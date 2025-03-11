¥µ¥¶¥ó¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥º¡ÖÌ´¤Î±§ÃèÎ¹¹Ô¡×¤¬CM¥½¥ó¥°¤Ë¡ªÂçÃ«æÆÊ¿¤¬½Ð±é¤¹¤ënishikawa¿·CM¸ø³«
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£¥µ¥¶¥ó¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥º¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢nishikawa¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢CMÀ©ºî¤¬·èÄê
¥µ¥¶¥ó¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥º¤Î³Ú¶Ê¡ÖÌ´¤Î±§ÃèÎ¹¹Ô¡×¤òµ¯ÍÑ¤·¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬½Ð±é¤¹¤ënishikawa¡Î¥¨¥¢ー¡Ï¤Î¿·TVCM¤¬¡¢3·î10Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤ÇÊü±Ç³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
CM¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥¶¥ó¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥º¤Î¿·¶Ê¡ÖÌ´¤Î±§ÃèÎ¹¹Ô¡×¤Ï¡¢¡ÈÌ´¡É¤¬¥Æー¥Þ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÈÌ´¡É¤ò³ð¤¨Â³¤±¤ëÂçÃ«æÆÊ¿¤Î»Ñ¤È¡¢¤¢¤ë¼ï¤ÎÂç¤¤Ê¡ÈÌ´¡É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¶¥ó¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥º¤Î³Ú¶Ê¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¾ï¤Ë¡ÈÌ´¡É¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤ënishikawa¤Î¥¹¥Èー¥êー¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢º£²ó¤ÎCMÀ©ºî¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¿·CM¤Ç¤Ï¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬ÆóÅáÎ®¤ÎÉü³è¤Ë¸þ¤±¡¢ËÜÇ¯ÅÙ¤â¼«¿È¤ÎÂÎ¤Ë¹ç¤Ã¤¿¿²¶ñÂ¬Äê¤ò¹Ô¤¦ÍÍ»Ò¤ä¡¢¼Á¤Î¹â¤¤¿çÌ²¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.03.19 ON SALE
¥µ¥¶¥ó¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥º
ALBUM¡ØTHANK YOU SO MUCH¡Ù
nishikawa¡Î¥¨¥¢ー¡Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.airsleep.jp/
¥µ¥¶¥ó¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥º OFFICIAL SITE
https://southernallstars.jp