LOOZERブランドの家具家電が今だけ特別価格！ロイヤル「新生活応援キャンペーン」

ロイヤル「新生活応援キャンペーン」

ロイヤルは、ステルス家電の代名詞でもある「LOOZER(ルーザー)」のブランドの全商品を対象とした、新生活応援キャンペーンを2025年5月6日(火)まで実施します。

ECを除く、LOOZERブランドの取扱い全ての店舗で実施しており、LOOZERブランドの代名詞でもあるスマートテーブルを筆頭に、全ての商品が対象となっているため、これからの新生活などに向けて家具家電の購入を検討している方々には必見のキャンペーンです!

※キャンペーン概要は若干販売店によって異なる場合があります。

■現在LOOZERブランドで展開されている商品をピックアップ!

◎SMART TABLE:STB135/STB90β/STB65

LOOZERブランドの代名詞的な商品であり、商品はSTB135/STB90β/STB65の3機種を用意。

カラーはどの商品もブラック・ホワイト・ウッドの3カラーで、インテリアに合わせやすいカラーを用意しています。

特徴はテーブルに冷蔵庫やスピーカーの他、ワイヤレス充電やUSBソケットなどが完備されており、これまで生活エリアの中央に無かった機能が盛りだくさんとなっています。

これにより、これまでの生活に大きな革命がおきるほどの変化をもたらす商品となっています。

※商品によって冷凍庫が備わっていたりなど、モデルに応じて機能は異なります。

メーカー希望小売価格:STB135 176,000円(税込)

STB90β 165,000円(税込)

STB65 110,000円(税込)

SMART TABLE:STB135

SMART TABLE:STB90β

SMART TABLE:STB65

◎COOKING TOP:SEC100

コンロでもIHでも無い、新しい調理家電として人気のCOOKING TOP SEC100は、安定した温度調整の他、IHでは出来なかった様々な種類の鍋(フライパンや土鍋など)に対応しています。

従来の調理家電のコンロやIHでは、加熱方法の違いにより、使用できる鍋などに関して専用のものを使用しなければいけませんでしたが、そういった心配が無いのが、この商品の一番の魅力でもあり、スタイリッシュなデザインも人気の1つとなっています。

メーカー希望小売価格:15,400円(税込)

COOKING TOP:SEC100

◎SMART FAN TRIPOD:SFT01

空気清浄機と羽根無しファンが一体化した「ハイブリッドモデル」。

微細な浮遊粒子を効果的に捕捉し、同時に風を心地よく循環させます。

一台で、空気と心地よさを両立させる、これまでになかった商品です。

メーカー希望小売価格:41,800円(税込)

SMART FAN TRIPOD:SFT01

◎VACUUM CLEANER:WDH400

WDH400は、好きなときに、好きなだけ自由自在に水を噴射し掃除が出来るのが特徴の商品で、数ある水が出る掃除機の中で、好きなタイミングで水噴射を出来るのはLOOZERのWDH400だけ。

また掃除機には自走式機能が備わっており、掃除機をかけるのに力を必要としません。

ヘッダーの自動水洗い&乾燥機能で、お手入れも手軽に出来るハンディ掃除機。

忙しい毎日にも寄り添い、清潔な環境を手軽に提供します。

メーカー希望小売価格:77,000円(税込)

VACUUM CLEANER:WDH400

◎VACUUM CLEANER:DH600

DH600は高性能なブラシレスモーターが搭載され、強力な吸引力でごみと空気を一瞬で分離します。

強烈パワーとサイクロン方式により、微細なホコリやペットの毛まで逃さず確実に吸い取ります。

またハンディタイプへの分離が出来るため、ちょっとした部分はこのハンディ仕様で簡単に掃除が可能。

スティック時:最大約60分/ハンディ時:最大約90分の使用出来るバッテリーパワーも魅力な商品です。

メーカー希望小売価格:60,500円(税込)

VACUUM CLEANER:DH600

◎2WAY SHORT FOCUS SMART PROJECTOR:SP01

投影映像自体にタッチ操作が可能な全く新しいプロジェクター。

時にはタブレット端末のように扱うことができ、APPのゲームなども映像タッチで操作が可能!

また、壁投影モードに切り替えれば、短距離から大画面の投影ができるため、場所を選ばず設置が可能です。

どちらのモードでも、快適で多機能な映像体験を提供します。

エンターテインメントの新時代が、今ここに!

メーカー希望小売価格:154,000円(税込)

2WAY SHORT FOCUS SMART PROJECTOR:SP01

◎SHORT FOCUS SMART PROJECTOR:SP02

場所を選ばず使いやすく、高品質な映像を投影。

わずか数十センチの至近距離から、まるで魔法のように大画面を出現させる短焦点プロジェクター。

コンパクトな設計で、どんなインテリアにもスマートに馴染む洗練されたデザイン。

これまでのプロジェクターでは諦めていた狭いリビングや書斎でも、迫力のある映像を実現。

壁際に置くだけで、部屋全体がホームシアターに早変わりし、誰でも簡単に大画面の感動を手に入れることができます。

映画やスポーツ観戦、ゲームなど、あらゆるコンテンツを、まるで映画館のような臨場感で楽しめます。

メーカー希望小売価格:187,000円(税込)

SHORT FOCUS SMART PROJECTOR:SP02

新生活やこれまでの生活を、劇的に変える商品を多数ラインナップ。

