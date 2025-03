¥µ¥¶¥ó¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥º¡ÖÌ´¤Î±§ÃèÎ¹¹Ô¡×¤¬CM¥½¥ó¥°¤Ë¡ªÂçÃ«æÆÊ¿¤¬½Ð±é¤¹¤ënishikawa¿·CM¸ø³«

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■サザンオールスターズ、大谷翔平、nishikawaが重なり合い、CM制作が決定

サザンオールスターズの楽曲「夢の宇宙旅行」を起用し、大谷翔平が出演するnishikawa[エアー]の新TVCMが、3月10日より全国で放映開始となった。

CMソングとなったサザンオールスターズの新曲「夢の宇宙旅行」は、“夢”がテーマのひとつとなっている。

“夢”を叶え続ける大谷翔平の姿と、ある種の大きな“夢”が描かれているサザンオールスターズの楽曲、そして、常に“夢”を提供し続けるnishikawaのストーリーが重なり合い、今回のCM制作が決定した。

新CMでは、大谷翔平が二刀流の復活に向け、本年度も自身の体に合った寝具測定を行う様子や、質の高い睡眠をとることの重要性を語っている。

