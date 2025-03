マクドナルド大人気レギュラーメニューの「てりやきマックバーガー」に“チーチー”を加えた、贅沢な味わいで話題のバーガーが期間限定で復活!

ホワイトチェダーチーズとチェダーチーズを加えた贅沢な味わいの一品「チーズチーズてりやきマックバーガー」が発売されます☆

マクドナルド「チーズチーズてりやきマックバーガー」(チーチーてりやき)

価格:単品 470円(税込)〜/バリューセット 770円(税込)〜

販売期間:2025年3月12日(水)〜4月中旬

販売時間:午前10時30分〜閉店まで(24時間営業店舗では翌午前4時59分まで)

販売店舗:全国の日本マクドナルド店舗(一部店舗を除く)

マクドナルドにて期間限定で提供されている、甘辛いてりやきソースの風味が特長の「てりやきマックバーガー」に、クリーミーでコクのあるホワイトチェダーチーズと、濃厚な味わいのチェダーチーズをプラスした「チーズチーズてりやきマックバーガー」

てりやきの甘みと2種類のチーズの風味が絶妙にマッチし、食べ応えのある贅沢な味わいが楽しめるメニューです。

とろけるチーズが織りなす深いコクと香ばしいバンズが一体となり、ひと口ごとに新しい味わいが広がります。

これまで限られた店舗にて期間限定で登場することが多かった、ファンから「チーチーてりやき」の愛称で親しまれて大好評の「チーズチーズてりやきマックバーガー」

一部のファンのみが味わえる話題のメニューでしたが、「食べてみたい」という要望が多く、今回そのお声に応えるべく、期間限定で全国のマクドナルド店舗にて販売されます☆

てりやきソースのお馴染みのおいしさに、2種類のチーズが合わさった「チーチーてりやき」でしか味わえない特別な「てりやき」メニュー。

マクドナルドにて2025年3月12日からの期間限定で販売される「チーズチーズてりやきマックバーガー」の紹介でした☆

