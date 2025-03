158ヶ国に対応！ROAD WARRIOR「RW101WH ゴーコンα(アルファ)浮世絵」

海外旅行用電気製品ブランド「ROAD WARRIOR(ロードウォーリア)」は、世界158ヶ国以上の電源コンセントに対応するマルチ電源プラグ変換アダプター「ゴーコンα」シリーズより、日本の伝統的な浮世絵をデザインした「RW101WH ゴーコンα(アルファ)浮世絵」全5種を2025年3月13日(木)に発売します。

ROAD WARRIOR「RW101WH ゴーコンα(アルファ)浮世絵」

■製品特長

【世界158ヶ国以上で使用可能】

世界158ヶ国以上の電源コンセントに対応するマルチ変換プラグ。

海外旅行や出張時におすすめです。

どの国に行っても安心して電子機器を使用することができ、世界中の方が使えます。

【超軽量・コンパクト】

海外製のものと比較するとわずか3分の1の大きさで、重さ55g、厚さ20mmという驚異的なコンパクト設計を実現。

バッグやポケットに簡単に収納でき、旅行や出張時の荷物を軽減します。

【独自設計】

プラグの変換動作は、まるで合体ロボットのようなユニークな設計に。

同社オリジナルの開発設計で、ユーザーに新しい体験を提供します。

紹介動画

【経済産業省の「例外承認済み」】

海外で利用する製品のため、経済産業省の「例外承認済み」。

PSE規格に準拠した性能、検査を行っており、安全に使用できます。

【日本の美を纏うデザイン】

日本の伝統美を象徴する富嶽三十六景や浮世絵をカラープリントした5つのモデルを展開。

訪日外国人や海外渡航する際の手土産としておすすめです。

(1) ゴーコンα(赤富士)〜富嶽三十六景・凱風快晴

(2) ゴーコンα(浪裏)〜富嶽三十六景・神奈川沖浪裏

(3) ゴーコンα(相撲)〜相撲絵 浮世絵 歌川国貞 黒岩重太郎 小柳常吉 取組図

(4) ゴーコンα(芸者)〜ビードロを吹く娘

(5) ゴーコンα(歌舞伎)〜三世大谷鬼次の奴江戸兵衛

■商品ラインナップ

商品名:ゴーコンα(赤富士)〜富嶽三十六景・凱風快晴

型番 :RW101WH-AF

JAN :4522425005737

ゴーコンα(赤富士)〜富嶽三十六景・凱風快晴

商品名:ゴーコンα(浪裏)〜富嶽三十六景・神奈川沖浪裏

型番 :RW101WH-NU

JAN :4522425005744

ゴーコンα(浪裏)〜富嶽三十六景・神奈川沖浪裏

商品名:ゴーコンα(相撲)〜相撲絵 浮世絵 歌川国貞 黒岩重太郎 小柳常吉 取組図

型番 :RW101WH-SM

JAN :4522425005751

ゴーコンα(相撲)〜相撲絵 浮世絵 歌川国貞 黒岩重太郎 小柳常吉 取組図

商品名:ゴーコンα(芸者)〜ビードロを吹く娘

型番 :RW101WH-GS

JAN :4522425005768

ゴーコンα(芸者)〜ビードロを吹く娘

商品名:ゴーコンα(歌舞伎)〜三世大谷鬼次の奴江戸兵衛

型番 :RW101WH-KK

JAN :4522425005775

ゴーコンα(歌舞伎)〜三世大谷鬼次の奴江戸兵衛

価格 :各3,380円(税込)

本体サイズ:W50.4×H106.5×D20mm

本体重量 :約55g

材質 :ポリカーボネイト

定格容量 :6A、250V

付属品 :アースピンカバー機能付き専用キャップ、取扱い説明書

取得規格 :ROHS、CE

販路 :家電量販店、空港の売店、ROAD WARRIOR公式通販サイト、

インターネット直販サイト

※B3Lタイプ(南アフリカの一部で使用されている形状)には対応しておりません。

※ゴーコンαは日本国内では使用できません。

(Unusable in Japan)

※特許取得済

パッケージ_正面

パッケージ_背面

<使用例>

イメージカット(1)

利用イメージ 接続

利用イメージ パソコン

利用イメージ 持ち運び

利用イメージ 持ち運び バッグ

■ROAD WARRIORとは

「旅行時にお客様に驚き、喜び、安心してもらえるモノ」、「お客様の手助けとなり、頼りにしてもらえる」ことをブランド理念としています。

製品企画・開発はすべて日本国内で行い、ユーザーの皆様に安全に使用いただくため、徹底した検査体制を整えています。

製品検査も完全国内で実施しているため、安心・安全の高品質を保証しています。

https://warrior.jp/

■会社概要

商号 : 城下工業株式会社

代表者 : 代表取締役 城下 徹

所在地 : 〒386-0015 長野県上田市常入1-1-58

設立 : 1961年8月

事業内容: 音響機器・旅行用アクセサリーの開発・製造・販売

資本金 : 1,000万円

URL : https://www.shiroshita.com/

【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

https://warrior.jp/support/contact/

お客様向け問い合わせ二次元コード

