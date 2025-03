三国志の関羽と呂布が愛用した武器モチーフ！ニッケン刃物「オープナー」

ニッケン刃物は、三国志の関羽と呂布が愛用した武器をモチーフとしたオープナー2種類を2025年3月11日から販売中です。

ニッケン刃物「オープナー」

品名 :青龍偃月刀オープナー

全長 :23.3cm(刃渡り6.5cm)

材質 :刃体 ステンレス

ハンドル 鉄

龍飾り金 亜鉛合金

掛け台 ABS

Makuake価格:2,800円(税込)〜 ※送料込み

品名 :方天画戟オープナー

全長 :23.3cm(刃渡り3.7cm)

材質 :刃体 ステンレス

ハンドル 鉄

掛け台 ABS

Makuake価格:2,800円(税込)〜 ※送料込み

関羽の愛用した武器「青龍偃月刀」と呂布の愛用した武器「方天画戟」をモチーフにしたオープナーの2種類を用意しています。

いずれも三国志に詳しい“KOBE鉄人三国志ギャラリー”の岡本館長が監修。

青龍偃月刀オープナーは、2か所に刃がついており、メインの大きめの刃はペーパーカットを目的とした刃付けをしており、反対側の湾曲した小さめの刃はダンボール開梱ができる刃付けをしています。

こちらは通販で届いた荷物もサッと気持ちよく開梱できます。

幅広の刃体に龍があしらわれ、関羽の威厳を感じさせます。

また、方天画戟オープナーは、中央の槍型形状の刃体両側に刃がついているため、右利き左利きに関わらず、封筒を気持ちよくカットできます。

刃体表面には幾何学模様、裏面には呂布の役職や武器名を入れ、豪傑としての格別な雰囲気を表現しています。

これら2つの商品は、関刃物職人が1本1本丁寧に刃付けを行っているため、切れ味が鋭くなっています。

更に、掛け台も付いているため、オープナーとして使わない時でも部屋に飾っておくことができ、インテリアの一部として楽しむことができます。

【青龍偃月刀オープナー/方天画戟オープナーの特長】

■三国志の英傑が愛用した武器をモチーフとした開封・開梱アイテム

■関の刃物職人が刃付けをした実用性も兼ね備えた逸品

■使わない時でも飾って楽しめる掛け台付き

■販売先店舗(一部抜粋)

・KOBE鉄人三国志ギャラリー

