術計画も時間が経つと忘れていく可能性が高くなります。

そうなることで施術が順調に進まなくなり、間隔や期間が空いてしまうことで症状の改善に向かうのが遅れてしまいます。

そのため、LINEを通しても患者様に施術の計画をお伝えすることで再度確認します。

ホルモン機能改善の施術の様子

■その方に合ったセルフケアも伝える

整体内臓ケアではセルフケアの方法についても積極的に伝えるようにしています。

例えば腸の動きの悪い方には、足湯といったセルフケアの方法や腸の動きを改善させるストレッチなどです。

そういったセルフケアも100人100通りでこの患者様には合うけれど、この患者様には他のセルフケアの方が合うといったことも多々あります。

そういったセルフケアについても患者様のお身体の状態に合うものをLINEからも提案させていただくことでより健康の回復を促していきたいと思います。

患者様に合ったセルフケアの提案

■店舗概要

店舗名 : 整体 内臓ケア堺東店

所在地 : 大阪府堺市堺区一条通17-23 第3富士ビル1階

※南海高野線「堺東駅」西出口徒歩1分

営業時間: 9:30〜20:30

休診日 : 木曜日 お盆、お正月

予約 : ホットペッパービューティー

電話 072-246-9591

店舗名 : 整体 内臓ケア豊中店

所在地 : 大阪府豊中市赤阪1丁目1番9の2号

営業時間: 10:00〜20:00

休診日 : 木曜日 お盆、お正月

予約 : ホットペッパービューティー

電話 06-7503-6282

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 内臓をケアして不調の根本解決を図り健康に導く!整体内臓ケア「LINEでの予約システム」導入 appeared first on Dtimes.