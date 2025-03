【アサシン クリード シャドウズ】 3月20日 発売予定 価格:8,328円

ユービーアイソフトは、3月20日に発売を予定している「アサシン クリード シャドウズ」の店頭購入者を対象とするプレゼントキャンペーンを実施する。

本キャンペーンは、3月20日の発売当日に対象店舗にて「アサシン クリード シャドウズ」を購入すると、オリジナルの特製マシーンからランダムで排出される奈緒江または弥助の立体マスコットキーホルダーがプレゼントされるというもの。

対象となる店舗はジョーシン日本橋店、ビックカメラ有楽町店、ヨドバシカメラ 新宿西口本店の3店舗で、各店舗先着100名まで。なお、事前にオンライン購入または同一法人の別店舗で予約した人も対象となり、その場合は予約伝票の控えなどを持参することでキャンペーンに参加することができる。

□「アサシン クリード シャドウズ」店頭購入 カプセルトイ プレゼントキャンペーンのページ

対象店舗

ジョーシン日本橋店 TVゲームコーナー

日時:3月20日 10時~19時

対象者:ジョーシンでの購入者(Joshin webを含む)

ビックカメラ有楽町店 ゲームソフトコーナー

日時:3月20日 10時~22時(営業時間に準ずる)

対象者:ビックカメラでの購入者(ビックカメラ.comを含む)

ヨドバシカメラ 新宿西口本店 ゲーム館

日時:3月20日 9時30分~22時(営業時間に準ずる)

対象者:ヨドバシカメラでの購入者(ヨドバシ.comを含む)

