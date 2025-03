柔道家・井上康生(46)の妻で4児の母・モデルの東原亜希(42)が9日、自身のインスタグラムを更新。広々とした自宅を公開した。東原は「Spring is almost here なんと美しい日」とつづり、写真をアップ。外光をふんだんに取り入れる大きな窓と、大人数が座れる大きめソファが並ぶ広々リビングや、暖炉が設置されたダイニングなど、洗練されたオシャレな空間が広がっている。この投稿に「なんて素敵なおうち ここに住みたい」「眺めさいこ〜です」「大きな窓ステキです」「おしゃれな間取りですね」「テーブルや床の経年劣化も生活していた家族の歴史や思い出を物語っているようで、すてきです」などの声が寄せられている。