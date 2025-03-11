¾å³¤»Ô¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É´Ñ¸÷¤Î¡ÖºÇ½é¤ÎË¬ÌäÃÏ¡×ÌÜ»Ø¤¹
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò¾å³¤3·î11Æü¡ÛÃæ¹ñ¾å³¤»Ô¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢¡Ö¾å³¤´Ñ¸÷¶È¤Î¼Á¤Î¹â¤¤È¯Å¸¤ÎÁ´ÌÌÅª¿ä¿Ê¤Ë¸þ¤±¤¿3¥«Ç¯¹ÔÆ°·×²è¡Ê2025¡Á27Ç¯¡Ë¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Í¥°ÌÀ¤Î¤¢¤ë»ñ¸»¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥â¥Ç¥ëÅ¾´¹¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢»º¶È¥·¥¹¥Æ¥à¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É´Ñ¸÷¤ÎºÇ½é¤ÎË¬ÌäÃÏ¤ÈÅÔ»Ô´Ñ¸÷¤ÎÂè°ìÁªÂò»è¡¢Ê¸²½¡¦´Ñ¸÷¤Î¿¼¤¤Í»¹ç¤Î¥â¥Ç¥ë¶è¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢À¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤Ê´Ñ¸÷ÅÔ»Ô¤Å¤¯¤ê¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£
¡¡·×²è¤Ï´Ñ¸÷¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÔ»Ô»ñ¸»¤ÎÍ¥°ÌÀ¤ò¤µ¤é¤ËÈ¯´ø¤µ¤»¡¢°ìÂÎÀ¤¬¤¢¤ê¡¢Â¿¸µÅª¤ÇÆÃ¿§¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤ò³«È¯¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£Ê¸²½¡¦´Ñ¸÷¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È¼ï¤ÎÏ¢·È¤ò·ø»ý¤·¡¢Ãæ¿È¤ÈÆÃ¿§¤Î¤¢¤ë´Ñ¸÷¾¦ÉÊ¤ò¤è¤êÂ¿¤¯Á÷¤ê½Ð¤¹¤È¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¡À¤³¦Åª¤Ê´Ñ¸÷¤Î¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤ë¢´Ñ¸÷¾¦ÉÊ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë£°ìÂÎÀ¤Î¤¢¤ë´Ñ¸÷¾¦ÉÊ¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤¥Æ¡¼¥Þ·¿´Ñ¸÷¾¦ÉÊ¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¥¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É´Ñ¸÷¾¦ÉÊ¤ò²þÁ±¤¹¤ë¡Ý¤Ê¤É¸Þ¤Ä¤Î½ÅÅÀÇ¤Ì³¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É´Ñ¸÷¾¦ÉÊ¤Î²þÁ±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Ó¥¶ÌÈ½üÁ¼ÃÖ¤ä¸ý´ß¡ÊÄÌ´ØÃÏ¡Ë¤Î³°¹ñ¿ÍÃÄÂÎ´Ñ¸÷¥Ó¥¶À¯ºö¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö¹Ò¶õ¤ÈÅ´Æ»¡×¡Ö¹Ò¶õ·ô¤È¥¯¥ë¡¼¥º¡×¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÆþ¶¥ë¡¼¥È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò³«È¯¤·¡¢ÄÌ´Ø¤äÄÌ¿®¡¢·èºÑ¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¡¢ÌÈÀÇ¡¦ÀÇ´ÔÉÕ¤Ê¤É¤ÎÍøÊØÀ¤ò¹â¤á¤ëÁ¼ÃÖ¤ò¶¯²½¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÍ¥¤ì¤¿¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É´Ñ¸÷¥³¡¼¥¹¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¡£
¡¡40Ç¯Í¾¤ê¤ÎÌÏº÷¤ÈÈ¯Å¸¤ò·Ð¤Æ¡¢¾å³¤¤Î´Ñ¸÷¶È¤ÏÆÈ¼«¿§¤¢¤ëÅÔ»Ô´Ñ¸÷»ñ¸»¤ò·ÁÀ®¤·¡¢¡ÖÅÔ»Ô·¿¡¢Áí¹çÀ¡¢¹ñºÝ²½¡×¤ÎÆÃ¿§¤òÈ÷¤¨¤¿´Ñ¸÷¤ÎÈ¯Å¸¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ÔÊ¸²½´Ñ¸÷¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÂè12¼¡5¥«Ç¯µ¬²è¡Ê2010¡Á15Ç¯¡Ë¡×Ëö¤Ë¤Ï¾å³¤´Ñ¸÷¶È¤ÎÁý²ÃÃÍ¡ÊÉÕ²Ã²ÁÃÍ³Û¡Ë¤¬°èÆâÁíÀ¸»º¡ÊGDP¡Ë¤Î5¡ó°Ê¾å¤òÀê¤á¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à·¿¡¢»º¶È¥Á¥§¡¼¥ó¼çÆ³·¿´ë¶È¤¬Â¿¤¯ÃÂÀ¸¤·¡¢ÀïÎ¬Åª´ð´´»º¶È¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò½ù¡¹¤Ë³ÎÎ©¤·¤¿¡£¡ÖÂè13¼¡5¥«Ç¯µ¬²è¡Ê2016¡Á20Ç¯¡Ë¡×Ëö¤Ë¤ÏÇ¯´Ö´Ñ¸÷µÒ¼õÆþ¿ô¤¬±ä¤Ù3²¯¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢23Ç¯°Ê¹ß¤ÏÇ¯´Ö´Ñ¸÷µÒ¼õÆþ¿ô¤ÈÇä¾å¹â¡¢»º¶ÈÁý²ÃÃÍ¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÌÌ¤ÇÂçÉý¤Ê¿¤Ó¤ò¼Â¸½¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¼Á¤Î¹â¤¤È¯Å¸¤Ë¸þ¤±¤¿³Î¤«¤Ê´ðÈ×¤¬ÃÛ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£